Dünya basınında bugün | Cumhuriyetçi Parti, Trump'ı tekrar başkanlığa aday gösterdi

T24 Dış Haberler

Almanya, geçen perşembeden bu yana komada olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin "yüksek ihtimalle zehirlendiğini" duyurdu. ABD'de Cumhuriyetçi Parti 3 Kasım seçimlerinde adayının tekrar Donald Trump olacağını resmen duyurdu. Libya ve Belarus'ta protestolar sürüyor.

25 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rus muhalif Navalni’nin Almanya’daki doktorlarından açıklama: Test bulguları zehirlenmeyi gösteriyor

Almanya’daki Charite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin test bulgularının zehirlendiğine işaret ettiği aktarıldı.

Rusya'da geçtiğimiz Perşembe günü Omsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalni, Cinema For Peace adlı vakıf tarafından özel uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesine getirilmişti. Navalni’nin yoğun bakım ünitesinde yapay komada tutulduğu aktarılan açıklamada, “Sağlık durumu ciddi fakat hayati tehlikesi bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.

The Times | Hamile kadınlara uyarı: Kafeinin güvenli seviyesi yok

Yapılan yeni bir araştırma, hamilelerde kafein kullanımının güvenli bir oranı olmadığını ortaya koydu. Evidence Based Medicisine dergisinde yayımlanan makale, hamilelerin kahve, çay gibi içeceklerden uzak durması gerektiğini ortaya koydu. Britanya’da Ulusal Sağlık Servisi, hamile kadınların günde 200 miligram kafein alabileceğini söylüyor.

New York Times | Cumhuriyetçi Parti huzursuz edici bir mesaj verirken Trump aday gösterildi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti mevcut Başkan Donald Trump'ı 3 Kasım genel seçimleri için başkan adayı gösterdi. New York Times, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin ilk gününde Trump ve müttefiklerinin , Demokrat Parti ile onun adayı Joe Biden'ı hedef aldığını yazdı. NYT'nin aktardığına göre Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminde ABD'nin bir "distopya"ya dönüşeceği mesajı vermeye çalıştılar. Haberde Trump ile müttefiklerinin yanıltıcı birçok ifade de kullandığı belirtildi. Makalede, "Bazı konuşmacılar alternatif bir gerçeklikten bahsediyor gibiydi" dendi.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti, Demokratları tehditmiş gibi gösterdi

The Washington Post da bugünkü nüshasının ilk sayfasına Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ni taşıdı. Trump, hiçbir kanıt sunmadan Demokratların 3 Kasım seçimlerinde hile yapabileceğini iddia etti. "2016'da onları çok kötü şeyler yaparken yakaladık" diyen Trump, bir kez daha posta yoluyla kullanılacak oylarda hile yapılabileceğini düşündüğünü söyledi. Cumhuriyetçi Parti'nin tekrar aday gösterdiği Trump, "Demokratlar bu seçimi sadece şaibe ile elimizden alabilir" dedi.

Moscow Times | Almanya, Navalni'nin yüksek ihtimalle zehirlendiğine inanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin "yüksek ihtimalle zehirlendiğine" inandıklarını söyledi. Seibert, "Ciddi bir ihtimalle zehirlenme saldırısına maruz kaldığından yola çıkıldığı için koruma altına alınması acil önemdedir" dedi. Navalni, tedavi için bulunduğu hastanede Federal Emniyet Teşkilatı tarafından koruma altında tutuluyor.

Le Monde | Belarus: Hükûmetin tehditlerine direniş sürüyor

Belarus'un başkenti Minsk'in merkezinde pazartesi günü toplanan on binlerce kişi, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifa etmesini talep etti. Belarus lideri Lukaşenko eylemcilere çevik kuvvet ve zırhlı araçlarla yanıt verdi. Muhalefet adaylarından Svetlana Tikanovskaya’nın ‘güvenliği için gittiği’ Litvanya'da da halk, protestolara destek için Vilnius'tan Belarus'a uzanan br insan zinciri kurdu.

Al Jazeera | Libya’da binden fazla insan protesto için sokağa çıktı

Libya’da Trablus ve Misrata kentlerinde toplam binden fazla insan sokağa çıktı. Misrata’da göstericiler “Bugün yolsuzluğa karşı buradayız” dedi. Eylemcilerden biri “Koronavirüs pandemisinin başından beri hükûmet yüzlerce milyon harcadı ama hasta insanların tedavi görecekleri bir yer yok. İnsanlar, para çalındığı için ölüyor” dedi. Libya’da toplam 11 bin Koronavirüs vakası kaydedilmişti.