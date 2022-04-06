Dünya basınında bugün | “Covid test sistemi sonlanırsa salgında durum bilinmeyecek”

T24 Dış Haberler

Bilim insanları Britanya’da Covid takip sisteminin kaldırılmasıyla hükümetin Covid salgınında yeni dalgalar hakkında bilgi sahibi olamayacağı karşı uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlanarak yaptığı konuşmada Rusya'yı bir kez daha savaş suçu işlemekle suçladı ve BM'yi eylemsizlikle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği köylerden Motizin'in Belediye Başkanı Olha Sukhenko'nun cesedinin Rus güçleri çekildikten sonra elleri bağlı biçimde derin olmayan bir mezarda bulunduğu belirtildi. Sudan'ın Darfur bölgesinde 2003-2008 yılları arasında yaşanan ve yaklaşık 30 bin kişinin öldürüldüğü katliamlara ilişkin dava, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başladı.

6 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Zelenski: Rus liderler savaş suçlarından yargılanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bağlandı. Zelenski, yaptığı konuşma BMGK’nın işleyişini eleştirirken daimi üyelerin veto hakkının kaldırılmasını ve Rusya’nın üyeliğinin askıya alınmasını istediklerini paylaştı. Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta sivillerin öldürüldüğünü anlatarak Rus liderlerin savaş suçlarından yargılanmasını talep etti.

The Independent | “Covid test sistemi sonlanırsa salgında durum bilinmeyecek”

Bilim insanları Britanya’da Covid takip sisteminin kaldırılmasıyla hükümetin Covid salgınında yeni dalgalar hakkında bilgi sahibi olamayacağı karşı uyardı. Bilim insanları, vaka takip sistemini kaldırılmasının kamu sağlığı riski oluşturacağını söyledi.

New York Times | Zelenski, sert konuşmasında Birleşmiş Milletler'i eylemsizliği nedeniyle eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlanarak yaptığı konuşmada Rusya'yı bir kez daha savaş suçu işlemekle suçladı ve BM'yi eylemsizlikle suçladı.

Zelenski, "BM Güvenlik Konseyi var; ancak dünyada güvenlik yok. Hiç kimse için yok" dedi. Ukrayna lideri, "Bu durum Birleşmiş Milletler'in şu anda gerçekleştirmek için yaratıldığı fonksiyonu yerine getirmediği anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bunlar sebebiyle suçlanacak tek bir ülke var: Rusya" diyen Zelenski, Moskova'nın BM ve üyesi olduğu tüm kurumların güvenilirliğini düşürdüğünü ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın üyesi olduğu uluslararası kurumları "her şeyi bloke etmek " ve "yalanlarını yaymak" için kullandığını söyledi.

Ukrayna lideri, "BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun zamanının geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Eğer cevabınız hayır ise hemen harekete geçmelisiniz" diye konuştu.

Wall Street Journal | Belediye başkanı direnişe yardım etti; sonra öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği köylerden Motizin'in Belediye Başkanı Olha Sukhenko'nun cesedinin Rus güçleri çekildikten sonra elleri bağlı biçimde derin olmayan bir mezarda bulunduğu belirtildi. Sukhenko'nun eşi ve oğlunun da öldürüldüğü ve benzer şekilde gömüldüğü aktarıldı.

Moscow Times | Twitter, Rusya devlet hesaplarının ulaştığı kitleyi sınırlayacak

Twitter, Moskova propagandasının yayılmasını önlemek için Rusya devletine ait hesaplara karşı yeni önlemler aldıklarını belirtti.

Sosyal medya devi, Rusya devlet hesaplarının artık platformun hiçbir kategorisinde 'tavsiye edilen tweet' olarak gösterilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, "Özgür bilgiye erişimi kısıtlayan ve devletlerarası çatışmada olan ülkelere ati hesapların paylaşımlarını önermeyeceğiz veya yayılmasını sağlamayacağız" denildi.

Twitter, "Bir devlet internet servislerine erişimi kısıtlayarak halkın sesini bastırdığında ve özgür bilgiye erişimini engellediğinde; ancak bu servisleri kendi iletişimi için kullandığında ciddi bir bilgi dengesizliği oluşuyor" açıklamasında bulundu.

Moskova, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısını başlatmasının ardından çevrimiçi platformlar ve basın üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

Twitter, AB ülkelerinde RT ve Sputnik gibi Rus basın organlarının hesaplarına erişimi engellemişti.

Le Monde | Vahşetin ardından Rusya’ya yeni yaptırımlar

Rusya’nın çekildiği Ukrayna şehirlerinde sivillerin öldürüldüğü, toplu mezarların ve sokaklarda cesetlerin olduğunun görülmesinin ardından Avrupa Birliği, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini duyurdu. von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını bildirdi.

Al Jazeera | Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ilk Darfur davası

Sudan'ın Darfur bölgesinde 2003-2008 yılları arasında yaşanan ve yaklaşık 30 bin kişinin öldürüldüğü katliamlara ilişkin dava, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sudan hükümeti yanlısı Cancavid milislerinin eski lideri Ali Muhammed Ali Abdal Rahman, Lahey'deki mahkeme önüne çıkan ilk zanlı oldu. Ali Kushayb olarak da bilinen Abdal Rahman, savaş ve insanlığa karşı işlenmiş 31 ayrı suçla itham ediliyor.