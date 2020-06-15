Dünya basınında bugün | Covid jenerasyonu

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde yine bir siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesi var. Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs önlemlerinin kaldırılması konusunda Başbakan Boris Johnson'a yeni tavsiyelerde bulundu. Çin'in başkenti Pekin'de "ikinci dalga" paniği yaşanıyor. Le Monde gazetesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde iş hayatına yeni başlayacak olan, üniversiteden mezun olan ve iş arayan gençlerin seslerine yer verdi.

15 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dünya Sağlık Örgütü’nden Boris Johnson’a: Temas takibi uygulaması işe yaramadan kısıtlamaları kaldırmayın

Britanya’da temas takibi uygulamasının çalışmasına ilişkin soru işaretleri sürerken Dünya Sağlık Örgütü, ülkede Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını beklemelerini söyledi. Britanya’da pek çok işletme bu hafta yeniden çalışmaya başlayacak ancak DSÖ’nün Avrupa Direktörü Dr. Hanks Kluge, Britanya’da vakaların hâlâ oldukça aktif durumda olduğunu söyledi. Öte yandan Britanya’da hükûmet günlük ölümlerin azalmasıyla 2 metrelik sosyal mesafe kuralının da düşürülmesi üzerine görüşüyor.

The Independent | Bakanlar sosyal mesafe konusunda bilim insanlarını dinlemeyebilir

Britanya’da Covid-19 salgınında hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları sosyal mesafe kuralının 2 metrede tutulması gerektiğini savunurken ekonominin yeniden açılmaya başladığı günlerde mesafenin 2 metre olmasının sorunlar doğuracağını düşünen hükûmet bu mesafeyi kısaltmak istiyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak, önlemlerin hafifletilmesinde son kararın siyasetçilerde mi yoksa yetkili uzmanlarda mı olduğu sorusuna “Danışmanlar kararları vermek için seçilen bakanlara fikirlerini sunar” dedi.

New York Times | Emniyet müdürleri işlerini korumakta zorlanıyor

ABD'de siyah vatandaş Rayshard Brooks'un Atlanta kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından şehrin emniyet müdür Erika Shields istifa etti. Shields, Atlanta'nın ikinci kadın ve ilk eşcinsel emniyet müdürüydü. NYT, Shields gibi birçok reform odaklı emniyet müdürünün hedeflerini yerine getiremeden kovulduğunu veya istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti.

The Washington Post | Atlanta'daki cinayet öfke doğurdu

Cuma günü Rayshard Brooks'un Atlanta'da polisle arasında çıkan arbededen sonra memurlara elektroşok tabancası doğrulttuğu için öldürülmesinin ardından birçok şehirde hafta sonu boyunca eylemler düzenlendi. Tetiği çeken memur kovulurken, diğer memur zorunlu izne çıkarıldı. Atlanta'da savcı memurlara suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine bu hafta karar verecek.

Moscow Times | Putin, ABD'nin Koronavirüs'e verdiği karşılığı eleştirdi; ırkçılık karşıtı protestolardaki 'kaos ve isyanı' kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki ırkçılık karşıtı protestoların ülkedeki "derin problemlerin" bir sinyali olduğunu ifade etti ve eylemlerdeki şiddet olaylarını kınadı. Putin, ABD'deki siyah vatandaşların eşitlik mücadelesini desteklediğini ancak "kaosa" karşı olduğunu vurguladı.

Le Monde | Covid jenerasyonu: Gençlik, ekonomik krizin kurbanı

Le Monde gazetesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde iş hayatına yeni başlayacak olan, üniversiteden mezun olan ve iş arayan gençlerin seslerine yer verdi. Gençlerin iş hayatına katıldıkları dönemde ekonomik krizle, işsizlikle karşılaştıkları belirtilirken bazılarının üniversitede kalmaya devam ettiği bazılarının da zor şartlarda iş aradığı aktarıldı.

Al Jazeera | Vaka sayılarının yeniden arttığı Pekin’de önlemler başladı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine karantina önlemleri yeniden başladı. Pekinli yetkililer, hafta başında tespit edilen yeni vakaların kentin kuzeybatısında bulunan Haidian ilçesindeki bir pazar yerinden kaynaklandığı bilgisini verdi. Yetkililer, söz konusu pazar yerinin, yakınındaki okulların ve çevresindeki 10 bölgenin karantinaya alındığını söyledi. Pekin'in güneyindeki Fengtai ilçesinde de hafta sonu 10 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı konulmuştu. Fengtai ilçesindeki yeni korona vakalarının taze gıda satışı yapılan büyük bir pazar yerinden kaynaklandığı açıklanmış, söz konusu pazar yeri de kapatılmıştı.