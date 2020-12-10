Dünya basınında bugün | Covid-19’un kaynağı gizemini koruyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, kendisine "vergiyle ilgili" federal bir soruşturma açıldığını duyurdu. Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmalı ayrılıp ayrılamayacağına ilişkin görüştü. Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısını geçirdi. ABD Senatosu, Kongre’nin engelleme çabasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık savaş jeti ve drone satışını destekledi. Le Monde, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir yılın sonuna gelinse de ilk kez Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen virüsün kaynağına dair yeterli bulguya ulaşılamadığına dikkat çekti.

"0 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ‘Son çare Brexit yemeğinin’ ardından Başbakan “Anlaşma hâlâ mümkün” dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmalı ayrılıp ayrılamayacağına ilişkin görüştü. Johnson’ın görüşmede Von der Leyen’e ve AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier’e Britanya’nın AB kurallarına bağlı kalacağı şartları kabul edemeyeceğini söylediği belirtildi. AB kaynakları, Brüksel’in anlaşmasız bir ayrılığa karşı hazırlandığını; 31 Aralık sonrası ulaşımın, taşımanın aksamaması için bu ihtimal üzerinde planı duyurmaya hazırlandığını aktardı. Avrupalı liderler anlaşmasız ayrılığa hazırlanırken Başbakan Boris Johnson bir anlaşmanın ‘hâlâ mümkün olduğu’ sinyalini verdi.

The Independent | Johnson, Brexit tavizlerini güvenceye almayı başaramadı

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma seçeneğini ortadan kaldıracak aşama kaydetmedi. Johnson’ın Brüksel’den “elinde az sayıda kozla” döndüğü belirtildi. Avrupa Birliği kaynakları, Brexit konusunun bugün gerçekleşecek Zirve’de gündeme gelmeyeceğini; Brexit görüşmelerinin gelecek pazara kadar süreceğini söyledi.

New York Times | ABD için kara bir rekor; günlük ölü sayısı 3 bini aştı

New York Times, ABD genelindeki vaka artışının hız kazandığını bildirdi. Resmi verilere göre ABD'de çarşamba günü 3 binden fazla insan yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD geçen hafta Koronavirüs kaynaklı tek günlük en çok can kaybını yaşadığını duyurmuştu: Bu sayı 2 bin 885'ti. Ülke dün bu üzücü rekoru kırdı.

The Washington Post | Hunter Biden, kendisine federal vergi soruşturması açıldığını doğruladı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, kendisine "vergiyle ilgili" federal bir soruşturma açıldığını duyurdu. Uzun süredir Trump ve müttefiklerinin hedefinde olan Hunter Biden, Delaware Eyalet Savcılığı'nın başlattığı soruşturmadan kendisinin de avukatının da salı günü haberdar olduğunu ifade etti. Hunter açıklamasında, "Bu konuyu çok ciddiye alıyorum ancak profesyonel ve objektif bir şekilde yapılan incelemenin vergi işlemlerini doğru şekilde yaptığımı göstereceğine eminim" yazdı.

Moscow Times | Rus yasa yapıcıları eski devlet başkanlarına dokunulmazlık verilmesini onayladı

Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısını geçirdi.

Üçüncü ve son oylamada da Duma, tasarıya destek verdi. Yasa, şimdi yasama sisteminin üst meclisi olan Federasyon Konseyi'ne gidecek.

Tasarının kabul edilmesi durumunda Rusya devlet başkanları ve ailelerinin evleri aranamayacak, bu isimler sorgulanamayacak ve mal varlıklarına el koyulamayacak.

Eğer tasarı yasalaşırsa eski başkanlar sadece Duma'nın kendilerine "vatana ihanet" ve benzer suçlar yöneltirse dokunulmazlığın kaldırılması süreci başlatılabilecek. Bu süreçte Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi suçlamaları kabul ederse karar Federasyon Konseyi'ne kalacak. Federasyon Konseyi, suçlamalara destek verirse eski başkanın dokunulmazlığı kaldırılacak.

Le Figaro | Salgında bir yılın ardından Covid-19’un kaynağı gizemini koruyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir yılın sonuna gelinse de ilk kez Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen virüsün kaynağına dair yeterli bulguya ulaşılamadı. Çin’in yabancı bilim insanlarının ülkede araştırmalar yapmasını engellediği, bu nedenle virüsün asıl kaynağı hakkında yeterli araştırmaların yürütülemediği belirtildi. Şu ana kadar yürütülebilen araştırmalar yalnızca virüsün kaynağı olarak pangolinlerin olduğu iddiasını çürüttü.

Al Jazeera | ABD Senatosu, BAE’ye yüklü silah satışını destekledi

ABD Senatosu, Kongre’nin engelleme çabasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri’ne 23 milyar dolarlık savaş jeti ve drone satışını destekledi. Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, silah satışını engelleyecek tasarının gerekli olan üçte iki desteği alamadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin silah satışını durdurma yönündeki adımını veto edeceğini söylemişti. Silah satışını durdurmayı reddedenler BAE’nin Orta Doğu’da önemli bir müttefik olduğunu söylerken, satışı engelleme taraftarı olanlar BAE’nin Yemen’deki iç savaşta pozisyonuna işaret etti.