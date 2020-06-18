Dünya basınında bugün | Çin, potansiyel bir ikinci dalga endişesiyle Pekin'i kapatmaya başladı

T24 Dış Haberler

Britanya’da normalleşme sürecinde önemli olduğu düşünülen Ulusal Sağlık Sistemi’nin üzerinde çalıştığı Koronavirüs temas-takip akıllı telefon uygulamasının gelecek kışa kadar hazır olmayabileceği ortaya çıktı. ABD'de, Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yazdığı kitaptaki iddialar ülkenin gündemine oturdu. Çin'in başkenti Pekin, ikinci dalgaya hazırlanıyor.

18 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Rhodes devrilmeli”: Oxford’a bağlı okul heykelin kaldırılması yönünde oy verdi

Oxford Üniversitesi’nin kurucusu okulu Oriel College dün kampüslerindeki sömürgeci Cecil Rhodes’a ait heykelin kaldırılması için oylama yaptı. Oylamanın sonucunda heykelin kaldırılmasına karar verilirken aynı zamanda bağımsız bir komisyon kurularak heykelle ilgili 4 yıl önce öğrencilerin kurduğu bir kampanyaya ilişkin konuların görüşülmesine karar verildi. Komisyonda Rhode’un mirası, azıklık öğrencilerin kampüsteki hayatlarını geliştirmek ve okulu 21’inci yüzyılın çeşitliliğe olan bağlılığına uygun hâle getirmek gibi konular görüşülecek. Oriel College’de Rhodes heykelinin kaldırılmasına ilişkin kampanya son iki haftadır ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelse de aslında 2015 yılında öğrencilerin başlattığı “Rhodes Devrilmeli” hareketiyle gündeme gelmişti.

The Independent | Koronavirüs takip uygulaması gelecek kışa kadar hazır olmayabilir

Britanya’da normalleşme sürecinde önemli olduğu düşünülen Ulusal Sağlık Sistemi’nin üzerinde çalıştığı Koronavirüs temas-takip akıllı telefon uygulamasının gelecek kışa kadar hazır olmayabileceği ortaya çıktı. Sağlık Bakanı dün milletvekillerine uygulamanın bir ‘öncelik’ olmadığını söyledi. Temas-takip uygulamasından sorumlu Lord Bethell dün uygulamanın teknik zorluklar nedeniyle henüz hazır olmadığını aynı zamanda insanlara teknolojiyi kullanarak hasta olduklarını söylemenin onları ‘çıldırtmasından’ endişe duyduklarını söyledi.

The New York Times | Bolton'un kitabı Trump'ın suçlarının Ukranya'yı aştığını söylüyor

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD Başkanı Donald Trump'a açılan soruşturmada Ukrayna'dan fazlası soruşturulması gerekiyordur" dedi. Bolton'un yeni kitabında aktardığına göre Trump sıkça soruşturmaları ve ticaret anlaşmalarını kendi siyasi çıkarları için kullandı. Eski danışmanı Trump'ın Çin'den ABD'den tarım ürünleri almasını talep ettiğini ve bu sayede ekonomisi tarıma dayalı eyaletlerde seçim kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

The Washington Post | Çin, potansiyel bir ikinci dalga sebebiyle Pekin'i kapatmaya başladı

Çin, başkent Pekin'de yeni tip Koronavirüs salgınının tekrar hızlanmaya başlamasıyla birlikte uçak ve tren seferlerini durdurmaya başladı. Yetkililer, çarşamba günü bin 200 uçuşu iptal etti.

Moscow Times | Putin'i Koronavirüs'ten 'dezenfeksiyon tünelleri' koruyor

Dünyada en fazla vakanın kaydedildiği üçüncü ülke olan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olanlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde başkanlık ofisine girmeden önce bir dezenfektan tünelinden geçmek zorunda.

Le Monde | Çin-Hindistan sınırında gerilim

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Galwan Vadisi’nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı Hindistan ve Çin askerleri arasında çatışma çıktı. Sınırda çıkan çatışmalardan birinde 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmenin son yıllarda iki ülke arasındaki en şiddetli çatışma olduğu belirtildi. İki taraf da yaşanan çatışmadan diğer tarafın askerlerinin sorumlu olduğunu savunuyor.

Al Jazeera | Hindistan’dan Çin’e: Galwan Vadisi’nde hak iddia etmek abartılı, savunulmaz

Hindistan ve Çin askerleri arasında Galwan Vadisi’nin bulunduğu Ladakh bölgesinde gerilim sürerken Hindistan tarafı Çin’in vadi üzerinde hak iddia etmesi konusunda uyardı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Abartılı ve savunulmaz iddialarda bulunmak anlaşır değil” dedi.