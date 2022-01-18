Dünya basınında bugün | Çin'de yakın zamanda nüfusun küçülebileceğine dair endişe

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın kapanma döneminde verilen Downing Sokağı partisinin “sosyal etkinlik” olduğunu fark etmediği yönündeki açıklamalarının “yalan” olduğunu söyledi. Çin, 2021'de ülkedeki doğum oranının üst üste beşinci yılında da düştüğünü duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin daha agresif davranması yaptırımlara sebep olabilir" dedi.

18 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eski danışmanı Boris Johnson’ı parti hakkında yalan söylemekle suçluyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings, Johnson’ın kapanma döneminde verilen Downing Sokağı partisinin “sosyal etkinlik” olduğunu fark etmediği yönündeki açıklamalarının “yalan” olduğunu söyledi. Cummings, 2020’nin mayıs ayında Downing Sokağı’nda düzenlenen partiyi planlayan Parlamento Özel Sekreteri Martin Reynolds’ı uyardığını, Reynolds’ın Johnson’la konuşacağını söylediğini iddia etti. Başbakanlık, Johnson’ı Covid kurallarını ihlal eden partiyle ilgili önceden uyarıldığını yalanlıyor.

The Independent | “Deniz Kuvvetleri’nin Manş Denizi’ndeki botları kontrol etmesi kaçakçılara yardım eder”

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Manş Denizi’ndeki sığınmacı akınına karşı orduyu görevlendirme planının insan kaçakçılarına yardım edeceği belirtildi. Kraliyet Donanması, Johnson’ın planının ters tepebileceği konusunda uyarıda bulundu. Britanya İşçi Partisi de hükümetin yeni planının gündemi değiştirme çabası olduğunu savundu.

New York Times | Çin'de yakın zamanda nüfusun küçülebileceğine dair endişe

Çin, 2021'de ülkedeki doğum oranının üst üste beşinci yılında da düştüğünü duyurdu. Gazete, Çin'de nüfusun küçülmesinin ülkenin ekonomisini ve hatta siyasi istikrarını etkileyebileceğini; bunun da Pekin'i endişelendirdiğini belirtti. Verilere göre düşen doğum oranlarıyla birlikte emeklilerin sayısı yükselirken çalışan nüfusta azalma yaşandığı belirtti, bunun da sonunda ekonomik büyümeyi etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Financial Times | Credit Suisse Başkanı Horta-Osorio istifa etti

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'in Başkanı Antonio Horta-Osorio, Koronavirüs karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra istifa etti. Şirket içi soruşturmada Horta-Osorio'nun geçen sene Wimbledon finalini izlemek için Londra'ya gittiği tespit edildi. Horta-Osorio, bir yıldan kısa süre görevde kaldı.

Kathimerini | Yunanistan Başbakanı: Türkiye'nin daha agresif davranması yaptırımlara sebep olabilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi üyeleri önünde konuştu. Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan politikasının temelde değişmediğini ve "daha agresifleşirse Avrupa Birliği'nin her zaman yaptırım kararı alabileceğini" belirtti.

Moscow Times | Navalni, Rusya'ya dönüşünün yıl dönümünde "pişman değilim" dedi

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan ülkesine döner dönmez tutuklanmasının yıldönümünde hapse girmesine ve destekçilerine yapılan baskıya rağmen pişman olmadığını söyledi.

Navalni, 17 Ocak 2021'de eski dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Ceza kampındaki Navalni, Instagram hesabından paylaşılan mesajında ülke içinde destek toplamak ve üst düzey isimlerin yolsuzluğunu ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi "korku ve cesaret arasındaki bir halat çekme oyununa" benzetti.

Navalni, "Ben dürüst ve artık korkmayan insanları kendi tarafıma çekmek için elimden geleni yaptım" dedi ve ekledi; "Bir an bile pişmanlık duymuyorum".

Rus muhalif lider, kendisine yeni suçlamalar yöneltildiğinin de farkında olduğunu belirterek, "Şimdi de terörist ve radikal olduğum bir dava var. Benim yolculuğum ne zaman bitecek veya bitecek mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Navalni, haftaya hakim karşısına çıkacak.

Le Monde | Enerji, ulaşım: Petrolden nasıl çıkılır?

İklim krizi gelecek yıllarda fosil yakıt kullanımının düşürülmesi gerekliliğini doğuruyor. Araçlarda elektrikliye yönelinirken uçaklar için çözüm çok daha uzak görünüyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anahtarların hükümetin elinde olduğu belirtilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için çevre üzerine teklifleri hazırlayan Pascal Canfin, “şok yeşil yatırım” öneriyor.

Al Jazeera | Sudan’da darbe karşıtı protestolarda 7 kişi öldü

Sudan’da düzenlenen askeri darbe protestoda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, geçtiğimiz sene 25 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda can kaybı 71’e yükseldi.

Sudan’daki geçiş hükümetinin eski Başbakanı Abdalla Hamdok’un danışmanı Faysal Saleh yaptığı açıklamada, protestolarda 7 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından ölümleri "tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Sudan demokrasi yanlısı grup, ülkedeki silahlı saldırıları kınayarak, güvenlik güçlerinin eylemleri üzerine Sudanlılara iki günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.