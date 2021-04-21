Dünya basınında bugün | Chauvin, Floyd davasında cinayetten suçlu bulundu

Avrupa Süper Ligi planları, dahil olan 12 takımın sırayla plandan uzaklaşmaya başlamasıyla dağılma noktasına geldi. Geçen sene ABD'nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaş olan George Floyd'un boğazına diziyle bastırarak öldüren eski polis memuru Derek Chauvin cinayetten suçlu bulundu. Çek Cumhuriyeti, Moskova'nın Çek topraklarında "eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" düzenlediğini ifade ederek Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerine ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme çağrısında bulundu.

21 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Avrupa Süper Ligi planları çökmenin eşiğine gelirken taraftarlar kutlama yaptı

Britanya’da hükûmetin ve taraftarların tepkisinin ardından Chelsea ve Manchester City takımları, Avrupa Süper Ligi planlarından çekilmeye yöneldi. İki İspanya takımı Barcelona ve Atletico Madrid’de 12 takımla başlayan Avrupa Süper Ligi’nden çekilme niyetlerini duyurdu. 4.5 milyar Sterlin’lik Lig, kurulduğunun duyurulmasından 48 saat içinde çökme noktasına geldi. Futbol taraftarları, takımların çekilme niyetlerini kutlayarak karşıladı.

The Independent | Süper Lig dağıldı

Avrupa Süper Ligi planları, dahil olan 12 takımın sırayla plandan uzaklaşmaya başlamasıyla dağılma noktasına geldi. Manchester City teknik direktör Pep Guardiola, taraftarların sert bir şekilde karşı durduğu Avrupa Süper Ligi’yle ilgili “Eğer kaybedemeyecekseniz bu bir spor olmaz” dedi.

New York Times | Chauvin, Floyd davasında cinayetten suçlu bulundu

The Washington Post | Chauvin, tüm suçlamalardan suçlu bulundu

Geçen sene ABD'nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaş olan George Floyd'un boğazına diziyle bastırarak öldüren eski polis memuru Derek Chauvin cinayetten suçlu bulundu. Jurinin kendisine yöneltilen üç suçlamadan da suçlu bulduğu Chauvin on yıllarca hapis yatabilir. New York Times, ABD'de polis memurlarının bu tür davalarda sıklıkla ceza almadığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, "Günün ortasında işlenen bir cinayet tüm dünyanın görebileceği şekilde perdeleri yırtıp attı. Birçok kişi, sadece bir insanın sorumlu tutulabilmesi için tüm bunların yaşandığını hissediyor" dedi. Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de ırksal eşitlik talep eden büyük protestolar başlamıştı.

İki gün süren müzakerelerin ardından karara varan jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.

Moscow Times | Çekler; AB ve NATO müttefiklerinden Rus diplomatları sınır dışı etmelerini istedi

Çek Cumhuriyeti, Moskova'nın Çek topraklarında "eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" düzenlediğini ifade ederek Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerine ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme çağrısında bulundu.

Dışişleri ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, çarşamba günü 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak Rus Büyükelçi ile görüşeceğini ifade etti. Prag, bu diplomatların gizli ajanlar olduğunu savunuyor. Moskova, karşılık olarak 20 Çek diplomatı sınır dışı etti.

Hamacek gazetecilere, "AB ve NATO ülkelerine bizimle dayanışma için kollektif olarak sınır dışı yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çek Cumhuriyeti, diplomatları 2014'te ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada rol almakla suçluyor. Rusya ise iddiaların "temelsiz ve absürd" olduğunu savunuyor.

Le Monde | Fransa, dijital Covid sertifikasını deniyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın ülkede bazı bölgelerde karantinanın kalkacağını işaret ederken Fransa, Avrupa Birliği’nde dijital Covid sertifikasını deneyen ilk ülke olacak. Ülkedeki temas takip uygulaması TousAntiCovid uygulamasına kişilerin Covid test sonuçları ve aşı bilgileri de eklendi. İlk olarak hava yolu yolculuklarında kullanılması beklenen sertifikanın gelecekte festival, konser gibi kalabalık etkinlikler için de geçerli olabileceği belirtildi.

Al Jazeera | Türkiye, Taliban’ın katılmama kararı üzerine Afganistan Barış Zirvesi’ni erteledi

Türkiye, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Afganistan Barış Konferansı’nın Ramazan’ın sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ertelemenin faydalı olacağını düşündük. Katar’a, ABD’ye ve BM’ye Ramazan ve bayramın sonrasına kadar ertelemeyi danıştık” dedi. Taliban’ın katılmamasıyla ilgili Çavuşoğlu “Konferans, Taliban katılmazsa anlamsız olur” dedi. Reuters’a konuşan bir Afganistan hükûmet yetkilisi, Taliban’ın zirveye katılmayı reddettiğini söylemişti.