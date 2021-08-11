Dünya basınında bugün | Cezayir'de orman yangınları

T24 Dış Haberler

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı. Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, dün akşam Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taliban'ın Afganistan topraklarındaki hızlı ilerleyişi dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkentin doğusunda devam eden orman yangınlarında en az 25 asker ve 17 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

11 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Özel okullar ve devlet okulları arasında fark büyüyor

Britanya’da Koronavirüs salgınında etkilenen eğitimle, iptal olan sınavlarla birlikte özel ve devlet okulları arasındaki fark modern dönemin en yükseği olarak belirlendi. Başarılı üniversitelere yönelik derslerin alındığı akademik açıdan üst seviye olarak bilinen A seviyedekilerin yüzde 45’i A ve A+ alırken 2019’da bu oran yüzde 25’ti. Koronavirüs nedeniyle iptal edilen sınavlara öğretmenlerin verdiği notların ise özel okullarda çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

The Independent | Messi adımını attı

Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, dün akşam Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Messi, PSG'de 30 numaralı formayı giyecek. Fransız kulübünün bir video ile duyurduğu transferin ardından Messi, kulübün resmi internet sitesine, "Kariyerimin yeni bir bölümüne Paris Saint-Germain'de başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol hedeflerime uyuyor.” dedi.

New York Times | Cuomo, taciz skandalı sebebiyle istifa etti

New York Valisi Andrew Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı. "Şu anda yapabileceğim en iyi şey istifa edip yönetiminin tekrar yönetme işlevine dönmesini sağlamak" diye Cuomo, 14 gün içinde görevi bırakacağını bildirdi. 11 kadın tarafından tacizle suçlanan Cuomo, "Uygunsuz davrandığını" kabul etmese de "hata yaptığını gördüğünü" ifade etti.

The Washington Post | ABD'li yetkililer Afgan başkentinin düşüşünün yakın olabileceğini belirtti

Biden yönetimi, Taliban hızlı bir şekilde ilerlerken Afganistan'ın başkenti Kabil'in düşünülenden daha da kısa süre içinde düşebileceğini ifade etti. ABD istihbaratı daha önce Taliban'ın başkenti 6 ila 12 ay içerisinde ele geçirebileceğini öngörmüştü. Washington Post'a isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan bir istihbarat kaynağı, bu tahmini revize ettiklerini ve artık Taliban'ın başkenti 90 gün içinde ele geçirebileceğini öngördüklerini ifade etti.

Moscow Times | Rusya, popüler YouTuber'ı "teröristler ve radikaller" listesine ekledi

Rusya, 2002 Moskova Tiyatrosu rehine krizi ile alay eden bir şarkı söylediği için yargılanacak olan ünlü YouTuber ve komedyen Yuri Kovanki'yi duruşmalar başlamadan önce "teröristler ve radikaller listesi"ne ekledi.