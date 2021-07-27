Dünya basınında bugün | California ve NYC'den kamu çalışanlarına iki seçenek: Ya aşı, ya haftalık test

T24 Dış Haberler

Erkekler Senkronize 10 metre Platform kategorisinde Büyük Britanya'yı temsilen partneri Matty Lee ile altın madalya kazanan Tom Daley, "Eşcinselim ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonuyum demekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum" dedi. ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California ve en yüksek nüfuslu şehri New York kamu çalışanlarına Koronavirüs aşısı olmayı veya her hafta test yaptırmayı zorunlu kıldı. Rusya'nın "Kıyamet günü uçağı" lakaplı 'çok gizli' uçan komuta merkezinin geliştirilmiş bir versiyonunu yapmaya başladığı belirtildi.

27 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Tom Daley: “Eşcinsel bir adam olduğumu ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonu olduğumu söylemekten gurur duyuyorum”

Gazetelerin çoğu, İngiltere'nin başarılı Olimpiyat sporcularının görüntülerini öne çıkardı. Guardian da dalış altın madalyalı Tom Daley'in gözleri yaşlarla dolu fotoğrafını seçti. Resminin yanında Daley'in duygusal sözlerinden alınmış bir manşet var: "Eşcinsel bir adam olduğumu ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonu olduğumu söylemekten gurur duyuyorum".

The Times | Başbakan hırsızlara karşı sertleşiyor

Times, Boris Johnson'ın başbakanlığının odağını pandemiden farklı başlıklara kaydırmaya çalıştığını belirtti. Johnson, suçlulara 'etiketlemenin' yanı sıra sokak temizliği gibi maaşsız işler yaptırılacağını belirtti.

New York Times | 2 önemli bölge çalışanlarına seçenek verdi: Aşı veya test

Wall Street Journal | Kamu çalışanlarına Covid-19 zorunlulukları

ABD'de Delta varyantının beraberinde getirdiği endişeler, bazı yöneticileri harekete geçirdi. ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California ve en yüksek nüfuslu şehri New York kamu çalışanlarına Koronavirüs aşısı olmayı veya her hafta test yaptırmayı zorunlu kıldı. Gazi İlişkileri Departmanı, 'ön saflarda' çalışan 115 bin çalışanına da aşı zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Moscow Times | İddia: Rusya, geliştirilmiş 'kıyamet günü uçağı' yapmaya başladı

Rusya'nın "Kıyamet günü uçağı" lakaplı 'çok gizli' uçan komuta merkezinin geliştirilmiş bir versiyonunu yapmaya başladığı belirtildi.

Ülkenin mevcut 'kıyamet günü uçakları' 1980'li yıllarda yapılmış olan Ilyushin Il-80'ler. Bu uçarlar, bir nükleer savaş durumunda Rusya devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri tahliye edilmek için kullanılıyor. Uçağın içinde devlet başkanının askeri güçleri görevlendirmek için kullanabileceği bir sistem bulunuyor. İçindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için Ilyushin Il-80'lerin kokpit dışında hiçbir yerinde cam bulunmuyor.

RIA Novosti'nin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Voronej kentinde Ilyushin Il-96-400M'i model alan yeni bir kıyamet günü uçağı geliştiriliyor. Bu uçaktan bir tane daha yapılacağı bildirildi.

Yeni 'kıyamet günü uçaklarının' da halefleri gibi havada yakıt ikmali yapabileceği aktarıldı.

Al Jazeera | Biden ve Kazımi, ABD'nin Irak'taki muharip görevini sonlandırmak için anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ABD'nin ülkedeki muharip güçlerini çekmesi için anlaşmaya vardı. ABD, 18 yıl önce George W. Washington'ın emriyle girdiği Irak'tan 2021 yılının sonuna kadar askerlerini çekecek.

Afganistan'dan da ABD askerlerini çekme kararı alan Biden, böylece Bush döneminde başlatılan iki savaştaki muharip misyonları resmen sonlandırmış olacak.

Biden ve Kazımi dün Beyaz Saray'da ABD ve Irak arasındaki stratejik diyalog sürecinin bir parçası olarak yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim Irak'taki rolümüz istendiğinde yardım etmek, eğitim vermeyi sürdürmek, desteklemek ve IŞİD tehdidi baş gösterdikçe mücadele etmek olacak. Ancak bu yılın sonu itibariyle artık bir muharip misyonda olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda Irak'ta radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kalıntılarıyla mücadeleyle görevli 2 bin 500 kadar ABD askeri bulunuyor. Alınan kararla birlikte ABD tamamen Irak ordusunu eğitmeye ve danışmanlık yapmaya yönelecek.

2003'te ABD liderliğindeki koalisyon, Irak'ın o dönemki lideri Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları olduğunu iddia ederek ülkeye girmişti. Saddam diktatörlüğü devrilse de var olduğu iddia edilen bu silahlar asla bulunmadı.