Dünya basınında bugün | Büyükelçilik kuşatması: İran'ın Bağdat üzerindeki etkisinin göstergesi

T24 Dış haberler

Britanya gazeteleri ilk sayfasına Avustralya'da haftalardır devam eden yangınları taşıdı. ABD'nin gündeminde ise Bağdat'taki büyükelçiliği kuşatan İran destekçisi protestocuların geri çekilmesi var. Nissan’ın eski CEO’sunun Lübnan’a nasıl kaçtığı tartışma konusu oldu.

2 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakanın iklim krizine yönelik tutumu tartışma yaratırken Avustralya’da yangınlar devam ediyor

Avustralya’da 17 kişinin ve onlarca hayvanın öldüğü şiddetli yangınlar devam ediyor. Deniz ve kara üzerinden ordu desteğiyle söndürme çalışmaları yapılırken hükümetin iklim krizine yönelik tutumu tartışma konusu. Avustralya’da yazın başlayan yangınlar tarihinin en şiddetli yangın dönemi oldu. Muhafazakâr hükümetin iklim krizine karşı yeterli adım atıp atmadığı ise tartışma konusu oldu. Başbakan Scott Morison yaptığı bir açıklamada yangınların küresel ısınmayla bir ilgisi olduğunu söylemek yerine “Avustralyalıların tarihleri boyunca benzer şeyler yaşadığını” söyledi.

The Independent | Avustralya yanarken ölüm ve ıssızlık

Avustralya’da haftalardır devam eden yangınlar felaket boyutlarında ilerliyor. Onlarca canlının öldüğü, yerinden olduğu yangınlar uydu fotoğraflarından görüntülendiğinde yangının ne kadar yayıldığı gözler önüne serildi.

New York Times | ABD Büyükelçiliği'ndeki protestolar İran'ın Bağdat üzerindeki etkisini gösteriyor

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin etrafını saran İran destekçisi kalabalık, iki günün sonunda dağıldı. New York Times, "İran'ın Irak desteğiyle ABD büyükelçiliğine saldırmak üzere milisler konuşlandırabilmesi, Irak'ta ne kadar güç sahibi olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Bağdat'taki protestocular ABD Büyükelçilik kuşatmasını sona erdirdi

İran'a yakınlığıyla bilinen çoğunluğu Iraklı Şii milis güçlerin oluşturduğu Haşdi Şabi'nin (Gönüllü Halk Güçleri) çağrısının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni kuşatan kalabalıklar dağılmaya başladı. Washington Post, protestocuların geri çekilirken, "Yaşasın! Onları yaktık" şeklinde sloganlar attığını aktardı. Protestocular, bir ABD hava operasyonunda 25 milisin öldürülmesini protesto ediyordu.

Le Monde | Nissan’ın eski CEO’su Lübnan’a kaçtı: Kaçışın ardından kulisler

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, yargılaması sürerken Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçtı Ghosn’un Lübnan’a nasıl ulaştığı ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Tokyo’da ev hapsinde olan Ghosn Lübnan’a ulaştığında "Adaletsizlik ve zulümden kaçtım. Şu an Lübnan'dayım" paylaşımı yaptı. Japonya’da yolsuzluktan yargılanan ve firar eden Ghosn’un hangi yollarla Lübnan’a ulaştığı ise gizemini koruyor.

Al Arabiya | Endonezya’da sel: 21 kişi öldü

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), Cakarta ve çevresindeki kentlerde sel nedeniyle 21 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cakarta Valisi Anies Baswedan da başkent genelinde selden etkilenen 19 binden fazla kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini belirtti. Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.