Dünya basınında bugün | Bryant'ın pilotuna kötü hava şartlarında uçma izni verildi

T24 Dış haberler

ABD'de Federal Araştırmacılar, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’u cinsel taciz ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein’ın soruşturması için ‘sıfır işbirliği’ yapmakla suçladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gazetelerde pazar günü hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın resim ve ölümcül kazayla ilgili haberler yer aldı. Orta Doğu'nun gündeminde Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" var.

28 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Auschwitz’den kurtulanlar: Dünya bizim başımıza gelenleri unutuyor

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Polonya’da bulunan Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene kamptan kurtulanlar ve 50 ülkeden heyetler katıldı. Almanya'da 1933-1945 arası iktidarı ellerinde bulunduran Naziler sadece Auschwitz-Birkenau toplama kampında bir milyondan fazla insanı öldürdü.

The Independent | Prens Andrew, Epstein soruşturması için işbirliğini reddetti

Federal Araştırmacılar, Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’u cinsel taciz ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein’ın soruşturması için ‘sıfır işbirliği’ yapmakla suçladı. ABD’den başlayarak Buckingham Sarayı’na uzan soruşturmada ABD avukatı Geoffrey Berman, FBI ve federal araştırmacıların soruşturmanın devamı için Prens’in yardımına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Prens Andrew daha önce Jeffrey Epstein ile geçmişine rağmen kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

New York Times | Bolton'un açıklamaları Trump'ın hızlıca aklanma umutlarını suya düşürebilir

New York Times, Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ortaya çıkardığı bilgilerin Beyaz Saray ve Cumhuriyetçilerin Başkanı hızlıca aklama planını suya düşürdüğünü yazdı. Bolton'ın yazdığı kitabın taslak metni, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde önemli rol oynayacak bilgilere yer verdi. Bolton, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini görevi döneminde kendisine söylediğini yazdı.

The Washington Post | Bryant'ın pilotunun kötü havada uçmasına izin verildi

Düşmesi sonucu NBA efsanesi Kobe Bryant ile kızının yanlarında 7 kişiyle beraber hayatını kaybettiği helikopterin pilotuna kötü hava şartlarına rağmen uçma izni verildiği ortaya çıktı. The Washington Post kazayı araştıranların soruşturması kapsamında hava şartlarının oynadığı rolün inceleneceği, bu sebeple de kaza anında havanın nasıl olduğuyla ilgili fotoğraflar talep edildiğini belirtti.

Moscow Times | Rus gazeteciler terörizm suçlamasıyla tutuklanan meslektaşları için birlik kampanyası başlattı

Rusya'nın önde gelen gazetecileri Rusya'nın Dağıstan bölgesinde terörizmi desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Abdülmümin Gadziyev'i desteklemek için bir video hazırladı. Gazeteciler videoda, "Görüşlerimiz tam olarak Gadziyev ile uyuşmayabilir ancak biz gazetecilerinin işlerini yaptığı için hapse atılmaması ve yargılanmaması gerektiğini düşüyoruz" dedi.

Le Monde | Koronavirüs Çin’de hızla yayılıyor

Çin’in Vuhan kentinde yayılan Koronavirüs can almaya devam ediyor. Wuan’da yaşayan 11 kişiden yaklaşık 5 milyonu şehri terkederken geri kalan insanlar karantinaya alındı. Hastalığın dünyada pek çok yerde görülmesiyle birlikte endişeler arttı. Hong Kong sınırını kapatırken ABD ve Fransa Wuhan’da bulunan konsolosluklarında vatandaşlarını geri çağırdı.

Al Arabiya | “Trump’ın ‘Orta Doğu barış planı’ iki devletli çözüm içeriyor”

Al Arabiya’nın kaynaklarından edindiği bilgiye göre Trump yönetiminin bugün sunması planlanan Orta Doğu planı İsrail devletinin yanında bir Filistin devleti kurulmasını içeren iki devletli bir çözüm içecek. Kaynak aynı zamanda Kudüs’te bulunan Tapınak Tepesi’nin şu anki durumunu koruyacağını ve Ürdün’ün Haşimi Krallığı yönetiminde kalacağını söyledi. Trump, ‘Yüzyılın anlaşması’ olarak tanıttığı planı bugün duyuracak.