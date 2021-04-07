Dünya basınında bugün | "Bronzlaşmış turistler ve savaş jetleri: İsrail-Yunanistan ittifakı"

Al Jazeera, İsrail ve Yunanistan arasında turizm ve savunma alanlarında genişleyen ittifakı yazdı. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının çocuklarda deneme süreci, yetişkinlerde kan pıhtılaşması bağlantısına dair inceleme bitene kadar durduruldu. New York Times, ABD'nin aşı üretimi konusunda nasıl sırtın problemli bir fabrikaya dayadığını yazdı.

7 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | AstraZeneca’nın çocuklarda denemesi durduruldu; Johnson “Aşı olmaya devam edin” dedi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’yle AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının çocuklarda deneme süreci, yetişkinlerde kan pıhtılaşması bağlantısına dair inceleme bitene kadar durduruldu. Kan pıhtılaşmasına dair endişeler sürerken Başbakan Boris Johnson, yetişkinlere aşı sıraları geldiğinde aşıyı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

The Independent | Çocuklarda aşı denemeleri kan pıhtılaşması endişelerinden sonra durduruldu

AstraZeneca aşının kan pıhtılaşması vakalarıyla bağlantısı üzerine yapılan inceleme nedeniyle Oxford Üniversitesi, çocuklarda sürdürülen aşı deneme sürecini durdurma kararı aldı. Aşının 6-17 yaş arası çocuklarda yarattığı bağışıklığın inceleneceği deneye 300'e yakın kişi katılacaktı. İngiltere'deki yetkili kurumlar, aşının kan pıhtılaşmasına yol açıp açmadığını araştırmaya devam ediyor.

New York Times | ABD'nin aşı planı sırtını problemli bir fabrikaya yaslıyordu

New York Times'ın haberine göre ABD'de federal hükümet, bir pandemi sırasında aşı kıtlığı yaşanmaması için Maryland'deki biyoteknoloji şirketi BioSolutions'a yatırım yaparak bir sigorta politikası üretti. Bu anlaşma doğrultusunda BioSolutions, Baltimore'daki bir fabrikasını sürekli aşı üretimine hazır tutacaktı. Bu fabrika geçen hafta itibariyle 150 milyon doz kadar Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşısı üretti. Ancak denetleme kurumları henüz fabrikaya sertifika vermediğini için bu dozlar kullanılamıyor.

The Washington Post | Milyonlar hala yardım parası bekliyor

Koronavirüs pandemisinin ülkede başlamasından bu yana geçen bir yıldan uzun sürede ABD federal hükümeti, pandeminin ekonomik etkilerinden ağır etkilenen milyonlarca kişi ve işletmeye para desteğinde bulundu. Ancak özellikle ilk aylarda başvuruların çok yoğun olması sebebiyle ödemelerde gecikme yaşandı. The Washington Post'un aktardığına göre bu sorun Biden döneminde de devam ediyor. Habere göre milyonlarca kişi hala yardım çeklerini bekliyor.

Moscow Times | Ukrayna, Moskova'ya sinyal vererek NATO'nun üyelik sürecini hızlandırmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinin NATO üyeliği yolunda yürümesinin ülkenin doğusundaki savaşı bitirmenin tek yolu olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra konuşan Zelenski, Rusya'ya karşı "caydırıcı" olmak için NATO üyelerine Karadeniz'deki askeri varlıklarını güçlendirme çağrısında bulundu.

Ukranya lideri, NATO'nun ülkesi için bir üyelik planı hazırlamasının Rusya'ya güçlü bir mesaj göndereceğini ifade etti.

Rusya, geçen hafta Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı.

Le Figaro | Ekonomiyi yeniden başlatma planları: ABD ilerliyor; Avrupa geride kaldı

ABD’de günlük Koronavirüs aşılama sayıları 4 milyona ulaşırken aşı tedariğindeki eksiklikler ve salgın kontrolündeki gerileme nedeniyle Avrupa ülkeleri normalleşme sürecinde geride kalmaya başladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) , Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Nisan 2021 raporunda ABD’nin yüzde 6.4 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Öte yandan Avrupa ülkeleri için büyüme tahmini dikkat çeken bir ilerleme göstermedi.

Al Jazeera | Bronzlaşmış turistler ve savaş jetleri: İsrail-Yunanistan ittifakı

İsrail ve Yunanistan arasında turizm ve savunma alanlarında ittifak genişliyor. İki ülke, İsrail’in Elbit Sistemlerinin Yunanistan’ın Kalamata şehrinde yeni bir askeri eğitim okulunu inşa etme ve çalıştırması için 1.68 milyar dolarlık proje anlaşması yaptı. Başka bir işbirliği maddesi ise pandemi döneminde turizmi canlandırmak. İki ülke, kısıtlama olmaksızın seyahatin yolunu açmak için “yeşil aşı pasaportu” isimli bir sistem duyurdu.