Dünya basınında bugün | Britanya yeniden karantinaya

T24 Dış Haberler
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de salgının başından bu yana uygulanan en sıkı “karantina önlemlerini” açıkladı. Eyalette Senato seçimlerinin ikinci ayağı yapılmadan önce Joe Biden ve Donald Trump, mitingleriyle partilerinin adaylarına destek verdi. The Washington Post, Trump'ın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirme hırsıyla Cumhuriyetçi Parti'yi sabote ettiğini söyledi. Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesine karar verdi.
5 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | Başbakan Johnson yeni karantinayı duyurdu ve “En kötüsü daha gelmedi” dedi
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de salgının başından bu yana uygulanan en sıkı “karantina önlemlerini” açıkladı. Yeni ulusal karantinayı duyuran Johnson gelecek haftaların “en zor zamanlar” olabileceğini de ekledi. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde yalnızca işe gidenler ve temel ihtiyaçlarını karşılayanlar evlerinden çıkabilecek. Okullar Şubat ayına kadar uzaktan sürecek. Restoranlar ve kafeler paket servise devam edecek.
The Independent | Yeniden karantinaya
Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de dün ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeni kısıtlamaları duyuran Boris Johnson, salgın başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamaların en az Şubat ortasına kadar süreceğini belirtti. Johnson gelecek haftaların zorlu geçeceği uyarısında bulunsa da aşıların da geldiğini hatırlatarak “mücadelede son düzlüğe girdiğimize inanıyorum” dedi.
New York Times | Georgia oy vermeye hazırlanırken Trump'ın müdahalesine tepki gösterildi
Eyalette Senato seçimlerinin ikinci ayağı yapılmadan önce Joe Biden ve Donald Trump, mitingleriyle partilerinin adaylarına destek verdi. Yarışta mevcut olarak görevde olan Cumhuriyetçi senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue, Demokrat Raphael Warnock ve Jon Ossoff ile karşı karşıya gelecek. Bu yarış, ABD'de Kongre'nin dengesini belirleyecek. Cumhuriyetçilerin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak Demokratlar bir sürpriz yaparsa hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğa sahip olabilir.
Geçen günlerde Trump'ın, Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıkmıştı. Eyaletin üst düzey seçim yetkililerinden Gabriel Sterling bu telefon konuşmasına tepki göstererek, "Bağırmak istedim" dedi ve ekledi; "Kişisel olarak ben bu olanların normal olmadığını düşünüyorum. Uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Benim bildiği hiçbir başkan bir eyalet sekreterine böyle bie müdahalede bulunmaz".
The Washington Post | Trump'ın manevraları Cumhuriyetçi Parti'de derin çatlağa sebep oldu
The Washington Post, Trump'ın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirme hırsıyla Cumhuriyetçi Parti'yi sabote ettiğini söyledi. Gazete, konuyla ilgili değerlendirmesinde Trump'ın partinin Kongre üyelerini "seçmenlerin oylarıyla belirlenen seçim sonuçlarını resmileştirmekle onu iktidarda tutmak için başarısız olacak bir savaşa girmek" arasında seçim yapmaya zorladığını, bunun da Cumhuriyetçi Parti'de bölünmeye sebep olduğunu ifade etti.
Moscow Times | Rusya'da sürgünde olan Snowden, Assange'ın iadesinin reddedilmesinden memnun
ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Britanya'da hakimin Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade etmeme kararının, Washington'ın Assange'ı casuslukla yargılama girişimlerinin sonunu getireceğini umduğunu ifade etti.
Assange davasındaki kararla ilgil bir tweeti alıntılayan Snowden, "Bırakın bu gelişme, bu meselenin sonu olsun" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Snowden da ABD'de casuslukla yargılanmak üzere aranıyor. Snowden, NSA'in milyonlarca ABD vatandaşının telefonundan bilgiler topladığını ifşa etmişti.
2013'ten beri Rusya'da yaşayan Snowden, geçen sene ABD-Rus çifte vatandaşı olmayı planladığını söylemişti.
Le Figaro | Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da Macron eleştirilere karşı kontrolü ele alıyor
Fransa’ya ulaşan Pfizer ve BioNTech aşısının uygulama sürecindeki yavaşlık tepki çekerken hükûmet süreci hızlandırmanın yollarını arıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda aşı stratejisi üzerine birkriz toplantısı planladı. Yeni strateji çerçevesinde doktorların kendi hastalarına Koronavirüs aşısı uygulayabilmesi öngörülüyor.
Al Jazeera | “Büyük adım”: Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırlar açıldı
Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi görüşmelerinde ABD ile birlikte arabuluculuk yapan Kuveyt, Suudi Arabistan'ın Katar ile hava, kara ve deniz sınırlarını bu geceden itibaren yeniden açacağını açıkladı. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın zirveye katılması için gönderdiği daveti kabul ettiği de açıklandı. Yapılan duyuru üç yıldan uzun bir süredir Riyadh ve müttefiklerinin Katar’a uyguladığı boykota yol açan gerilimde “büyük bir adım” olarak değerlendirildi.