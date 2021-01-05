Dünya basınında bugün | Britanya yeniden karantinaya

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de salgının başından bu yana uygulanan en sıkı “karantina önlemlerini” açıkladı. Eyalette Senato seçimlerinin ikinci ayağı yapılmadan önce Joe Biden ve Donald Trump, mitingleriyle partilerinin adaylarına destek verdi. The Washington Post, Trump'ın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirme hırsıyla Cumhuriyetçi Parti'yi sabote ettiğini söyledi. Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesine karar verdi.

5 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Başbakan Johnson yeni karantinayı duyurdu ve “En kötüsü daha gelmedi” dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de salgının başından bu yana uygulanan en sıkı “karantina önlemlerini” açıkladı. Yeni ulusal karantinayı duyuran Johnson gelecek haftaların “en zor zamanlar” olabileceğini de ekledi. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde yalnızca işe gidenler ve temel ihtiyaçlarını karşılayanlar evlerinden çıkabilecek. Okullar Şubat ayına kadar uzaktan sürecek. Restoranlar ve kafeler paket servise devam edecek.

The Independent | Yeniden karantinaya

Koronavirüs vakalarının giderek arttığı İngiltere’de dün ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeni kısıtlamaları duyuran Boris Johnson, salgın başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamaların en az Şubat ortasına kadar süreceğini belirtti. Johnson gelecek haftaların zorlu geçeceği uyarısında bulunsa da aşıların da geldiğini hatırlatarak “mücadelede son düzlüğe girdiğimize inanıyorum” dedi.

New York Times | Georgia oy vermeye hazırlanırken Trump'ın müdahalesine tepki gösterildi

Eyalette Senato seçimlerinin ikinci ayağı yapılmadan önce Joe Biden ve Donald Trump, mitingleriyle partilerinin adaylarına destek verdi. Yarışta mevcut olarak görevde olan Cumhuriyetçi senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue, Demokrat Raphael Warnock ve Jon Ossoff ile karşı karşıya gelecek. Bu yarış, ABD'de Kongre'nin dengesini belirleyecek. Cumhuriyetçilerin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak Demokratlar bir sürpriz yaparsa hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğa sahip olabilir.