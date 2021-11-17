Dünya basınında bugün | Britanya, sporda ırkçılığı konuşuyor

T24 Dış Haberler

Kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübü'nde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi. New York Times'ın konu hakkında bilgisi olan kaynaklardan aktardığına göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), perşembe günü itibariyle tüm yetişkinlere Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olma izni vermeyi planlıyor. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda ateşkes sağlayarak sınırdaki çatışmalara son verdi.

17 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kriket oyuncusu gözyaşları içinde anlattı: İngiltere’de spor ırkçılıkla dolu

Kriket oyuncusu Azeem Rafiq, Yorkshire County Kriket Kulübü'nde geçirdiği süre boyunca ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve kulübün bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi. Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi oturumunda konuşan Azeem Rafiq, kendisine "insanlık dışı" muamele yapıldığını söyledi. Rafiq, İngiltere’de sporu “ırkçılıkla dolu” olarak nitelendirdi.

The Independent | Johnson, milletvekillerinin ikinci işleri konusunda baskıya boyun eğdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki milletvekillerinin danışmanlık gibi işlerden yüksek gelir elde ederek çalışmaya devam etmesi konusuda tepki çekti. İşçi Partisi, milletvekillerinin görevlerinin yanı sıra lobicilik ve siyasi danışmanlık gibi işlerden para kazanmasının yasaklanmasını gündeme getirdi. Johnson, bu kararı destekleyeceğini açıkladı.

New York Times | FDA, bu hafta tüm yetişkinler için Pfizer üçüncü dozunu onaylamaya hazırlanıyor

New York Times'ın konu hakkında bilgisi olan kaynaklardan aktardığına göre ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), perşembe günü itibariyle tüm yetişkinlere Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olma izni vermeyi planlıyor. Bu senaryoda en az 6 ay önce Koronavirüs aşısı olan tüm yetişkinler, bu hafta itibariyle 3. doz aşısını olabilecek.

The Washington Post | Biden yönetimi 10 milyon kişi için Pfizer'in antiviral haplarından alıp pandemiyi değiştirmeyi umuyor

The Washington Post'a konuşan iki kaynağa göre ABD'de Biden yönetimi 5 milyar dolarlık bir yatırım ile 10 milyon kişi için Pfizer'ın geliştirdiği Koronavirüs haplarından almayı planlıyor. Yetkililerin bu hapların ağır hastalığı ve ölümleri önleyerek pandeminin gidişatını değiştireceğine inanıyor.

Moscow Times | Ermenistan, Rusya arabuluculuğuyla Azerbaycan'la ateşkes sağlandığını duyurdu

Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya arabuluculuğunda ateşkes sağlayarak sınırdaki çatışmalara son verdi. Saldırıda bazı Ermenistan askerleri hayatını kaybetti ve onlarcası esir düştü. İki taraf da birbirini çatışmaları başlatmakla suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Rusya’nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Le Monde | Sığınmacılar: Belarus erteledi; AB yaptırım uyguladı

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizine ilişkin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, 2000-3000 kişinin ülkelerine döneceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimin düşürülmesi gerekliliğini vurguladı.

Al Jazeera | Türkiye, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki krizle ilgili destek sundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut'ta ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın toplantısında, Çavuşoğlu Türkiye’nin Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki krizde destek olabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "Bu sorunun karşılıklı saygı ve diyalog temelinde, diplomasi yoluyla bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.