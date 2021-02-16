Dünya basınında bugün | Britanya, "son karantinasına" girdiğini umuyor

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de uygulanan son kısıtlamaların sona ermesinden sonra yeni bir ulusal karantina sürecine girilmeyeceğine dair taahhütte bulundu. ABD'nin güney ve orta eyaletlerini büyük bir kar fırtınası vurdu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği 6 Ocak Kapitol Binası baskını hakkında "olgu ve nedenlerin" incelenmesi için Kongre dışı ve bağımsız bir komisyon kurmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’de IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanan Avustralya vatandaşı bir kadını kabul etmeyen Avustralya’yı kınadığını açıkladı.

16 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs’e karşı kamuoyu algısını araştırma işi, şirketi eski danışman Cummings’in arkadaşlarının şirketine verilmiş

Britanya’da Koronavirüs salgınının kamuoyundaki algısını araştırıp hükûmeti bilgilendirme sistemini Başbakan Boris Johnson’ın eski danışmanı Dominic Cummings’in kendi yakını olan kişilerle yapılan bir kontratla ayarladığı ortaya çıktı. Ülkenin Koronavirüs’le mücadelede atılacak adımları belirleyecek fikirlerin araştırılması Cummings’in iki arkadaşı tarafından yönetilen Public First isimli araştırma şirketine verildi. Buna göre hükûmet şirkete 564 bin sterlin ödedi. Şirketin görevi kamuoyunun Koronavirüs’ten ne anladığı, hükûmetin verdiği mesajların karşılık bulup bulmadığını araştırmak oldu. Eski danışman Cummings, Boris Johnson’ın pek çok politikasında imzası olmasıyla biliniyor.

The Independent | Boris Johnson: Bu karantinanın son olmasını istiyorum

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de uygulanan son kısıtlamaların sona ermesinden sonra yeni bir ulusal karantina sürecine girilmeyeceğine dair taahhütte bulundu. Aşılamalar hızla sürerken Koronavirüs’ün varyantlarıyla karşılaşan Britanya’da, Johnson varolan kısıtlamalardan tedbirli ve yavaş bir şekilde çıkılacağını söyledi. Johnson, Britanyalılar “Olumlu düşünün ancak sabırlı olun” mesajını verdi. Johnson, okulların 8 Mart’ta açılmasını hedeflediklerini de ekledi.

New York Times | Kışın soğuk pençesi ABD'yi birbirine kattı

ABD'nin güney ve orta eyaletlerini büyük bir kar fırtınası vurdu. Milyonlarca Amerikalı soğuk havada elektriksiz kaldı ve birçok noktada don yapan yollar nedeniyle kazalar meydana geldi. Texas gibi kar yağışına alışık olmayan eyaletler fırtınaya hazırlıksız yakalandı.

The Washington Post | Pelosi: Panel, Kapitol baskınını inceleyecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği 6 Ocak Kapitol Binası baskını hakkında "olgu ve nedenlerin" incelenmesi için Kongre dışı ve bağımsız bir komisyon kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Pelosi, Kongre üyelerine yolladığı mektupta komisyonun 11 Eylül 2001'de Washington ve New York'a yapılan terör saldırılarından sonra kurulan komisyona benzeyeceğini söyledi.

Böyle bir komisyon kurulması için Kongre'nin iki kanadında da oylama yapılmasının gerekebileceği belirtildi.

Geçen günlerde hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler neden yetkililer ve kolluk kuvvetlerinin Kongre'ye yapılan saldırıyı durduramadığının incelenmesi için çift partili 11 Eylül dönemi benzeri bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Pelosi'nin çağrısı, "halkı isyana teşvik" suçlamasından yargılanan Trump, azil süreci kapsamında Senato'da aklandıktan sonra geldi.

Moscow Times | Fransa siber ajansı Rus bilgisayar korsanlarından şüphelenildiğini açıkladı

Fransa ulusal siber güvenlik ajansı, pazartesi günü birkaç kuruma bilgisayar korsanlarının saldırı düzenlediğini tespit ettiklerini duyurdu. Ajans, bu saldırıların Rusya istihbaratına bağlı bir grup tarafından yapılanlara benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının Centreon tarafından satılan gözlemleme sistemlerindeki bir açıktan faydalandığı söyledi. Centreon, EDF ve Total gibi büyük şirketlere hizmet veriyor.

Adalet Bakanlığı ve Bordeaux Belediyesi de Centreon müşteriler olsa da saldırıdan etkilenmedikleri belirtildi.

Fransa ulusal siber güvenlik ajansı ANSSI, saldırıdan çoğunlukla bilgi işlem sağlayıcılarının etkilendiğini ifade etti.

ANSSI, saldırının Rusya istihbaratıyla bağlantıları olduğu belirtilen Sandworm'un saldırılarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.

Le Figaro | Fransa’da yeni karantina yok; Macron bahsini kazandı mı?

Fransa’da Avrupa ve dünya genelinde yayılan Koronavirüs varyantlarına rağmen Koronavirüs karantinasını yenilememek üzere alınan kararın üstünden 15 gün geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karantina uygulaması olmadan vakaların durumunu incelemekle bağlantılı kararında varyant virüslere rağmen vakalarda ciddi bir artış görülmedi. Öte yandan hükûmetin karantina kartını rafa kaldırmadığı, vaka durumu yeniden tırmanışa geçerse Fransa’nın bir kez daha sokağa çıkma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Macron, kışa dair yapılan “korkutucu senaryolara” karşı başarılı olduklarını savundu.

Al Jazeera | Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, IŞİD şüphelisi çifte vatandaş kadının vatandaşlığını kaldıran Avustralya’yı kınadı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’de IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanan Avustralya vatandaşı bir kadını kabul etmeyen Avustralya’yı kınadığını açıkladı. Kadının Yeni Zelanda-Avustralya çifte vatandaşı olduğunu söyleyen Ardern, Avustralya’nın vatandaşlığı tek taraflı olarak kaldırdığını söyledi. Ardern, Wellington’un 6 yaşından beri Yeni Zelanda’da da bulunmamış kadınla ilgili sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Ardern, kadının ailesinin de Avustralya’da yaşadığını, kadının Avustralya pasaportuyla Suriye’ye gittiğini de hatırlattı. Ardern’e yanıt veren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, işinin “Avustralya’nın ulusal güvenliğini öne koymak” olduğunu söyledi.