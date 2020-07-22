Dünya basınında bugün | "Britanya, Rusya'nın müdahalesine karşı bir adım atmadı"

T24 Dış Haberler

Britanya’da dün sunulan siyasete Rusya müdahalesi raporunda Kremlin’in 2016 Brexit referandumuna müdahale etme girişimlerinin hükûmet tarafından bir adımla karşılaşmamış olması tepki çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki protestoları bastırmak için Oregon'a federal ajanlar gönderip, daha fazla şehre aynı muameleyi yapma tehditinde bulunurken, televizyonlarda seçim kampanyası "Hukuk ve Düzen" sloganlı reklamlar yayınlamaya başladı.Ukranya'daki rehine krizini bir Joaquin Phoenix filmi sonuca ulaştırdı. Avrupa liderleri, tartışmalı geçen 4 günün ardından Koronavirüs kurtarma planı üzerinde anlaştı.

20 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya’nın müdahalesi raporunun ardından Johnson’a ve hükûmete tepki

Britanya siyasetine Rusya’nın müdahale ettiğine dair dün çıkan bir rapor Başbakan Boris Johnson ve hükûmete karşı tepkiye neden oldu. Kremlin’in 2016 yılında gerçekleşen Brexit referandumuna müdahale etme adımları olduğu ancak hükûmetin bu durumda etkili bir adım atmadığı belirtildi. 50 sayfalık raporda parlamentonun istihbarat servisinin ve güvenlik komitesi, bakanların müdahale tehditini görmezden geldiğini söyledi.

The Independent | “Raporda Brexit’e Rusya müdahalesine kanıt bulunamadı”



Britanya’da dün sunulan siyasete Rusya müdahalesi raporunda Kremlin’in 2016 Brexit referandumuna müdahale etme girişimlerinin hükûmet tarafından bir adımla karşılaşmamış olması tepki çekiyor. The Independent ilk sayfasında yer alan haberde “Çünkü dört yıldır uyarılara rağmen hükûmet herhangi bir kanıt aramadı” yazdı.

New York Times | Trump şehirlerdeki gerginliği yükseltirken reklamlar korkuyu konu alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki protestoları bastırmak için Oregon'a federal ajanlar gönderip, daha fazla şehre aynı muameleyi yapma tehditinde bulunurken, televizyonlarda seçim kampanyası "Hukuk ve Düzen" sloganlı reklamlar yayınlamaya başladı. New York Times, Trump kampanyasının bu reklamlarla "korku salmayı hedeflediğini" ifade etti.

The Washington Post | Başkan, ABD şehirlerini domine etmek için İç Güvenlik Bakanlığı'na gitti

The Washington Post, Trump hükûmetinin Washington ve Portland gibi kentlerdeki protestolara verilecek federal karşılık için sırtını büyük oranda İç Güvenlik Bakanlığı'na yasladığını yazdı. WP, bu bakanlığın "Başka bir 11 Eylül'ü engellemek" için kurulduğunu hatırlattı. Yasal analistler, federal ajanların Portland'da kullandığı taktiklerin İç Güvenlik Bakanlığı'na tanınan hakların sınırlarını zorladığını yazdı.

Moscow Times | Ukrayna Devlet Başkanı'nın armasının ardından rehineler serbest bırakıldı, silahlı saldırgan tutuklandı

Ukrayna'da otomatik silah ve el bombalarıyla 13 kişiyi rehin alan saldırgan, Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin, talebine uyarak halka Joaquin Phoenix'in 'Earthlings' filmini önermesinin ardından polise teslim oldu. Ukrayna'nın batısında bulunan Lutsk kentinde saatler süren yüksek dozda gerilim, Zelenskiy'nin Facebook üzerinden Phoenix'in niş filmini övdüğü bir video yayınlamasıyla son buldu. 44 yaşındaki Maksim Krivoş, dün bir otobüsü ele geçirdikten sonra birçok hükûmet yetkilisinin "terörist olduğunu itiraf etmesini" istedi. Salı sabahı başlayan rehine krizinde bir noktada Krivoş otobüsten dışarıya ateş açtı ve bir polis 'drone'una el bombası fırlattı. Olayda kimse ciddi biçimde yaralanmadı. Gazetecilerle telefon yoluyla iletişime geçen bir rehine, saldırganın Zelenskiy'le konuşmasına izin verilmesi için yalvardı. Hükûmet sözcüsünün aktardığına göre Zelenskiy ile Krivoş telefonda görüştü. Görüşmeden sonra 3 rehine serbest bırakıldı. Rehinelerin geri kalanı Zelenskiy'nin Phoenix'in hayvanlara yapılan kötü muameleyi eleştiren filmi "Eathlings" hakkında bir video paylaşmasının ardından serbest bırakıldı. Zelenskiy'nin "2005'ten Earthlings filmi. Herkes izlemeli" dediği video Ukrayna liderinin Facebook hesabından Krivoş gözaltına alındıktan sora kaldırıldı. Bunun yerine Zelenskiy'nin polislere rehine krizindenki eforları için teşekkür ettiği bir video yüklendi.

Le Monde | Avrupa: Tarihi kurtarma planı

Avrupa liderleri arasında 4 gün süren görüşmelerin sonunda Koronavirüs Onarım Fonu üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin soru işaretleriyle geçen günlerden sonra Koronavirüs sonrası kurtarma için 750 milyar Euro üzerinde anlaşıldı. Rekor seviyedeki fon, pandemiden en çok etkilenen AB üyesi ülkelere kredi ve hibe olarak dağınıtılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bugün Avrupa için tarihi bir gün” dedi.

Al Jazeera | Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı’nın durumu stabil

İki gün önce hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman dün bir kabine toplantısına video konferans koluyla katıldı. 84 yaşındaki kralın durumunun stabil olduğu, safra kesesindeki bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.