Dünya basınında bugün | "Britanya, reçetelere e-sigara yazmayı planlıyor"

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), ülkede artan sigara kullanımına karşı harekete geçiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın harcama yasa tasarısında en büyük yer iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelere ayrıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın harcama yasa tasarısında en büyük yer iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelere ayrıldı. Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen protestocular, başkent Hartum ve çeşitli bölgelerde protestolarını sürdürüyor.

29 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | NHS, artan sigara tüketimine karşı reçeteyle elektronik sigara vermeye hazırlanıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), ülkede artan sigara kullanımına karşı harekete geçiyor. NHS’de sigara bağımlılarına reçeteyle elektronik sigara yazılması planlanıyor. İngiltere, böylece dünyada tıbbi lisanslı elektronik sigara sunan ilk ülke olabilecek.

The Independent | Gençlik, Maliye Bakanı Sunak’ın kayıp nesli olma yolunda

Önde gelen ekonomistler, Britanya’da çocuklar ve gençliğin eğitimde eşitsizlik, artan vergiler, ödeme paketleri, artan ev fiyatlar nedeniyle “kayıp nesil” olma yolunda olduğunu belirtti. Analiz, Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın bütçe planında eğitim harcamaları yer alsa da gelecek üç yıl eğitimini sürdürecek olanların bütçesinin 2010’dan yüzde 10 daha düşük olduğunu gösterdi. Muhalefet, “Bakan’ın yanlış önceliklerinin bedelini gençlik ödüyor” dedi.

New York Times | Harcama yasa tasarısında en büyük öncelik iklim projelerinde

ABD Başkanı Joe Biden'ın harcama yasa tasarısında en büyük yer iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projelere ayrıldı. New York Times, yönetimin iç politikasının merkezinde iklim olduğunu belirtti. Paketin büyük bir bölümü Demokratlar içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle küçültülse de, iklim ile ilgili bölümde henüz değişikliğe gidilmedi.

The Washington Post | Biden, revize edilmiş harcama planını tanıttı

Biden, ekonomi ile ilgili planlarını yavaşlatan aylarca süren tartışmaların ardından 1.75 trilyon dolarlık yeni harcama planını sundu. Plan ülkenin sağlık ve eğitim sistemlerini, iklim ve vergi politikalarını yenilemeyi hedefliyor.

Moscow Times | Anket: Putin ve Devlet Duması'nın görev onay oranı yükselişte

Rusya'da Vladimir Putin'in Devlet Başkanı olarak yaptığı görevden memnuniyet duyanların sayısı tırmanmaya devam ediyor.

Rusya'da Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları rekor üzerine rekor kırarken, bağımsız Levada Merkezi, Putin'in görev onay oranının yüzde 67'ye yükseldiğini ifade etti. Covid ile ilgili kapanma kararlarını çoğunlukla yerel yönetimlere bırakan Putin, vaka artışını yavaşlatmak için 30 Ekim ile 7 Kasım arasında "çalışmama haftası" ilan etmişti.

Levada'ya göre Putin'in görev onay oranı eylül ayında yüzde 64 ve Ağustos'ta yüzde 61'di.

Putin'in görev onay oranı 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması'na verilen onayın arttığı da görülürken, iktidar partisi Birleşik Rusya'nın Temmuz'da yüzde 26 olan görev onay oranı 29'a yükseldi.

Ankete göre Rusların yüzde 48'i ülkelerinin doğru yönde, yüzde 43'ü ise yanlış yönde ilerlediğine inanıyor.

Levada anketi 27-30 Ekim arasında 137 farklı Rus kasaba ve şehrinde bin 636 kişiye sorularak yapıldı.

Le Figaro | Macron’un 2022 kampanyası için gizli planı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nisan 2022’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını hâlâ resmi olarak açıklamadı. Öte yandan Macron’un adımları, kampanya sürecinin bir parçası olarak nitelendiriliyor. Le Figaro, Macron’un cumhurbaşkanı adaylığını hazırlamak için destek toplantıları, sponsorluk avı ve toplantıların bütçelerini mercek altına aldı.

Al Jazeera | Darbe karşıtı protestoların sürdüğü Sudan’da ölümler artıyor

Sudan'da yönetimin sivillere devredilmesini isteyen protestocular, başkent Hartum ve çeşitli bölgelerde protestolarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin eylemcilere sert müdahalesi nedeniyle perşembe günü en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, orduya, pazartesi günü el koyulan sivil yönetime geri dönülmesi çağrısında bulundu.