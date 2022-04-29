Dünya basınında bugün | Britanya, pornocu milletvekili ile ilgili adım atılmasını bekliyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep ettiğini duyurdu. Washington, bu çizgide devam ederse bu sene Ukrayna'nın savaşı için, Afganistan'daki kendi savaşlarına yaptığı yıllık ortalama harcamadan daha fazla harcama yapmış olacak. Britanya’da iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin, Avam Kamarası'nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken, cep telefonundan porno izlediği konuşuluyor. ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.4 daraldı; ancak şirket ve tüketicilerin harcamaları yakında büyümenin devam edeceğine işaret etti.

29 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Putin’in tehditleri karşısında Biden Ukrayna’ya yardımı iki katına çıkarttı

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin Kongre’den Ukrayna’ya yardım için 33 milyar dolar talep ettiğini duyurdu. Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre’den yetki talep etti. Biden, "Bu savaşın maliyeti ucuz değil, ancak buna izin verirsek ve saldırganlığa boyun eğersek daha maliyetli olacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Sözcü, Batı'nın Ukrayna'ya askeri desteğinin "kıtanın güvenliğini tehdit ettiğini" vurguladı.

The Independent | Muhafazakâr Partililerden Avam Kamarası’nda porno izleyen milletvekiliyle ilgili adım atması bekleniyor

Britanya’da iktidardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekilinin, Avam Kamarası'nda bir kadın milletvekilinin yanında otururken, cep telefonundan porno izlediği konuşuluyor. İktidar partisi iddiayla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. Porno izlediği konuşulan milletvekilinin adı kamuoyuna açıklanmadı. Britanya Başbakanı Boris Johnson "cinsel tacizin kabul edilemeyeceğini" vurguladı ve böyle bir suçun görevden alınmayı gerektirdiği söyledi. Muhalefet, porno izlediği belirtilen ismin neden şimdiden görevden alınmadığını sorguluyor.

New York Times |Çalışmalarını yoğunlaştıran Biden, Kiev'e 33 milyar dolar daha yardım çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşında 33 milyar dolar daha askeri, ekonomik ve insani yardım yapılması için izin vermelerini talep etti. New York Times, bu hamlenin ABD'nin Ukrayna'da Rusya'yı yenmeye bağlılığının arttığına işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu. ABD, bu çizgide devam ederse bu sene Ukrayna'nın savaşı için, Afganistan'daki kendi savaşlarına yaptığı yıllık ortalama harcamadan daha fazla harcama yapmış olacak.

The Wall Street Journal | ABD ekonomisi yüzde 1.4 daraldı, ancak harcama hala yüksek

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.4 daraldı; ancak şirket ve tüketicilerin harcamaları yakında büyümenin devam edeceğine işaret etti. Daralmada devam eden tedarik zinciri sorunları rol oynadı. ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 6.9 büyümüştü.

Moscow Times | Basın: Rusya, Ukrayna savaşı sırasında kendi topraklarında ilk asker kaybını yaşadı

24 Şubat'ta bu yana Rusya'nın kendi topraklarında ilk defa bir askerin öldüğü belirtildi. Bir arkadaşının NN.ru'ya anlattığına göre Ukrayna sınırındaki üssü vurulunca 19 yaşındaki Rus asker Nikita Koşelev hayatını kaybetti. Koşelev'in yakınları, askerin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Le Monde | Macron için başbakan denklemi

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanan Emmanuel Macron’un gelecek günlerde yeni Fransa Başbakanı’nı belirlemesi bekleniyor. Fransa Başbakanı Jean Castex’in seçim öncesinde de belirttiği gibi, ülkenin yeni beş yıla farklı yüzler ve ekiple başlaması için istifa etmesi bekleniyor. Seçilecek başbakanın sosyal, çevresel ve üretim meselelerinde ilgili olması gerektiği belirtiliyor.

Al Jazeera | Mısırlı aktivist afla serbest bırakıldı

Mısır’da tanınan siyasi aktivist Hossam Monis, terör suçlarından kaldığı cezaevinden başkanlık affıyla çıktı. İnsan hakları örgütleri, Monis’in temelsiz suçlamalarla cezaya çarptırıldığını söylüyordu. Monis, yedi kişiyle birlikte 2019 yılında tutuklanmıştı. Monis’lerin tutukluluğu 2020 genel seçimlerinde yol haritası üzerine siyasi partiler ve muhalif siyasetçilerle yaptıkları görüşmelerin ardından gelmişti.