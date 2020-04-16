Dünya basınında bugün | "Britanya pik noktasına yaklaşıyor"

T24 Dış haberler

Koronavirüs'ün ABD ekonomisi üzerindeki ağır etkileri sürüyor. Ülkede Mart ayında genel satışlarda yüzde 8.7 düşüş yaşandı. The Washington Post, insanların salgın sebebiyle eve kapanmasının ardından hayvanların davranışlarındaki değişiklikleri ilk sayfasına taşıdı. Rusya'da dün, en yüksek tek günlük vaka artışı yaşandı. The Independent, Britanya'nın salgının pik noktasına yaklaştığını yazdı. Dubai’de sosyal hayat bir sonraki emre kadar durdu.

16 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs, evde ölümlerin sayısını arttırdı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başka ciddi rahatsızlıkları olan ancak hastaneye gitmeyen insanların sayısını arttırdı. Acil yardıma ihtiyacı olup ambulans çağırmaya çekinilmesinin evde ölümlerin yaşanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Londra’da acil yardım ekiplerinin düzenlediği bir toplantıda evlerde yaşanan kalp krizi kaynaklı ölümlerin sayısının arttığı belirtildi. Pandeminin insanlarda başka rahatsızlıklarda doktora başvurma sayısını azalttığı tespit edildi.

The Independent | Britanya pik noktasına yaklaşıyor, ‘muhtemelen’

Uzmanlar yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Britanya’nın pik noktasına yaklaştığını söyledi. Öte yandan Baş Tıbbi Memur Chris Whitty, pik noktasına ulaşılsa bile ülkede alınan Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için çok erken olduğunu, hayatın yakın bir zamanda normale dönmeyeceğini söyledi. Koronavirüs’le mücadeleden sorumlu heyet, kısıtlamaların en az 7 Mayıs’a kadar süreceği kararını aldı.

New York Times | ABD'deki dükkanların satışları "yıkıcı" derinliklere düştü

NYT'nin aktardığına göre ABD'nin neredeyse her bölgesinde yeni tip Koronavirüs salgını müşterilerin harcama yapmasını negatif yönde etkiledi ve işletmeler ciddi anlamda zarar gördü. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında internet üzerinden ve dükkanlardan yapılan alışverişler ile restoran/barlarda yapılan toplam harcamalarda yüzde 8.7'lik düşüş yaşandı. Bu son 30 yılda yaşanan en büyük düşüş oldu.

The Washington Post | Hayvanlar yokluğumuzun farkında

Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle milyarlarca insanın evlerinde kalması, hayvanların davranışlarında da değişime sebep oldu. Asırlardır insanların yaşam alanının genişlemesiyle kendi yaşam alanları kısıtlanan hayvanlar, sokakları boş şehirlere iniyor. The Washington Post'un aktardığına göre yaban domuzları Barcelona'nın bir zamanlar turistlerle dolu sokaklarına indi. Galler'de bir kasaba dağ keçileri tarafından "ele geçirildi". Bir zamanlar gemilerle dolu Akdeniz ticaret rotalarında balinalar yüzüyor. Hindistan'da boş yollarda turlayan sığırlar görüldü. Brezilya'nın Paulista kentinin çevre yöneticisi olan Herbert Andrade, yüzlerce yavru kaplumbağanın evcil hayvanlar ve insanlar tarafından saldırıya uğramadan boş kumsallarda yumurtalarından çıkıp, okyanusa gitmeyi başardığını gördüğünü aktardı. Galler'de sokaklarına dağ keçileri inen Llandudno kasabasında yaşayan Andrew Stuart, "Buna bayılıyorlar. Her gün geri geliyorlar" dedi. WP'ye konuşan Stuart, "Kasabayı geri alıyorlar. Burası artık onların" dedi.

Moscow Times | En yeni tek günlük rekorda Rusya'da 3 bin 388 Koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da çarşamba günü 3 bin 388 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu vesileyle dün, Rusya'da en çok yeni vakanın tespit edildiği gün oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 490'a yükseldi ve 189 insan hayatını kaybetti.

Le Monde | Trump, krizin sorumluluğunu Dünya Sağlık Örgütü’ne yükledi

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs pandemisinin son durumundan Dünya Sağlık Örgütü’nün sorumlu olduğunu söyledi ve örgüte olan ödemelerin durdurulduğunu açıkladı. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke haline gelen ABD’de krizi hafife almakla suçlanan Trump, okları Dünya Sağlık Örgütü’ne çevirmiş oldu.

Al Arabiya | Dubai’de sosyal hayat bir sonraki emre kadar durdu

Dubai’nin Turizm ve Ticari Pazar Departmanı, Koronavirüs’e karşı önlemleri genişleterek bütün otel, restoran ve sosyal etkinliklerin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Kısıtlama ilk olarak geçen ay 16 Mart’a kadar alınmış sonra 2 hafta daha uzatılmıştı. Bu kez kısıtlanmaların sonlanması için son tarih verilmedi.