Dünya basınında bugün | Britanya'nın yeni "kadın düşmanı" Ticaret Bakanı

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde gözaltına alınırken başına bez bir torba geçirildikten birkaç gün sonra ölen Daniel Prude var. Kremlin, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiriğinin tespit edilmesinin ardından Rusya'yı suçlamak için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi ve batılı ülkelerin yaptırım uygulama konusunda aceleci davranmamasını istedi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ticaret danışmanı olarak Tony Abbott’un atanması üzerine tepkilerle karşılaştı. Tony Abbott’un kadın düşmanı, homofobi açıklamaları ve iklim krizini reddeden sözleri hatırlatıldı.

4 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakana ‘kadın düşmanı’ ticaret danışmanını bırakma baskısı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ticaret danışmanı olarak Tony Abbott’un atanması üzerine tepkilerle karşılaştı. Tony Abbott’un kadın düşmanı, homofobi açıklamaları ve iklim krizini reddeden sözleri hatırlatıldı. Geçmiş açıklamaları hatırlatılan Abbott’un Britanya’nın Brexit sonrası ticareti için danışmanlık yapması bekleniyor. Öte yandan hükûmet, tepkilerin ardından geri adım atmasa da ‘son kararın verilmediğini’ belirtti.

The Independent | Koronavirüs vakalarında ‘endişelendiren’ artış

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Kışa yaklaşırken sağlık uzmanları ülkenin ‘yanlış yönde ilerlediği’ uyarısında bulundu. 6 gün içinde toplam 6 bin 732 yeni vaka açıklanırken Britanya’da temas takip sistemindeki yavaşlığın hâlâ sürdüğü belirtildi.

New York Times | İstemenin yazı

New York Times, lüks araba kullananından minivan kullanan ailelere Koronavirüs pandemisi nedeniyle işini kaybeden milyonlarca ABD'linin bu yaz yemek alabilmek için aşevlerinin önünde sıraya girdiğini belirtti. Gazeteye konuşan ABD'liler, "ne yediğini seçememeyi" anlatırken bazıları minnet duyduğunu söylerken, bazıları da utandığını ifade etti.

The Washington Post | Rochester, tutuklamanın videosuyla sarsıldı

Mart ayında polis gözaltısında boğularak ölen bir kişinin tutuklandığı anlarda kafasına bez bir torba geçirildiği anın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması olayın meydana geldiği Rochester kentinde gerilimi arttırdı. Olayla ilgili olarak 7 polis açığa alındı. Videoda Daniel Prude isimli siyah vatandaşın polise, "Beni öldürmeye çalışıyorsunuz" dediği duyuluyor. Prude, gözaltına alındıktan birkaç gün sonra uzun süre nefessiz kalmanın doğurduğu sonuçlar nedeniye hastanede hayatını kaybetti.

Moscow Times | Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak bizi suçlamayın

Kremlin, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiriğinin tespit edilmesinin ardından Rusya'yı suçlamak için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi ve batılı ülkelerin yaptırım uygulama konusunda aceleci davranmamasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Ben Rusya devletini suçlarken dikkatli davranırdım. Sonuçta ortada bir suçlama yok ve Rusya'yı suçlamak için bir gerekçe yok" dedi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Almanya ve Avrupa'daki diğer müttefiklerimizin aceleci davranıp yargılara varmasını istemeyiz. Biz diyalogu tercih ederiz" diye konuştu. Peskov, Rusya'ya yaptırım uygulanması için de bir gerekçe görmediğini ifade etti. Alman basınına göre Başbakan Angela Merkel'e Kuzey Akım 2 projesini iptal etmesi için baskı yapılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.

Le Monde | Ekonomiyi yeniden başlatmak için 100 milyar Euro

Fransa hükûmeti uzun zamandır beklenen 100 milyar euro değerindeki teşvik paketini açıkladı. "Fransa’nın Yeniden Açılması” isimli paket maaş desteklerini, özel sektör için vergi kesintilerini ve çevre projelerinin desteklenmesini içeriyor. Teşvik paketi Covid-19’a karşı acil durum harcaması statüsünden çıkmayı, yatırım azlığı ve iş yaratma gibi uzun dönemli problemleri gidermeyi hedefliyor.

Al Jazeera | Beyrut Limanı’nda 4 tonun üzerinde amonyum nitrat bulundu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir konteyner içinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulunduğu açıklandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Liman’da 4 Ağustos’ta yaşanan patlamada 190’dan fazla insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan evsiz kalmıştı.