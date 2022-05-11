Dünya basınında bugün | Britanya'nın Prens Charles'lı geleceğine ön gösterim

T24 Dış Haberler

Britanya’da Parlamento'nun yeni yasama yılı açılış töreni gerçekleşti. Törende her yıl olduğu gibi konuşma yapan Kraliçe Elizabeth bu yıl sağlık sorunları nedeniyle katılamazken konuşmayı oğlu Prens Charles gerçekleştirdi. Geçen ay Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaşmaya varan Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını ifade etti. Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ”Muhafazakâr Parti, hayat pahalılığı krizini çözmek için fikirlerden yoksun”

Britanya’da Parlamento'nun yeni yasama yılı açılış töreni gerçekleşti. Törende her yıl olduğu gibi konuşma yapan Kraliçe Elizabeth bu yıl sağlık sorunları nedeniyle katılamazken konuşmayı oğlu Prens Charles gerçekleştirdi. Kraliyet ailesinden yapılan parlamento açılışında, hükûmetin yeni yasama yılı için planları duyuruldu. Johnson hükûmetinin planları arasında protestolara kısıtlama, üniversitelerdeki konuşmalara yönelik düzenlemeler gibi maddeler yer alsa da hayat pahalılığına çözüm için planlar yeterli bulunmadı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, yasama yılı konuşmasının hükûmetin “plansızlığını” ortaya koyduğunu söyledi.

The Independent | Prens Charles, Kraliçe’nin yerine konuştu; geleceğe bir bakış

Britanya’da yüz yıllardır kral ya da kraliçe parlamentoyu açarken hükûmet, yeni yasama yılı için planlarını duyuruyor. Bu yıl, Kraliçe Elizabeth yaşadığı sağlık sorunlarına bağlı hareketlilik problemleri nedeniyle parlamento açılışına katılamadı. Kraliçe Elizabeth’in yerine büyük oğlu Prens Charles ve büyük torunu Prens Williams törene katılırken konuşmayı Prens Charles yaptı. Kraliçe Elizabeth’in ardından Britanya’da tahta Prens Charles geçecek.

New York Times | Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağına söz verdi

Geçen ay Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaşmaya varan Elon Musk, eski ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını ifade etti. Financial Times tarafından yapılan bir konferansta konuşan Musk, Trump'ın geçen sene Kongre baskını hakkındaki paylaşımları nedeniyle platformdan atılmasının "ülkenin büyük bir bölümünü yabancılaştırdığını ve Trump'ın ses sahibi olmasını engellemediğini" ifade etti. Musk, ayrıca kararın "aptalca" olduğunu ve "kalıcı yasakların Twitter'a güveni baltaladığını" belirtti.

eKathimerini | Yeni Türkiye pasaportunda Ayasofya olacak

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce yayını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli üretilecek yeni pasaportlarında Ayasofya'nın çiziminin yer alacağını duyurduğunu aktardı. Haber, eKathimerini'nin ana sayfasında öne çıkarıldı.

Moscow Times | Pentagon: Ukraynalılar kendi istekleri dışında Rusya'ya götürülüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın işgali sırasında yakalanan bazı Ukraynalıların zorla topraklarından çıkarılıp Rusya'ya götürüldüğüne dair sinyaller gördüklerini ifade etti.

Kiev'in "1.2 milyon Ukraynalının Rusya'ya gönderildiği ve kamplarda tutulduğuna" dair raporları hakkında pazartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Jonh Kirby, "Kaç tane insanın gönderildiğine veya kampların neye benzediğine dair yorumda bulunamam" dedi.

Kirby, "Ancak Ukraynalıların kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğüne dair sinyaller görüyoruz" dedi. Pentagon sözcüsü, bunu "vicdansız" ve "sorumlu bir gücün yapmayacağı bir hamle" olarak nitelendirdi.

Kiev, Ukraynalıların kendi ülkelerinden zorla çıkarıldıktan sonra Rusya'nın izole bölgelerine yerleştirildiklerini iddia ediyordu.

Kirby, Rusya'nın hamleleri için "etnik temizlik" ifadesini kullanmazken, böyle nitelendirmeleri yapmanın Pentagon'un görevi olmadığını belirtti.

Le Monde | Macron, Avrupa Birliği’nde anlaşmalara dair reform çağrısı yaptı; siyasi topluluk fikrini sundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna konuştu. Macron, Avrupa Birliği için fikirlerini sunduğu konuşmasında anlaşmalarda oybirliği usülünü kaldırmaya ve yerine çoğunluk esasının uygulanmasına yönelik desteğini belirtti. Aday ülkelerin daha hızlı bir şekilde üye olmalarını sağlamak için mevcut katı kriterleri ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Macron, İngiltere ve Ukrayna gibi ülkelere üstü kapalı çağrı da bulunarak, AB’ye paralel bir siyasi bir oluşum oluşturulabileceği mesajını verdi.

Al Jazeera | Al Jazeera, İsrail askerinin muhabir Şirin Ebu Akile’yi öldürmesini kınıyor

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, muhabir Şirin Ebu Akile, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.