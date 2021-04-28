Dünya basınında bugün | Britanya'nın kafasındaki soru: Başbakan, konutunu hangi parayla yeniledi?

Britanya’da Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case, Başbakan Boris Johnson'ın kendisinden, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilat masraflarının nasıl ödendiğinin araştırılmasını istediğini açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede aşılanmayı tamamlamış kişilerin artık dışarıda yürürken, koşarken, bisiklete binerken ve birlikte yaşadığı insanlarla birlikteyken maske takmak zorunda olmadığını belirtti. Hindistan'ın yaşadığı Koronavirüs dalgası, ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

28 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan Johnson’dan konutunu nasıl yenilediğini açıklaması isteniyor

Britanya’da Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case, Başbakan Boris Johnson'ın kendisinden, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilat masraflarının nasıl ödendiğinin araştırılmasını istediğini açıkladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise iddiaları Seçim Komisyonu'nun araştırmasını istiyor. Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakâr Parti'ye bağış paralarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için planı olduğunu iddia etmişti. İddiaları reddeden Johnson, konutunun tadilatını kendi ödediğini savunuyor.

The Independent | Başbakan’ın hala yanıtlamadığı üç basit soru

The Independent, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın hakkında son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili yanıtlamadığı üç soruyu paylaştı: Kim Johnson’a konutunu yenilemesi için 85 bin Pound verdi? Borcu duyurma başarısızlığında herhangi bir kural ihlal edildi mi? Bağışçıya para karşılığında herhangi bir şey verildi mi?

New York Times | CDC, aşılanmayı tamamlayanlar için dışarıda maske takma kurallarını hafifletti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede aşılanmayı tamamlamış kişilerin artık dışarıda yürürken, koşarken, bisiklete binerken ve birlikte yaşadığı insanlarla birlikteyken maske takmak zorunda olmadığını belirtti. CDC, stadyumlar gibi kalabalık yerlerde maske kullanımının hala zorunlu olduğunu belirtti. NYT, bunu Amerikalıları pandemi sonrası dünyaya alıştırmak için atılmış büyük bir adım olduğunu ifade etti.

The Washington Post | Hindistan, "yetersiz bir sistem tarafından" yenildi

Koronavirüs salgınının ikinci dalgası karşısında sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan'da ambulans, hastane yatağı, oksijen ve ilaç kıtlığı yaşandığı belirtildi. Washington Post'un aktardığına göre uzmanlar, sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesinin sebebi yıllarsa yeteri kadar yatırım yapılmaması. Bazı insanların tedavi göremediği için öldüğü belirtildi.

Moscow Times | Navalni yanlısı eylemleri haberleştiren Rus gazeteciler gözaltına alındı

Rusya'da polis, ülkenin önde gelen bağımsız haber kuruluşlarında çalışan iki gazeteciyi geçen hafta düzenlenen Aleksey Navalni'ye destek protestolarını haberleştirdikleri için gözaltına aldı.

Dozhd'dan gazeteci Aleksey Korostelev'in ve Ekho Moskvy'den muhabir Oleg Olçarenko'nun evine salı sabahı polisin geldiği belirtildi.

İki gazeteciye henüz hiçbir suçlama yöneltilmedi. Günün ilerleyen saatlerinde serbest bırakılan Korostelev'e sorgu için 30 Nisan'da geri gelmesi söylendi.

Ekho Moskvy, gazetecilerin 21 Nisan'da düzenlenen "izinsiz" protestoya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, ancak ikisinin de yanında akreditasyon belgesi, editör mektubu ve sarı basın yeleği bulunduğunu ifade etti.

Kremlin, gazetecilerin neden gözaltına alındığını bilmediklerini, ancak protestoya katılan gazeteci taklidi yapan bir kişiyle ilgili olabileceğini ifade etti.

Le Monde | Batı’yla Rusya arasında diplomat savaşı

Rusya ve Batı ülkeleri arasında 2017’den bu yana 600 diplomatın geri gönderildiği tespit edildi. 2018’de ortaya çıkan çifte ajan Skripal olayından bu yana, Rus diplomatları casuslukla suçlayan ülkelerin sayısı arttı. Taraflar arasında gerilim suikast şüpheleri, endüstriyel casusluk, siber saldırı, siyasi manipülasyon etrafında gerçekleşiyor. Son olarak Çekya Başbakanı Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi karar alındığını duyurdu. Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Al Jazeera | Suudi petrol şirketi Aramco’nun hisse satışı gündemde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin dev petrol şirketi Aramco’nun hisse satışı için görüşme yaptıklarını söyledi. Bin Selman, Aramco’nun yüzde 1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ancak yatırımcılara ilişkin bilgi vermedi.