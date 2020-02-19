Dünya basınında bugün | Britanya lideri Johnson, ülkesinin sınırlarını 'niteliksiz işçiler'e kapatıyor

T24 Dış haberler

ABD'nin gündeminde Roger Stone davasına yapılan müdahaleden sonra büyüyen tartışmalar ve Başkan Donald Trump'ın 11 mahkûma af çıkarma kararı var. Rusya, 20 şubat itibariyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen durdurma kararı aldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin kapılarını "niteliksiz işçilere" kapatma kararı aldı.

19 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın kapıları niteliksiz işçiye kapatmasının ardından Britanya ekonomisi için endişeler doğru

Britanya Başbakanı Boris Johnson hükümetinin sunduğu yeni Avustralya benzeri puan sistemiyle ülkenin kapıları niteliksiz işçilere ve İngilizce bilmeyenlere kapanacak. Hükümet Britanya sınırları tamamen kontrol altına alacaklarını duyurdu. Fakat sektör liderleri hükümetin bu kararına tepki göstererek ekonomiye ve iş gücüne ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

The Independent | Hükümetin göç planı 140 bin Avrupa Birliği işçisi için son olacak

Britanya’da hükümetin yeni aldığı sert göç politikası kararı 140 bin Avrupa Birliği işçisi için sıkıntı yaratacak. Hükümetin sunduğu teklife göre, dışarıdan gelen işçilerin çalışanlara parmak izlerini vermesi gerekecek.

The New York Times | Trump, ünlü beyaz yakalı suçlulara af çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli suçlardan hüküm giyen 11 kişi için özel af çıkardı. Af ile serbest bırakılanlar arasında "Senato'da bir koltuk satmaya çalıştığı" için tutuklanan eski Illinois Valisi Rod Blagojevich, futbol takımı SF 49ers'ın eski sahibi Edward J. DeBartolo, eski New York Emniyet Müdürü Bernard Kerik ve "içeriden bilgi ticareti" suçlamasından hüküm giyen finansçı Michael Milken da bulunuyor.

The Washington Post | Barr, tweetler sebebiyle istifa etmeyi düşündüğünü söyledi

The Washington Post ve Associated Press'in hükûmet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump'ın yargı konularında tweet atmayı durdurması ile ilgili yaptığı çağrı karşılık bulmayan Adalet Bakanı William Barr, kendisine yakın isimlere istifa etmeyi planladığını söyledi. Savcılar, ABD liderinin yakın bir dostu ve eski kampanya çalışanı olan Stone'un 7 ila 9 yıl arası hapis cezası almasına karar vermişti. Ancak Trump'ın konu ile ilgili açıklamalarından sonra Adalet Bakanlığı cezanın azaltılmasını talep etti. Barr, bu gelişmelerden sonra Trump'ın tweetleri sebebiyle işini yapamaz hale geldiğini söyleyerek Başkan'ın ceza davaları ile ilgili sosyal medya paylaşımları yapmamasını talep etti. Ancak bu çağrı da karşılık bulmadı, Trump "bu tür davalara müdahale etmeye hakkı olduğunu" ve "Stone'un tekrar yargılanması gerektiğini" ifade etti. Trump son olarak kendisinin "baş kanun uygulayıcısı" olduğunu iddia etti, ancak bu rol anayasaya göre Barr'a ait.

Moscow Times | Koronavirüs tehditi sırasında Rusya, Çin vatandaşlarının ülkeye girmesini engelledi

Rusya'nın "Koronavirüs'ün yayılmasını önlemekle görevlendirdiği" yetkililer, 20 Şubat'tan itibaren Çinli vatandaşların ülkeye girmesinin engelleneceğini söyledi. Yasak iş, eğitim, özel nedenler ve turizm için Rusya'ya giden Çin vatandaşlarını kapsayacak.

Le Monde | İran’da muhafazakârların eli güçlendi

Le Monde’un İran muhabiri, ABD operasyonunda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yaklaşan seçimde iktidar için bir kampanya aracına dönüştüğünü aktardı. Le Monde’a konuşan eski bir İran Devrim Muhafızı, “Trump, İran’a kutsal biz hizmette bulundu” dedi.

Al Arabiya | Pompeo’dan İran Dışişleri Bakanı Zarif’le görüşen senatöre tepki

ABD’den Demokrat Senatör Chris Murphy, geçen hafta İran Dışişleri Cevad Zarif ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Senatör Murphy’e tepki geldi. Zarif’in geçen haftalarda bir uçak vuran ve hâlâ kara kutuyu teslim etmeyen, bir ABD vatandaşını öldüren ve terörün sponsoru olan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olduğunu söyleyen Pompeo, Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesinde tanımlanmış olduğunu vurguladı.