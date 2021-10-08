Dünya basınında bugün | "Britanya, Koronavirüs salgınları için 2016'da ekipman ve filyasyon vurgusu yapan rapor hazırlamış"

T24 Dış Haberler

Guardian’ın incelediği belgeler, Britanya'da üst düzey sağlık yetkililerinin Koronavirüs salgınlarıyla ilgili yaptığı bir uyarıda 2016 yılında kişisel koruyucu ekipman ve takip sistemi ihtiyacını vurguladığını gösterdi. İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı. Pfizer ve BioNTech, ABD'de federal denetleme kurumlarından geliştirdikleri Koronavirüs aşısının 5 ile 11 yaş arası çocuklarda kullanılabilmesi için izin vermesini istedi. Kremlin'in temsilcisi, Rusya'nın Taliban'ın ilerleyen günlerde Moskova'da yapılacak Afganistan görüşmelerine davet ettiğini duyurdu.

8 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın 2016 Koronavirüs raporu: Kişisel ekipman ve temas takip ihtiyacı vurgulanmış

Guardian’ın incelediği belgeler, üst düzey sağlık yetkililerinin Koronavirüs salgınlarıyla ilgili yaptığı bir uyarıda 2016 yılında kişisel koruyucu ekipman ve takip sistemi ihtiyacını vurguladığını gösterdi. O dönem sağlık yetkilileri, Orta Doğu’da etkili olan Mers virüsünün Britanya’ya ulaşması durumunda yapılması gerekenleri tespit etmişti. Hükûmet, 2016 yılındaki belgeyi bu yaz kamuoyuna açmayı reddetmiş, bunun kamuoyunun hükümetin virüsle mücadelesine olan güvenini zedeleyebileceğini savunmuştu. Belge, dün bilgi özgürlüğü yasası kapsamında dün erişime açıldı.

The Independent | Suudi konsorsiyuma ait Newcastle için süreç tamamlandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. İngiltere Premier Ligi, satışı onayladı. Kulüp yönetiminde yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı belirtildi.

New York Times | Pfizer, 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı için izin verilmesini istedi

Pfizer ve BioNTech, ABD'de federal denetleme kurumlarından geliştirdikleri Koronavirüs aşısının 5 ile 11 yaş arası çocuklarda kullanılabilmesi için izin vermesini istedi. Şirketler, taleplerini destekleyen verileri Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunduklarını bildirdi.

The Washington Post | Senato, borç kotası konusundaki çarpışmayı geciktirme kararı aldı

ABD'de Senato, perşembe akşamı borç kotasını yükseltme kararı alarak ülkenin büyük finansal problemler yaşamasını geçici olarak önledi. Demokratlar, borç kotasının 480 milyar dolar yükseltilmesi yönünde oy verirken, Cumhuriyetçiler çoğunlukla karşı çıkmaya devam etti. Karar 50'ye karşı 48 oy ile alındı.

ABD'de federal hükümetin alabileceği borç konusunda bir kotası bulunuyor ve bu kota sadece yasama organı Kongre tarafından yükseltilebiliyor. ABD Hazine Bakanlığı 28.4 trilyon dolarlık kotanın yükseltilmemesi durumunda ABD'nin borçlarını ödeyemeyeceğini ifade etmişti.

Moscow Times | Rusya, Afgan görüşmeleri için Taliban'ı davet etti

Kremlin'in temsilcisi, Rusya'nın Taliban'ın ilerleyen günlerde Moskova'da yapılacak Afganistan görüşmelerine davet ettiğini duyurdu. Temsilci, görüşmelerin bu ay ne zaman olacağı konusunda detay paylaşmazken; RIA Novosti ajansı Moskova ile Taliban'ın delegasyonun gelmesi için temas halinde olduğunu belirtti.

Le Monde | Macron, seçim kampanyasının başına nükleeri de koydu

Yaklaşan kışla birlikte Avrupa’da enerji fiyatlarının artması beklenirken Fransa Cumhurbaşkanın Emmanuel Macron, nükleer enerjiye yöneldi. Hükümet, Fransa’da açıklanması beklenen nükleer projelerin ülkenin iklim krizine karşı attığı adımları “sekteye uğratmayacağını” savunuyor. Le Monde, Macron’un 2022 seçimlerine yaklaşırken nükleere yönlenmesini şöyle değerlendirdi: “Bu konuda bölünmüş bir sol ve rüzgâr türbinlerine karşı bir sağ arasında Macron, 2035’e kadar yüzde 50’yi nükleerin oluşturduğu bir ‘karışım’ noktasında duruyor”.

Al Jazeera | ABD, İran’la nükleer görüşmelere dönme çağrısı yaptı

ABD’de Biden yönetimi, Viyana’da İran’la nükleer anlaşma üzerine yapılan müzakerele “hızla” geri dönülmesi yönünde bir çağrı yaptı. ABD, görüşmelere dönülmesinin şu an İran’a bağlı olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington’ın görüşmelere devam etme konusundaki istekliliğini aktardı. Görüşmeler, İran’da yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin seçilmesinden bu yana askıdaydı. Price, “Viyana’ya dönmeye hazır ve istekli olduğumuzu açık bir şekilde belirttik” dedi.