Dünya basınında bugün | Britanya 'hatırlatma dozunu' deniyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmetin Covid-19 aşılama programından sorumlu tuttuğu bilim insanı Prof. Saul Faust, hatırlatma dozu için gönüllülere çağrıda bulundu. Miami'de çöken ve 9 kişinin ölümüne sebep olan binayla ilgili soruşturma başlatıldı. New York'ta savcılarının eski ABD Başkanı Donald Trump'a, aile şirketine neden soruşturma açılmaması gerektiğine dair argümanlarını sunması için pazartesi günü boyunca 24 saat süre verildiği belirtildi. ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

28 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Başbakan'ın Hancock meselesine ilişkin cevaplaması gereken sorular var"

Britanya'da Sağlık Bakanı Matt Hancock, evli olduğu hâlde geçen aylarda danışmanıyla öpüştüğü anların yayılmasının ardından, ülkede o dönem uygulanan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek istifa kararı aldı. Sağlık Bakanlığı görevine Sajid Javid geldi. Britanya İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ın hükûmetteki bu skandala ilişkin "cevaplaması gereken sorular olduğunu" söyledi. "İstifa meselenin kapanması anlamına gelmiyor" diyen İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, hükûmetin danışman Gina Coladangelo'nun nasıl parlamento geçiş izni aldığı, Hancock'la görüntülerin neden ve nasıl sızdırıldığına ilişkin soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi.

The Independent | Britanya'da Koronavirüs aşısının hatırlatma dozu deneme aşamasında

Britanya'da hükûmetin Covid-19 aşılama programından sorumlu tuttuğu bilim insanı Prof. Saul Faust, hatırlatma dozu için gönüllülere çağrıda bulundu. Faust, Koronavirüs vakalarında kışın beklenen potansiyel vaka artışı öncesi üçüncü doz uygulamanın etkilerini tespit etmekle görevlendirildi. Çalışmanın sonuçları ağustos ayında raporlanacak.

New York Times | Ortaya çıkan yani ipuçları çökmenin en altta başladığını gösteriyor

Miami'de çöken ve 9 kişinin ölümüne sebep olan binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü kayıtları, binanın yeraltı otoparkının altındaki bir sorunun çökmeye sebep olmuş olacağına dair işaretler verdi. Soruşturmaya destek veren mühendis Donald Dusenberry, "Binanın en altında veya en altının yakınlarında başlamış gibi duruyor" dedi.

The Washington Post | Trump'ın avukatlarının suçlamalara itiraz etmek için zamanı daralıyor

New York'ta savcılarının eski ABD Başkanı Donald Trump'a, aile şirketine neden soruşturma açılmaması gerektiğine dair argümanlarını sunması için pazartesi günü boyunca 24 saat süre verildiği belirtildi.

The Washington Post'a konuşan kaynaklara göre Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve New York Başsavcısı tarafından bir son tarih belirlenmesi, Trump şirketlerine direkt bir "antite" olarak suçlama yöneltilebileceğine dair güçlü bir işaret.

Vance, Trump şirketlerini olası vergi ve sigorta hileciliği, iş belgelerinde sahte beyanlar gibi suçlamalar için inceliyordu.

Moscow Times | ABD, Batı büyükelçilikleri Moskova'da Eşcinsel Onuru bayrakları dalgalandırıyor

LGBTİ+ karşıtı birçok yasa ve düzenlemeye sahip Rusya'da ABD, Britanya ve Kanada gibi birçok Batı ülkesinin büyükelçilikleri Onur Ayı için gökkuşağı bayrağı dalgalandırmaya başladı.

Avustralya, Kanada, İzlanda, Yeni Zelanda, Britanya ve ABD'nin Rusya büyükelçilerinin imzalarını taşıyan ortak açıklamada ülkelerin LGBTİ+'ların haklarını savunmaya olan bağlılıkları bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, "Maalesef LGBTİ+'lar dünyanın birçok yerinde sadece kendileri oldukları için şiddete, tacize ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar" denildi ve güvenlik güçlerinin sıklıkla yapılanları görmezden geldiği belirtildi.

Büyükelçilikler sosyal medya hesaplarından bayrakların yükseltildiği anın fotoğraflarını paylaştı.

Kremlin, geçen sene büyükelçiliklere gökkuşağı bayrağı asılmasına tepki göstermişti

Le Monde | Yeni drone'lar savaşı

Le Monde'de yer alan haber, 2020 yılında Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan'ın kullandığı SİHA'ları vurgulayarak, çatışmalarda "yenilik" olarak nitelendirdi. SİHA'ların yerdeki askerler ve bazen siviller için "yıkıcı etkileri" olabileceği belirtilen haberde "Bu gelişme özellikle Fransa olmak üzere çeşitli ülkeleri endişelendiriyor" ifadeleri yer aldı. Uzman Lous Gautier, SİHA'larla ilgili "Bu drone'lar konvansiyonel çatışmaların artışına neden olma riski oluşturuyor" dedi.

Al Jazeera | ABD'den Irak ve Suriye'de İran destekli milislere hava harekatı

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Saldırıların Başkan Joe Biden'ın direktifiyle düzenlendiği kaydedilirken, Başkan Biden beş ay önce görev başlamasından bu yana ikinci kez İran destekli milislere karşı misilleme saldırısı talimatı vermiş oldu.