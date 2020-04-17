Dünya basınında bugün | Britanya en az 3 hafta daha karantinada

T24 Dış haberler

ABD'de Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapanmasıyla başlayan işten çıkarmaların devam etmesiyle işsizlik başvurusunda bulunanaların sayısı 22 milyona çıktı. Rusya'da Koronavirüs nedeniyle 75. zafer günü geçit töreni ertelendi. Britanya’da Koronavirüs izolasyonu Haziran’a kadar sürebilir. Suudi Arabistan'da bütün öğrencilerin bir sınıf atlatılmasına karar verildi.

17 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs izolasyonu Haziran’a kadar sürebilir

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 100 bini aşkın Koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede alınan sıkı sosyal izolasyon önlemlerinin ne zaman sona ereceğine dair konuştu. Dışişleri Bakanı, “ölümcül bir ikinci dalga” yaşanmaması için en az 3 hafta daha alınan önlemlerin sürdürüleceğini söyledi. Mayıs sonunda da sınırlamaların tamamiyle kaldırılmayacağını söyleyen Raab, “Yaz boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde karantina uygulaması sürecek” dedi.

The Independent | Britanya en az 3 hafta daha karantinada

Koronavirüs’ü atlatıp evinde dinlene Britanya Başbakanı Boris Johnson dönene kadar görevlendirilen Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün ülkedeki sosyal izolasyon tedbirlerinin en az 3 hafta süreceğini ve herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Sosyal mesafe kurallarının uzun bir süre daha hayatın içinde olacağı bilinirken bilim insanları da Koronavirüs aşısının tek çıkış yolu olduğunu söyledi.

New York Times | Trump, "tekrar açma kararını" valilerin verebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerine iş yerlerini, restoranları ve diğer işletmeleri 1 Mayıs'ta veya tercih ederlerse açabileceklerini söyledi, ancak daha önceki sert tutumundan vazgeçerek kararın tamamıyla onlara ait olduğunu söyledi.

The Washington Post | ABD'de işsizlik başvuruları 22 milyona yükseldi

ABD'de Başkan Trump'ın yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etmesinden bu yana 22 milyon insan işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. The Washington Post'un aktardığına göre ABD'de Büyük Buhran'dan bu yana bu boyutlarda iş kaybı yaşanmamıştı. Gazete, birçok vatandaşlın aş evlerinin önünde sıraya girip devletten yarım beklediklerini ifade etti. Haberde, süreç uzadıkça salgından neredeyse her sektör etkilendiği için işten çıkartmaların arttığı belirtildi.

Moscow Times | Putin, Koronavirüs nedeniyle 75. zafer günü geçit törenini erteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmasının ardından Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 75. yılı için yapılacak olan geçit törenini erteledi. "Riskin çok yüksek olduğunu" söyleyen Putin, geçit töreninin 2020'nin ilerleyen aylarında yapılacağını belirtti.

Le Monde | Koronavirüs’le ilgili çocuk ve ergenler bilmecesi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından beri çocuklar ve ergenlerin salgından daha az etkilendiği biliniyor. Dünya genelinde çocukların Koronavirüs nedeniyle ağır hastalandığı nadir örnekler yaşandı. Epidemologlara göre, çocukların bağışıklık sistemi Covid-19’la savaşmakta daha başarılı.

Al Arabiya | Suudi Arabistan, bütün öğrencileri bir sınıf atlatıyor

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim sürmediği için öğrencilerin ilk dönem notlarını kaydederek hepsinin doğrudan gelecek sınava geçeceğini duyurdu. Buna göre öğrencilerin ikinci dönem notları, birinci döneminkilerle aynı olarak kaydedilecek.