Dünya basınında bugün | Britanya'da "Kraliçe'nin Onayı" tartışmaları

T24 Dış Haberler

The Guardian, Ulusal Arşivler’den aldığı hükûmet dosyalarında “Kraliçe’nin Onayı” sürecine dair incelemelerini sürdürüyor. Donald Trump'ın savınma ekibi pazartesi günü azil sürecindeki ilk kapsamlı savunmasını yaptı. Avukatlar, Trump'ın 6 Ocak Kongre binasını baskınını teşvik ettiği suçlamasınına "siyasi bir oyundan ibaret olduğunu" ifade etti. Almanya, Polonya ve İsveç, Moskova'nın geçen hafta yaptığı hamlenin ardından birer Rus diplomatı sınır dışı ilan etme kararı aldı.

9 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Binden fazla yasa tasarısı Kraliçe tarafından incelenmiş

The Guardian, Ulusal Arşivler’den aldığı hükûmet dosyalarında “Kraliçe’nin Onayı” sürecine dair incelemelerini sürdürüyor. Gazetenin yeni haberine göre, Britanya’da bugüne kadar binden fazla yasa tasarısı milletvekillerinin onayını almadan önce Kraliçe ya da Prens Charles’ın incelemesinden geçti. Kraliyet ailesi tarafından incelenen yasa tasarılarının konuları adalet, sosyal güvenlik, emeklilik, ırk meselesi ve gıda politikalarına kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. The Guardian, “Kraliçe’nin Onayı” olarak bilinen sürecin şeffaf ilerlemediğini, pek çok tasarının bu süreçten geçtiğinin bilinmediğini aktardı. Britanya'da yasama organının Kraliçe'nin imtiyazlarını ve çıkarlarını etkileyen bir tasarıyı tartışmak üzere Kraliçe’den onay almasını içeren sürece ”Kraliçe'nin Onayı” adı veriliyor.

The Independent | Trump, Kapitol baskını hesaplaşmasıyla karşılaşacak mı?

ABD tarihinin kaos dolu günlerinden biri olan 6 Ocak 2021 Kapitol baskınından sonra “halkı isyana teşvikle” suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecinin ilerleyip ilerlemeyeceğine bugün karar verilecek. Trump’ın azledilmesinin anayasaya uygunluğunun tartışılması sonucuna bağlı olarak Senato oylaması gerçekleşecek. Senato’da 50+1 evet oyu çıkarsa Trump’ın azil süreci devam edecek.

The New York Times | Teşvik iddialarını reddeden savunma ekibi Trump'ın yargılanamayacağını söyledi

Donald Trump'ın savınma ekibi pazartesi günü azil sürecindeki ilk kapsamlı savunmasını yaptı. Avukatlar, Trump'ın 6 Ocak Kongre binasını baskınını teşvik ettiği suçlamasınına "siyasi bir oyundan ibaret olduğunu" ifade etti. Avukatlar aynı zamanda Senato'nun eski bir başkanı yargılamadı yetkisi olmadığını iddia etti.

Bugün duruşma sürecinde savcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi üyeleri ile Trump'ın savunma ekibi eski bir başkanın Senato tarafından yargılanmasının anayasaya uygun olup olmadığını tartışacak.Bu müzakere en fazla dört saat sürecek.

Taraflar müzakere ettikten sonra Senato, Trump'ı yargılanasının uygun olup olmadığına dair bir oylama yapılacak. 100 kişilik Senato'da 50+1 evet oyu çıkması durumunda süreç devam edecek. Bu sayıya ulaşılmazsa süreç sona erecek.

The Washington Post | Trump'ın duruşmasında ilkler yaşanacak

The Washington Post, Kongre'de kritik süreç sürerken Trump'ın görev süresi dolduktan sonra Senato tarafından yargılanan ilk başkan olacağına ve hakkında iki azil süreci yürütülen ilk ABD lideri olacağına dikkat çekti. Gazete, daha fazla Cumhuriyetçi'nin Trump'a karşı oy kullanmama kararı aldığının sinyallerini vermeye başladığını ifade etti.

Moscow Times | Almanya, Polonya ve İsveç misilleme yaparak Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı

Almanya, Polonya ve İsveç, Moskova'nın geçen hafta yaptığı hamlenin ardından birer Rus diplomatı sınır dışı ilan etme kararı aldı.

Üç Avrupa Birliği ülkesini temsil eden diplomatlar geçen hafta Aleksey Navalny yanlısı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle Rusya'dan gönderilmişti. AB ülkeleri bu hafta koordineli gibi gözüken bir hamle ile karşılık verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Federal Dışişleri Ofisi, Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmesine karar verdi" denildi. Bakanlık, Rusya'nın diplomatları sınır dışı etme kararınının "hiçbir şekilde makul olmadığını" ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Stockholm, Rus büyükelçiyi bir çalışanından ülkeden ayrılmasının istendiği hakkında bilgilendirdi" açıklamasında bulundu. Linde, bu kararı Rusya'nın kendi diplomatını sınır dışı etmesine karşılık aldıklarını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın aldığı sınır dışı kararının "temelsiz" olduğunu söyleyerek kınadı ve Poznan'da görev yapan bir Rus konsolosun persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edildiğini duyurdu.

Le Monde | Covid jenerasyonu krizi nasıl yaşıyor?

Le Monde gazetesi, gençlerin Koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını ele alan bir haber dizisine başladı. Fransa genelinde gençlerle yapılan görüşmeler gelecek kaygısı, sosyal bozukluklar gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını gösterdi. Üniversiteye başlamak, mezun olup iş aramak gibi süreçlerin tamamen değiştiyle karşılaşan öğrencilerde anksiyete bozuklukları görülmeye başladı. Sosyolog Anne Muxel ise “Covid jenerasyonunun” her şeye rağmen kendilerine güvendiğini belirtti.

Al Jazeera | BM: Kuzey Kore, 2020’de nükleer silah programını geliştirmeye devam etti

Brileşmiş Milletler’in hazırladığı bir rapor, Kuzey Kore’nin 2020 boyunca uluslararası yaptırımları ihlal ederek nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiğini aktardı. BM raporu, Kuzey Kore’nin çalışmalarını siber saldırılar yoluyla elde edilen 300 milyon dolar aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Kuzey Kore’nin çeşitli askeri törenlerle tanıttığı füzeler, denizaltılar ve kıtalararası balistik füze sistemleri hatırlatıldı. 2020 yılı içinde nükleer ve balistik füze testi yapılmasa da Pyongyang, test için hazırlık yaptıklarını duyurmuştu.