Dünya basınında bugün | "Britanya'da kafaları karıştıran iki Koronavirüs ölümü"

T24 Dış haberler

Britanya’da 21 yaşında ve 36 yaşında iki kişinin Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi kafalarda soru işareti yarattı. ABD'de Senato, 2 trilyonluk ekonomik teşvik planı üzerinde anlaştı. Rusya, Koronavirüs gerekçesiyle tüm uluslarası uçuşları durdurma kararı aldı.

26 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Soru işareti yaratan ölümler

Britanya’da 21 yaşında Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olan Chloe Middleton ve 36 yaşında hayatını kaybeden Kayla Williams’ın ölümleri soru işareti yarattı. Middleton’ın ailesi kızlarının bilinen bir sağlık sorunu olmadığını savunurken Williams’ın ise hastaneden dinlenmek üzere eve gönderilmesi ve evde acili aradıktan sonra hayatını kaybetmesi ailesinin “Kızımız öncelik olara görülmedi” demesine neden oldu.

The i | Hükûmetten serbest meslek sahiplerine yardım paketi

Britanya hükûmeti Koronavirüs kaynaklı acil durum önlemlerine 5 milyon çalışanın maaş desteğini de ekledi. İnşaat işçileri, taksi şoförleri, berberler ve çocuk bakıcıları da bu pakete dahil edildi. Öte yandan Britanya’da sağlık çalışanları salgınla mücadelede zor günler geçiriyor. Gönüllü sağlık çalışanı sayısı artsa da Londra’da bazı hastaneler zaman içinde bazı hastaları geri çevirmek zorunda kalacaklarını söylüyor.

The New York Times | Senato 2 trilyon dolarlık virüs karşılığına onay verdi

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, yeni tip Koronavirüs salgınının sert bir darbe vurduğu ekonomiyi tekrar canlandırmasını beklediği dev teşvik planı üzerinde anlaştı. Senato, planın yürürlüğe sokulmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu vesileyle, Senato, ABD tarihinin en büyük yardım planına destek vermiş oldu. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yürürlüğe girecek.Geçirilen tasarı işçilere, küçük işletmelere ve mevcut krizden etkilenen sektörlere destek vermek için 2 trilyon dolar ayrılmasını öngörüyor. Plan dahilinde yılda 75 bin doların altında kazanan ABD vatandaşlarına bin 200 dolar gönderilecek.Gelir seviyesi yükseldikçe hükûmetin yapacağı para yardımı aşamalı olarak azalacak. Önlem kapsamında küçük işletmelere destek için 350 milyar dolar ve krizden etkilenen şirketler için 500 milyar dolar ayrılacak. Krizle mücadelenin ön saflarındaki hastanelere de 100 milyar dolar verilecek. Ekonomik teşvik planına göre işsiz kalanlara da yapılan yardımlara çok ciddi eklemeler yapılacak.

The Washington Post | Dünyanın farklı ülkelerinde orduya sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlama emri verildi

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele için birçok ülkede karantina kararı alındı veya halka evlerinde kalması tavsiye edildi. Washington Post'a göre bu durum akıllara şu soruyu getirdi: Bu yeni kuralların nasıl uygulanması sağlanabilir? Birçok ülke giderek daha sert yöntemlere başvuruyor. Çin, Ürdün, El Salvador ve İtalya gibi çeşitli ülkelerde yasakları uygulamak üzere ordu mensupları sokaklarda göreve çağrıldı. Guatamala'da bin kişi gözaltına alındı. Peru'da yasakları ihlal edenler 3, Suudi Arabistan'da 5 yıl hapis cezası alabiliyor.

Moscow Times | Rusya, Koronavirüs gerekçesiyle tüm uluslarası uçuşları durduruyor

Rusya hükûmet kararnamesiyle yarın gece yarısı itibariyle tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı aldı. Ülkeye sadece yurtdışından Rus vatandaşları taşıyan uçaklar girebilecek.

Le Monde | Afrika, salgın felaketine hazırlıksız yakalandı

Yeni tip Koronavirüs dünya genelinde pek çok ülkeyi ağır sıkıntılar içine sokarken Afrika için sorunun daha büyük olması bekleniyor. Sağlık sistemleri ve altyapıları hâli hazırda sorunlu olduğu Afrika ülkelerinin küresel salgınla mücadelesinin diğer ülkelerden de zor olacağı düşünülüyor.

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplu taşımaya Koronavirüs önlemi

Birleşik Arap Emirlikleri, yeni tip Koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre toplu taşıma dezenfekte çalışmaları nedeniyle ay sonuna kadar çalışmayacak. Aynı zamanda 29 Mart’a kadar kamu alanlarının dezenfekte çalışmaları süreceği için vatandaşlar için hareket kısıtlamaları getirilecek.