Dünya basınında bugün | “Britanya'da Johnson, Muhafazakâr Parti’nin güvenini kaybediyor”

T24 Dış Haberler



Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın dün işletme liderlerine yaptığı konuşmadaki “karmaşık” ifadelerinin ardından Muhafazakâr Partili milletvekillerinin, başbakanın yeterliliği hakkında endişeleri oluşmaya başladığı belirtildi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir SUV ile Noel geçidi düzenleyen kalabalığın arasına dalıp 5 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen Darrell E. Brooks'un daha önce birçok kez gözaltına alındığı belirtildi. Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ülkelerinin Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddialarını yalanladı.

23 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Johnson, Muhafazakâr Parti’nin güvenini kaybediyor”

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın dün işletme liderlerine yaptığı konuşmadaki “karmaşık” ifadelerinin ardından Muhafazakâr Partili milletvekillerinin, başbakanın yeterliliği hakkında endişeleri oluşmaya başladığı belirtildi. Son iki haftanın hükûmet için iyi gitmediğini belirten partinin üst düzey isimleri, Johnson’ın yeniden çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi. Johnson aynı zamanda sosyal hizmet teklifi, ülkenin kuzeyinde tren yollarının iyileştirilmesinden vazgeçilmesi ve Manş Denizi’nden küçük botların geçebilmesi konusundaki sözünü tutamaması nedeniyle tepki çekiyor.

The Independent | Karmaşık konuşma, Johnson’ı savunmaya yerleştirdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, işletme liderlerine dün yaptığı karmaşık bulunan konuşmanın ardından kendini savunmak zorunda aldı. Johnson’ın dün yaptığı konuşma, başbakan olarak yeterli olup olmadığına ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Johnson’ın dün yaptığı konuşmada kendini Musa ile karşılaştırdığı, motor sesleri çıkardığı, riskli şakalar yaptığı, kelimeleri karıştırdığı ve neredeyse yarım dakika sessiz kaldığı belirtildi.

New York Times | Wisconsin'de 5 kişiyi öldürmekle suçlanan adamın uzun bir polis sicili bulunuyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir SUV ile Noel geçidi düzenleyen kalabalığın arasına dalıp 5 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen Darrell E. Brooks'un daha önce birçok kez gözaltına alındığı belirtildi. Daha önce darp, aile içi şiddet ve polisin emirlerine uymamakla suçlanan 39 yaşındaki Brooks'un geçen haftalarda da tanıdığı bir kadına bilinçli olarak arabayla çarptığı aktarıldı. NYT'nin haberine göre Brooks, bu olaydan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Financial Times | Biden, Fed'de devamlılığı seçti; Powell'ı ikinci bir dönem için aday gösterdi

Financial Times gazetesinin ABD edisyonu, Başkanı Joe Biden'ın Fed başkanlığı makamında ikinci bir dönem için Jerome Powell’ı aday göstermesini manşetine taşıdı. Gazete, Biden'ın tercihini 'devamlılıktan yana' kullandığını ifade etti.

Moscow Times | Rusya istihbarat ajansı, Ukrayna işgal planı iddialarını yalanladı

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ülkelerinin Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddialarını yalanladı.

SVR, alışılmışın dışında bir şekilde Rus haber ajanslarına bir açıklama yaparak, "Amerikalılar Rusların niyeti hakkında bilgileri olduğunu söyleyerek, Rus tank sürüleri Ukrayna şehirlerini ezip geçecekmiş gibi korkutucu bir tablo çiziyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ABD'nin 'Rusya'nın sınırda işgal için asker yığınağı yaptığını' söyleyerek müttefiklerini yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri aktiviteyi artırdığı iddiasıyla alarm vermiş; ABD, konuyla ilgili "gerçek endişeleri" olduğunu belirtmişti.

Kremlin, iddiaları yalanlamıştı.

Le Monde | Fransa’da düşük maaşlara tepki büyüyor

Fransa’da Decathlon, H&M , Leroy-Merlin gibi mağazalarda grev hareketi yayılıyor. Enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış ve kiralardaki artışın çalışanların aldıkları düşük ücretlerle yaşam standartları düşüresine neden oldu. Çalışanlar, Covid-19 pandemisi sırasında da çalışmaya devam eden şirketlerinin kendilerini düşük ücretlerle çalıştırmasına tepki gösteriyor.

Al Jazeera | ABD Dışişleri Bakanı, Sudan Başbakanı’nın göreve geri getirilmesini “ilk adım” olarak değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Sudan’da geçen haftalarda darbe gerçekleştiren askeri yönetimin, yapılan anlaşma sonucu Başbakan Abdullah Hamduk’u göreve geri getirmesini “İlk adım” olarak değerlendirdi. Blinken, Sudan’daki liderleri demokratik dönüşümü yoluna koymak için hızla hareket etmeye çağırdı. Sudan’da darbenin ardından günlerce süren protestolar gerçekleşmiş, güvenlik güçlerinin müdahalesinde en az 40 kişi yaşamını yitirmişti. Protestocuların, Hamduk’un göreve dönmesinin sivil hükümete dönüş için yeterli olmadığını savunuyor.