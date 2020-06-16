Dünya basınında bugün | Britanya'da 'ırkçılık komisyonu' çıkmazı

T24 Dış Haberler

Britanya’da ırksal eşitsizlik komisyonunu düzenlemesi planlanan Başbakanlık danışmanının daha önce sistematik ırkçılık hakkında söylediği sözler tartışmaya neden oldU. ABD'de Yüksek Mahkeme, 1964 tarihli bir medeni haklar yasasının eşcinseller için de geçerli olduğuna karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 14 Haziran’da yaptığı ulusa seslenişte ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için alınan önlemlerde daha çok hafifleme yapılacağını duyurdu. Hong Kong Lideri Carrie Lam, Pekin’in Hong Kong’da “Milli Güvenlik Yasası”nı yürürlüğe karşı olanları “halk düşmanları” olarak tanımladı.

16 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da ırkçılığı inceleyecek komisyonu oluşturacak kişi sistematik ırkçılığın varlığını reddediyor

Britanya’da ırksal eşitsizlik komisyonunu düzenlemesi planlanan Başbakanlık danışmanının daha önce sistematik ırkçılık hakkında söylediği sözler tartışmaya neden oldu. Başbakanlık politika biriminin başındaki Musira Mira, Başbakan Boris Johnson’ın ülkedeki Black Lives Matter eylemlerinden sonra kurulacağını açıkladığı Irk ve Etnik Eşitsizlik Komisyonu’nu oluşturmakla görevlendirildi. Daha önce sistematik ırkçılığın “bir gerçeklikten öte algı” olduğunu savunan Mirza’nın komisyon için eski Eşitlik ve İnsan Haklı Komisyonu Başkanı Trevopr Phillips’i düşündüğü ortaya çıktı. Phillips’in daha önce Britanya’daki Müslümanlar için “ulussuz ulus” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

The Independent | Britanya’nın yeni bir ırk incelemesine ihtiyacı var mı?

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın yeni bir ırkçılık araştırma komisyonu kurulması planı eleştirildi. Ülkede ırkçılık karşıtı protestolar sürerken ve bugüne kadar ırkçılık örneği olaylarla ilgili henüz harekete geçilmediği belirtilirken Başbakan Johnson Irk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu kurulacağını açıkladı. Muhalefet kanadı Johnson’ın bu adımını “alelacele yapılmış” ve “PR adımı” ifadeleriyle değerlendirdi.

The New York Times | LGBT işçileri koruyan emsal karar

ABD'de Yüksek Mahkeme, 1964 tarihli bir medeni haklar yasasının eşcinseller için de geçerli olduğuna karar verdi. Kararın 6 oya karşı 3 oyla alınmasının ardından Yüksek Mahkeme Yargıçı Neil M. Gorsuch, "Bir kişiyi sadece eşcinsel veya transseksüel olduğu için kovan iş veren, anayasayı ihlal etmektedir" dedi. Pazartesi günü alınan karara kadar ABD'de işverenler, çalışanları eşcinsel, transseksüel ve biseksüel olduğu için kovabiliyordu. 1964 Medeni Haklar Yasası'nın 5. Fıkrası'nın kapsamına LGBT'lerin de dahil edilmesine dört liberal yargıç destek verirken, beklenenin aksine iki muhafazakar yargıç da destek oyu kullandı. ABD Başkanı Donald Trump alınan karardan sonra muhabirlere Yüksek Mahkeme'nin çok güçlü bir karar verdiğini söyleyerek, "Onlar bir karar verdi ve biz bununla yaşayacağız" dedi. Evanjeliklerin yoğun desteğini alan Trump, Oval Ofis'teki günlerinde LGBT haklarını baltalayan bazı kararlar almıştı. Dava, Georgia eyaletinde Gerald Bostock isimli bir vatandaşın LGBT'ler için düzenenlenen bir spor organizasyonuna yazılmasının ardından bölge çocuk esirgeme servislerindeki işinden kovulmasıyla Yüksek Mahkeme'nin gündemine geldi. Bostock, "Bizi bu tarihi noktaya getirmekte bir rol oynadığım için gurur duyuyorum" diye konuştu. Karar, ülkenin birçok noktasında sokaklarda gökkuşağı bayraklarıyla kutlandı.

The Washington Post | Son ölüm, Atlanta'yı protestoların merkezi yaptı

27 yaşındaki siyah vatandaş Rayshard Brooks'un Atlanta'da polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından şehir, protestoların yeni merkezi haline geldi. Brooks'un ailesi dün düzenledikleri basın toplantısında şehrin polis politikasında reforma gidilmesini talep etti. Brooks, polis tarafından gözaltına alınırken arbede çıkmış, 27 yaşındaki siyah vatandaş polisin şok tabancasını aldıktan sonra kaçarken sırtından vurularak öldürülmüştü.

Moscow Times | Çok satan Rus gazetenin editörleri istifa etti; Kremlin yanlısı sansürcülüğü kınadı

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti'nin tüm kıdemli editörleri, gazetenin yeni sahiplerinin kendilerine sansür uyguladığı gerekçesiyle istifa ettiklerini duyurdu.

Le Monde | Macron: Çok çalışıp çok üreteceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 14 Haziran’da yaptığı ulusa seslenişte ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için alınan önlemlerde daha çok hafifleme yapılacağını duyurdu ve hükûmetin salgınla mücadelesini savundu. Fransa’da bütün okullar 22 Haziran’dan itibaren açılacak, barlar ve restoranlar ise pek çok yerde açıldı. Ekonomiye de değinen Macron, resesyon karşısında Fransa’nın “daha çok çalışıp daha çok üreteceğini” söyledi.

Al Jazeera | Hong Kong liderinden Milli Güvenlik Yasası’na karşı çıkanlara: Halk düşmanları

Hong Kong Lideri Carrie Lam, Pekin’in Hong Kong’da “Milli Güvenlik Yasası”nı yürürlüğe karşı olanları “halk düşmanları” olarak tanımladı. Hong Kong’de demokrasi yanlılarının sokağa çıkmasına neden olan Milli Güvenlik Yasası, Pekin tarafında terör, yabancı müdahale gibi tehditlere karşı olarak nitelendirilirken Hong Kong’da demokrasi yanlıları tarafından “özerkliğin sonu” olarak değerlendirildi.