Dünya basınında bugün | Britanya'da İçişleri'ne "gücü eline geçirmeye çalışma" suçlaması

T24 Dış Haberler

ABD'nin Buffalo kentinde siyahlara yönelik nefret saldırısında 10 kişiyi öldürdüğü düşünülen saldırganın daha önce polisin dikkatini çektiği ortaya çıktı. Britanya’da İçişleri Bakanı’nın yerel kolluk kuvvetleri meselelerine müdahale etmesinin önünü açan ve siyasi olarak hassas kabul edilen meselelerde konuşmak isteyen amirleri engelleyen düzenleme polis birimlerinin tepkisini çekti. Britanya istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'da direniş nedeniyle Rus güçlerinin üçte birinin kaybedilmiş olabileceğini aktardı.

16 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Polis, İçişleri Bakanı’nı gücü eline geçirmeye çalışmakla suçladı

Britanya’da İçişleri Bakanı’nın yerel kolluk kuvvetleri meselelerine müdahale etmesinin önünü açan ve siyasi olarak hassas kabul edilen meselelerde konuşmak isteyen amirleri engelleyen düzenleme polis birimlerinin tepkisini çekti. Polisler, İçişleri Bakanı’nı parlamento onayı almadan yeni yetkiler elde etmeye çalışmakla suçladı. İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak eleştirileri reddederek, polis birimlerinin bağımsızlığının etkilenmeyeceğini söyleyerek “Sorular sormak İçişleri Bakanı’nın görevi olmasın mı?” dedi.

The Times | Rus işgalcilerin üçte biri yok edildi

Britanya istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'da direniş nedeniyle Rus güçlerinin üçte birinin kaybedilmiş olabileceğini aktardı. Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken son gelişmeleri aktaran Britanya Savunma Bakanlığı, istihbarat raporunda Rus ordusunun Ukrayna’ya gönderilen güçlerin üçte birinin kaybedilmiş olabileceğini aktardı. Britanya istihbaratı, Rusya'nın gelecek 30 gün içinde Ukrayna'da büyük bir başarı elde etmesinin olası görünmediği değerlendirmesinde bulundu.

New York Times | Saldırıdan önce tek ıssız genç endişeye sebep olmuş

Geçen sene Payton S. Gendron, New York'un Binghamton kentinde bulunan Valley Lisesi'ndeki tüm son sınıf öğrencileri gibi mezun olduktan sonraki plan ve hedeflerini yazdı. New York Times'ın aktardığına göre Gendron, "cinayet işleyip sonra da intihar etmeyi planladığını" yazdı. Polis konuyla ilgili olarak bilgilendirildikten sonra o zaman 17 yaşında olan Gendron, şaka yaptığını iddia edildi ve psikolojik testten geçirildi. Eyaletteki "akıl sağlığı yasası" kapsamında gözaltına alınan Gendron, hastanedeki testlerden sonra serbest bırakıldı. Gendron iki hafta sonra mezun oldu ve polisin radarından çıktı. Gendron, bu cumartesi günü Buffalo'da tekrar ortaya çıktı. Yetkililere göre siyah nufüsun yoğunlukta olduğu bir bölgedeki süpermarkete saldırıp 10 kişiyi öldürdü. Gendron katliamdan sonra silahı boynuna dayasa da polis kendisini teslim olmaya ikna etti. Gendron'a birinci derece cinayet suçlamaları yöneltiliyor.

Wall Street Journal | Aramco, çeyrek gelir rekoru kırdı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, net gelirini yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 21.7 milyar dolardan yüzde 82 artırarak 39,5 milyar dolara yükseltti. Şirket böylece halka arzından bu yana yeni bir üç aylık kazanç rekoru kırdı. WSJ, şirketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle yükselen petrol fiyatları sayesinde böyle bir gelir elde edebildiğini ifade etti.

Moscow Times | Nato, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı açık uçlu askeri destek güvencesi verdi

Gündeminde kuzeye doğru genişleme olan NATO, pazar günü Ukrayna'ya vereceği desteğin açık uçlu olduğuna dair güvence verdi.

Pazar günü Berlin'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna kendini savunmak için ihtiyaç duydukça askeri ittifakın askeri yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir. Ukraynalılar cesur bir şekilde ülkelerini koruyorlar" dedi.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydetmeye çalışmaya devam ediyor. AFP'nin aktardığına göre Rus kuvvetleri doğuda bir nehri geçip Severodonetsk kentini kuşatmak istiyordu. Luhansk Valisi Sergey Gayiday, bu girişimi püskürtmeyi başardıklarını ifade etti.

Yerel yetkililer, Ukrayna'nın kuzey şehri Harkov'un çevresindeki bazı Rus askerlerinin de çekilmeye başladığını iddia etti.

İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, Harkov çevresinde Ukrayna askerlerinin neredeyse Rusya sınırına ulaştığını ifade etti.

AFP, Ukrayna'nın Eurovizyon zaferinin ise savaş gölgesinde yaşayan halka moral kaynağı olduğunu belirtti.