Dünya basınında bugün | Britanya'da hükûmet için zorlu günler

T24 Dış Haberler

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü Dr. Robert Redfield, Senato'ya bir Covid-19 aşısının gelecek senenin ortasına kadar geniş kullanıma hazır olamayacağını söylerken maske kullanımının önemini vurguladı. ABD Başkanı Trump bu ifadelere karşı çıktı. Sally Fırtınası çarşamba günü ABD'nin güneydoğu eyaletlerini eyaletlerini vurdu. Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez Sarraj, ekim sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Britanya’da Brexit’le ilgili olarak iç piyasa yasa tasarısının yarattığı tartışmalar istifa getirdi.

17 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Test eksikliği nedeniyle binlerce öğretmen evde kalmak zorunda

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında okulların açılmasıyla üzerine Britanya’da Covid-19 testi eksikliği binlerce öğretmenin önlem olarak evlerinde izole olmasına neden oldu. Meslek örgütleri, salgının kontrolden çıktığını ve hükûmetin temas takip konusunda yeterli adım atamadığını savundu. Britanya Başbakanı Boris Johnson da dün test konusunda ‘ciddi problemler’ olduğunu belirtti.

The Independent | Başbakan’ın Muhafazakâr Parti’deki tepkileri bastıramaması sonrası bir bakan istifa etti

Britanya’da Brexit’le ilgili olarak iç piyasa yasa tasarısının yarattığı tartışmaların ardından bir bakan istifa etti. Hükûmet, geçen hafta parlamentoya sunduğu İç Piyasalar yasa tasarısı ile AB ile daha önce uzlaştığı Brexit ayrılık anlaşmasını "tek taraflı" olarak değiştirme yoluna gitti. Bunun üzerine Muhafazakâr Parti’den de tepkiler gelmesiyle Başbakan Boris Johnson, tasarının oylamaya sunulması yönünde adım attı. Ancak bu adım dahi bir bakanın istifasını engelleyemedi.

The New York Times | Trump, virüs verileri sebebiyle kendi bilim insanlarını aşağıladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendi hükûmetine çalışan bilim insanlarının Koronavirüs aşısı ve maske kullanımı ile ilgili tespitlerini kabul etmedi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Direktörü Dr. Robert Redfield, Senato'ya bir Covid-19 aşısının gelecek senenin ortasına kadar geniş kullanıma hazır olamayacağını söylerken maske kullanımının önemini vurguladı. Trump bir aşının haftalar içinde halka sunulabileceğini iddia etmişti. Trump, Redfield'ın açıklamalarına ilgili konuşurken, "Bnece hata yaptı. Bunlar yanlış bilgiler" dedi.

The Washington Post | Sally Fırtınası Florida ile Alabama'yı su altında bıraktı

Sally Fırtınası çarşamba günü ABD'nin güneydoğu eyaletlerini eyaletlerini vurdu. Florida ve Alabama'da sokaklar sular altında kaldı. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı ve tren rayları geçici olarak kullanılmaz hale geldi.

Moscow Times | Navalni'yi tedavi eden Berlin hastanesi bağışını 'Putin'in Şefi'ne geri gönderdi

Berlin'deki Charite Hastanesi'nin, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tedavisi için "Putin'in şefi" olarak bilinen iş insanı tarafından yapılan 1 milyon rublelik bağışı kabul etmediği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Prigozin, Rus liderin önemli isimleri konuk ettiği günlerde yemekleri organize ettiği için "Putin'in şefi" lakabını almıştı. 'Putin'in Şefi'nin sahini olduğu yemek şirketi Concorde, hastanenin Batı ülkelerinin Prigozin'e uyguladığı yaptırımlar veya Alman doktorların Navalni'nin tedavisiyle ilgili bilgileri kendileriyle paylaşmak istememesi sebebiyle kabul etmiyor olabileceğini söyledi.