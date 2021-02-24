Dünya basınında bugün | Britanya'da gündem “aşı pasaportları”

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecinin hızla ilerlediği Britanya’da hükûmetin aşı pasaportları konusunda inceleme yapacağı duyuruldu. Ocak'ta Trump destekçileri tarafından saldırıya uğrayan Kongre binasının güvenliğinden sorumlu üst düzey yetkililer, istihbarat ihmallerinin saldırın meydana gelmesinde rol oynadığını söyledi. Fransa’da tanınan siyaset bilimci Olivier Duhamel’in üvey oğluna istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla hükûmetin de gündeminde geniş yer tutan çocuk istismarıyla mücadelede okullara da yeni düzenlemeler getirilecek.

24 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | “Koronavirüs aşıları evde yapılsın; Covid, ‘yoksul hastalığına’ dönüşmesin”

Britanya’da hızlı bir şekilde ilerleyen Koronavirüs aşılama sürecinde evlerde de aşı yapılması çağrısı yapıldı. Aşılama merkezlerine gidebilecek durumda olmayanların aşıya erişilebilmesi için yapılan çağrıda “Covid-19 bir yoksul hastalığına dönüşmesin” denildi. Sivil toplum kuruluşları, şehir merkezlerinde çok sayıda aşı merkezi olsa da ulaşımın zor olduğu özellikle de yoksul bölgelerde yaşayan kişilerin de evlerine gidilmesi gerektiğini savundu. Aşıya erişemeyen bölgelerin pek çoğunun etnik azınlıkların yoğun olduğu bölgeler olduğu tespit edildi.

The Independent | Boris Johnson “aşı pasaportları” hakkında inceleme istedi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecinin hızla ilerlediği Britanya’da hükûmetin aşı pasaportları konusunda inceleme yapacağı duyuruldu. Başbakan Boris Johnson, aşı pasaportlarının “derin ve karmaşık sorular yaratabileceğine” işaret etti. Ülke içinde konaklama ve eğlence sektörüne erişim için aşı belgesi gerekliliğinin “etik sorunlar” yaratabileceğini söyleyen Johnson, ayrımcı bir durum da ulaşabileceğini vurguladı. Aşı pasaportu Yunanistan gibi çeşitli ülkelerde uluslararası seyahati kontrol etmek amacıyla gündeme gelmişti.

New York Times | Hiçbir Rochesterlı polis, Daniel Prude'un öldürülmesiyle ilgili olarak suçlanmadı

Geçen mart ayında New York'un Rochester kentinde siyah ABD'li Daniel Prude, psikotik epizod geçirdiği sırada gözaltına alınırken kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Salı günü New York Başsavcısı Letitia James, Prude'u gözaltına alan polislerden hiçbirine suçlama yöneltilmeyeceğini duyurdu.Büyük Juri, polislere suçlama yöneltilmesini kabul etmedi.

The Washington Post | Ayaklanmadan istihbarat ihmalleri sorumlu tutuldu

6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından saldırıya uğrayan Kongre binasının güvenliğinden sorumlu üst düzey yetkililer, istihbarat ihmallerinin saldırın meydana gelmesinde rol oynadığını söyledi. Saldırıdan sonra görevi bırakan 3 yetkili bu ihmallere örnek olarak şiddet olayları konusunda bir e-postanın dikkate alınmamasını ve aşırı sağcı iç terörizm tehditinin ciddiye alınmamasını gösterdi.

Moscow Times | Novaya Gazeta, kötü ünlü Rus cezaevinden yeni işkence görüntüleri yayınladı

Rusya'da bağımsız gazete Novaya Gazeta, Yaroslavl bölgesi Ceza Kolonsi-1'den yeni işkence görüntüleri yayınladı. 2016 ve 2017'de çekilen videolarda gardiyanların mahkumlara işkence uyguladığı görülüyor. Bu videoda makamlardan birinin olaylardan kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Bunlar bu cezaevinden sızan toplamda 8. ve 9. işkence videoları oldu. 2018'de sıza videolar sonucunda bazı hapishane yetkilileri görevden alınmıştı.

Le Monde | Fransa’da çocuk istismarıyla mücadelede okullara sorumluluk düşüyor

Fransa’da tanınan siyaset bilimci Olivier Duhamel’in üvey oğluna istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla hükûmetin de gündeminde geniş yer tutan çocuk istismarıyla mücadelede okullara da yeni düzenlemeler getirilecek. Hükûmet, çocukların olası bir istismar durumunu tespit edebilmek için okul revirlerinde düzenli muayene uygulaması başlatmayı istedi. Öğretmen ve okul revirlerinin de çocukları daha sıkı gözetim altına alması planlandı. Öğretmen ve sağlık çalışanlarının da çocuk istismarıyla mücadelede kendilerine verilen görevin öneminin farkında olduğu belirtildi.

Al Jazeera | Biden, Kaşıkçı raporu hakkında Suudi Arabistan Kralı’nı arayacak

ABD istihbaratının 2 Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili bulgularını içeren raporunu açıklaması beklenirken ABD Başkanı Joe Biden’ın da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’u arayacağı iddia edildi. Axios’un kaynaklarına dayandırdığı haber, ABD’nin açıklayacağı raporun “Kral’ın oğullarından birinin adını karıştırabileceğini” aktardı. Biden’ın telefonu gerçekleşirse, iki lider arasındaki ilk görüşme olacak.