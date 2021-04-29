Dünya basınında bugün | Britanya'da 'başbakanlık konutu renovasyonu' krizi sürüyor

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın başbakanlık konutu yeniden dekore etmek için Muhafazakâr Partili bağışçıların paralarını kullanıp kullanmadığına dair gündem Seçim Komisyonu’na taşındı. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye başkan olarak yaptığı ilk resmi konuşmada ''Demokrasinin hâlâ işe yaradığını kanıtlamamız gerekiyor'' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta ‘tedbirli ve ilerici’ bir şekilde ayarlanacak normalleşme adımlarını duyuracak.

28 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakanlık konutunun yenilenmesi Seçim Komisyonu’nda inceleniyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın başbakanlık konutu yeniden dekore etmek için Muhafazakâr Partili bağışçıların paralarını kullanıp kullanmadığına dair gündem Seçim Komisyonu’na taşındı. Komisyon, inceleme başlattı. Dün Avam Kamarası’nda muhalefet partisi lideri Keir Starmer’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Boris Johnson’ın öfkeli olduğu anlar görüldü. Johnson, konutun tadilatını kendi ödediği konusunda ısrarcı olurken Muhafazakâr Parti bağışçısı Lord Brownlow’dan 58 bin Pound borç aldığına dair iddiayı reddetmedi.

The Independent | “Johnson hakkındaki iddiaları incelemesi için ‘dişsiz’ bir danışman atadı”

Britanya Başbakanı Boris Johnson, konutunun tadilatını nasıl karşıladığı dahil olmak üzere hakkındaki iddiaları incelemek üzere bir bağımsız danışman atadı. Öte yandan atanan Lord Geidt’in konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmak için Başbakan Johnson’dan izin alması gerekecek. Johnson, Lord Geidt’in bütün bulguları karşısında “hakim ve jüri” olarak gücünü sürdürecek. Johnson’ın atadığı kişi yeterli yetkiye sahip olmamak, ‘dişsiz’ olmakla eleştirildi.

The New York Times | Biden, ülkenin halka nasıl hizmet ettiğini değiştirmeye çalışıyor

The Washington Post | Biden, ''ABD'nin tekrar harekete geçtiğini'' ifade etti

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye başkan olarak yaptığı ilk resmi konuşmada ''Demokrasinin hâlâ işe yaradığını kanıtlamamız gerekiyor'' dedi.

Kapitol Binası'nda geleneksel olarak bir ABD liderinin yıl içinde yaptığı en önemli planlı konuşmalardan kabul edilen konuşmada Kongre üyelerine ve halka seslenen Biden, yol ve köprü inşaatları, sosyal programların genişletilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklarda sunduğu mali tekliflere 1.8 trilyon dolarlık bir sosyal harcama planı ekledi. New York Times, ABD'nin Lyndon B. Johnson'ın Great Society'si ve Franklin D. Roosevelt'in New Deal'ından bu yana ABD'de bu kadar büyük bir ''temel tekrar oryantasyon'' görülmediğini ifade etti.

Biden, ''Demokrasinin hâlâ işe yaradığını, hükümetimizin hâlâ işe yaradığını ve insanlara hizmet edebileceğimizi kanıtlamamız gerekiyor'' diye konuştu.

Kapitol doktorunun tavsiyesi doğrultusunda salona Koronavirüs salgını sebebiyle normalde olduğunun aksine bin 600 yerine 200 Kongre üyesi ve yetkili alındı.

Organizasyonun tarihe geçen bir başka tarafı da Biden'ın arkasında iki kadın üst düzey yetkili otururken Kongre'ye seslenen ilk ABD Başkanı olması oldu. Biden'ın arkasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

ABD lideri, ülkesinin aşılanmadaki başarısına dikkat çekerek, ''100 gün sonra şunu söyleyebilirim; ABD tekrar hareket halinde. Felakati ihtimale, krizi fırsata, başarısızlıkları gücümüze çevirdik. Hayat bizi devirebilir, ancak Amerika asla yerde kalmaz'' dedi.

Biden, ülke genelinde polis gücüne yapılan denetimin artırılması ve yüksek güçlü silahlara erişimin kısıtlanması için de çağrıda bulundu. ABD Başkanı, ''Rozet takanların büyük bölümü halkımıza şerefiyle hizmet ediyor. Ancak bir araya gelip güveni tekrar inşa etmeliyiz. Sistematik ırkçılığın kökünü kazımalıyız. Bunun için George Floyd adına reforma gitmeliyiz'' dedi.

Kongre kürsüsünden trans bireylere de seslenen Biden, ''Evde beni izleyen hepinizin, özellikle de çok cesur olan gençlerin şunu bilmesini istiyorum. Başkanınız arkanızda'' diye konuştu.

Eski başkanlardan Ronald Reagan ''Hükümet problemdir, çözüm değil'' dedikten yaklaşık 40 yıl sonra kürsüye çıkan Biden, federal devleti bir kez daha merkeze koymaya çalışarak ülkenin en zenginleri ile geriye kalanlar arasındaki farkı kapatacak planlar sunmaya çalışıyor.

New York Times, ideolojik olarak bölünmüş olan ABD'nin ''daha aktivist bir hükümet için hazır olup olmadığını'' sorgulayarak Biden'ın bir kumar oynadığını ifade etti.

Moscow Times | Brezilya, Rus Covid aşısının canlı nezle virüsü taşıdığını söyledi

Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'yi onaylamayan Brezilya, aşının içinde nezleye sebep olan canlı bir virüs bulduklarını ifade etti.

Üst düzey bulaşıcı hastalık uzmanlarından Angela Rasmussen, AFP'ye yaptığı açıklamalarda, ''Bu aşının üretim sürecinin güvenliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor'' dedi.

Gamaleya Enstitüsü iddiaları yalanladı.

Taraflar arasındaki tartışmanın merkezinde ''adenovirüs vektörü'' yer alıyor. Normalde insanlarda nezleye sebep olan bu virüs, aşılarda üreyemeyecek ve insan hücrelerine spike proteini geliştirmesi için DNA yönergeleri taşıyacak şekilde genetik olarak düzenleniyor. Bu sayede insan vücudunu gerçek Koronavirüse karşı hazırlıyor.

Sputnik V aşısı bu göre için iki ayrı adenovirüs vektörü kullanıyor: Birinci aşı için Ad26, ikinci aşı için ise Ad5.

Brezilya'nın sağlık denetim kurumu Anvisa, ikinci dozlara yapılan testlerde adenovirüsün vücuda girdiğinde üreyebilecek durumda olduğunu gördü.

Kanada Aşı ve Bulaşıcı Hastalıklar Organizasyonu'nda görev yapan Rasmussen, bunun yüksek ihtimalle bir ''kalite kontrol'' problemi olduğunu söyledi.

Le Monde | Fransa’da hükûmet nasıl sağlık sertifikasına geçti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta ‘tedbirli ve ilerici’ bir şekilde ayarlanacak normalleşme adımlarını duyuracak. Günlük hayatın normalleşmesi için ‘sağlık sertifikası’ sisteminin belirleneceği, kalabalık etkinliklerde bunun kullanılması bekleniyor. Fransa aynı zamanda Avrupa Birliği içi seyahat için gündeme gelen dijital sağlık sertifikasını da ilk deneyen ülke olacak.

Al Jazeera | ABD heyeti İran’la nükleer anlaşmasına yönelik eleştirilere karşı Orta Doğu ziyareti yapacak

ABD’den bir heyet bu hafta Orta Doğu’daki müttefik ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün’den yetkililerle ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’la nükleer anlaşmaya dönme niyetiyle ilgili endişeleri görüşme üzere görüşecek. ABD heyetine Beyaz Saray’ın Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet başkanlık edecek. Reuters ve Bloomberg ajansları heyette üst düzey ABD’li yetkililer olacağını söyledi.