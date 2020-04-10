Dünya basınında bugün | "Britanya'da bakım evlerinde Koronavirüs nedeniyle ölen binlerce kişi resmi kayıtlara geçmedi"

T24 Dış haberler

The Guardian'ın aktardığına göre Britanya'da bakım evlerinde Koronavirüs nedeniyle ölen binlerce kişi resmi kayıtlara geçmedi. ABD'de son üç haftada işsiz kalanların sayısı 16 milyonu geçti. The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekonominin durumundan endişelenen Donald Trump, kapalı kapılar ardında müttefikleri ile ABD halkının Mayıs 1'de iş başı yapması için bir strateji geliştirmeye çalışıyor. ABD’de 2017’den sonra ilk kez kuş gribi vakası tespit edildi.

10 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakım evlerinde Koronavirüs nedeniyle ölen binlerce kişi resmi kayıtlara geçmedi

Britanya’nın en büyük bakım evlerinden birinde son 3 haftada resmi kayıtlara geçmeden 120’den fazla kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü tespit edildi. Başka bir bakım evinde ise 88’den fazla insanın öldüğü kaydedildi. Bakım evleri, Britanya’daki resmi Koronavirüs ölümleri içine bakım evlerinde hayatını kaybeden binden fazla insanın kaydedilmediğini açıkladı. Britanya’nın Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty, bakım evlerinde Koronavirüs vakalarının yüzde 9 civarında olduğunu söylerken Alzheimer Topluluğu ve diğer bakım sektörü liderleri baktıkları 400 bin insandan yaklaşık yarısında Koronavirüs’ün etkili olduğunu savundu.

The Independent | Karantina kısıtlamaları nasıl hafifleyecek?

Britanya’da da pek çok ülkede olduğu gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı gündeme oturdu. The Independent, kısıtlamaların hafifleme sürecine ilişkin yanıtlanması gereken şu soruları sordu: Britanya ne zaman açılabilir, bunun için nasıl bir teknoloji gerekiyor, diğer ülkeler açılmak için neler yapıyor, Britanya kapalı kalırsa en kötü kimler etkilenir?

New York Times | "Bu korkunç": Milyonlarca kişi daha işini kaybetti

Ekonomisi yeni tip Koronavirüs salgınından ağır şekilde etkilenen ABD'de son üç haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 16 milyonu aştı. Ülkede iki hafta üst üste 6 milyondan fazla kişi devlete işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. ABD İstihdam ve Çalışma Bakanlığı, 30 Mart-4 Nisan arasında 6.6 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu duyurdu. ABD'de iki hafta önce 6.87 milyon, ondan önceki hafta da 3.3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu. Birçok ekonomist, ABD'de işini kaybedenlerin sayısının bundan da daha fazla olduğunu ve sayının artmaya devam edeceğini söyledi.

The Washington Post | Beyaz Saray, mayıs ayında önlemleri azaltmayı planlıyor, ancak bazıları ikinci dalgadan korkuyor

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekonominin durumundan endişelenen Donald Trump, kapalı kapılar ardında müttefikleri ile ABD halkının Mayıs 1'de iş başı yapması için bir strateji geliştirmeye çalışıyor. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" şartlarında yaşıyor. Habere göre Trump, dışarıdan danışmanlık desteği aldığı isimlerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki iş yerlerinin bu ay bitmeden açılması konusunda da fikir alışverişi yaptı. İddialar, sağlık uzmanları arasında endişe yarattı. Birçok uzman, salgının tam anlamıyla durdurulmasından önce normal hayata dönmenin hasta sayısında artışa sebep olacağını söylemişti.

Moscow Times | İtalyan doktorlar hastanelerde virüsün çok yayıldığını söylemişti. Rusya'da bir bölge onları haklı çıkarıyor

İtalyalı 2 doktor, 21 Mart'ta yayımlanan New England Tıp Dergisi'ne yazdıkları bir makalede, "Hastanelerin ana Covid-19 taşıyıcıları olabileceğini" ifade ederek, "İçinde birçok enfekte hasta var, hastalığı enfekte olmayan hastalara bulaştırıyorlar. Moscow Times, Komi'nin bu tezi kanıtladığını söyledi. 900 bin nüfuslu bölgede 3 hastane karantinaya alındı.

Le Monde | Sağlık çalışanları: Beyaz gömlekliler

Le Monde gazetesi, Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanları için özel bir sayı çıkardı. “Beyaz gömlekliler” başlıklı sayıda acil servis doktorları, hemşireler, psikologlar, intörnler ve daha pek çok sağlık çalışanı 22 Mart’tan bugüne Koronavirüs mücadelesinde yaşadıklarını gün gün anlattı.

Al Arabiya | ABD’de 2017’den sonra ilk kez kuş gribi vakası tespit edildi

ABD Tarım Bakanlığı, 2017’den buyana ilk kez kuş gribi vakası tespit ettiklerini açıkladı. Güney Carolina’da bir çiftlikte bir hindide tespit edilen H7N3 kuş gribi virüsü kayıtlara geçti. Tarım Bakanlığı henüz hiçbir insana geçiş olmadığını, kamu sağlığı endişesine henüz gerek olmadığını duyurdu. ABD’deki en kötü kuş gribi salgını 2014-2015 yıllarında olmuş, 50 milyon kuş ölmüştü.