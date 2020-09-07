Dünya basınında bugün | "Britanya'da bakanlar virüs yayılması konusunda kontrolü kaybetti”

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic'e konuşan kaynakların kendisinin 1. Dünya Savaşı'nda yakalanan veya hayatını kaybeden askerlere "beceriksiz" ve "enayi" dediğini iddia etmesinin ardından sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor. Britanya'da uzmanlar, hükûmetin virüs yayılması konusunda kontrolü kaybettiğini düşünüyor. Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko tüm çağrılara rağmen seçimleri tekrar etmeyi veya görevi bırakmayı kabul etmezken, ülkede protestolar yavaşlamıyor.

7 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Uzmanlar, “Bakanlar virüs yayılmasında ‘kontrolü kaybetti” diyor

Britanya’da dün günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında normalleşme sonrası en yüksek sayı görüldü. Dün yaklaşık 3 bin yeni vaka kaydedildi. İnsanların işe dönmesi ve üniversitelerin başlamasıyla hükûmetin salgında kontrolü kaybettiği düşünülüyor. İşçi Partisi, Sağlık Bakanı Matt Hancock’un Avam Kamarası’nda vaka artışının nedeni hakkında açıklama yapmasını talep etti. Uzmanlar, vaka artışıyla ilgili “Kontrol kaybedildi” açıklaması yaptı.

The Independent | İngiltere’nin çoğu ‘yasa dışı’ hava kirliliğiyle yaşıyor

İngiltere’de vatandaşların yüzde 60’ının geçen yıl zehirli hava kirliliğinin yasal sınırları aştığı bölgelerde yaşadığı belirlendi. Havadaki nitrojen dioksit seviyesinin 142 bölgede aşıldığı bunun da 33 milyon insanı etkilediği açıklandı. Muhalefetteki İşçi Partisi, raporu yayımlayarak hava kirliliğini azaltmak için yeni adımlar atılması gerektiğini açıkladı.

New York Times | Sert vurulmuş bir top, düşmüş bir hakem ve Djokovic'in Amerika Açık'tan atılması

Erkekler sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, Amerika Açık'ta İspanyol Pablo Carreño Busta'yla karşı karşıya geldiği müsabakanın ilk setinin sonlarına doğru kaybettiği puan sebebiyle sinirlenerek sert bir şekilde topa vurdu. Sırp raketin vurduğu top, çizgi hakemlerinden birine isabet etti. Çizgi hakemi, top çok sert bir şekilde gırtlağına geldikten sonra yere yığıldı. Çizgi hakeminin bir süre nefes almakta zorlandığı görüldü. Djokovic, hakemden özür diledi. Djokovic maçtan ve turnuvadan ihraç edildi. Birleşik Tennis Birliği, Djokovic'in turnuvada dördüncü tura ulaştığı için kazandığı 250 bin doları alamayacağını, ilgili para cezaları için ödeme yapması gerekeceğini ve kazandığı sıralama puanlarını kaybettiğini açıkladı.

The Washington Post | Trump geçmişte de orduyu aşağılamış

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic'e konuşan kaynakların kendisinin 1. Dünya Savaşı'nda yakalanan veya hayatını kaybeden askerlere "beceriksiz" ve "enayi" dediğini iddia etmesinin ardından sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor. The Washington Post 1999'da Reform Partisi'nden başkan adayı olan Trump'ın ABD'de "savaş kahramanı" kabul edilen John McCain hakkında da sert ifadeler kullandığını aktardı. Trump'ın, McCain ile ilgili olarak, "Yakanlanmak seni savaş kahramanı yapar mı? Emin değilim" dediği aktarıldı. Trump'ın bu yorumdan kısa süre sonra Vietnam'a gitmemek için kayıttan kaçmasıyla ilgili olarak övündüğü de belirtildi.