Dünya basınında bugün | Britanya'da anlaşmasız Brexit'e doğru...

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmayla ayrılmasını ‘çok zor’ olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların karşı çıkmasına rağmen siyah vatandaş Jacob Blake'in polis tarafından sırtından vurularak felç edilmesinin ardından protestoların düzenlendiği Wisconsin'in Kenosha kentine gitti. Fransa'da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava bugün başlıyor.

2 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın sınav skandalındaki sorunlar önceden biliniyordu

Britanya Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Gavin Williamson’ın ülkedeki sınav notları skandalından haftalar önce sistemdeki sorunlar hakkında bilgilendirildiği ortaya çıktı. Öğrencilerin üniversite yerleştirme sonuçlarının (A-level) yüzde 36 oranında düşmesine neden olan hatalarla ilgili daha önce uyarılan Williamson’ın ‘çözülebileceği’ düşüncesiyle üzerinde durmadığı belirtildi. Gözlemci kurum Cambridge Assesment, düşük başarılı okullardaki başarılı öğrencilerin notlarının orta seviyeye düştüğü hatalar olduğunu tespit etti. Williamson, sorunların ortaya çıkmasının ardından oluşan stres ortamı için özür dilemişti.

The Independent | Johnson işareti verdi; Britanya anlaşmasız Brexit’e doğru gidiyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmayla ayrılmasını ‘çok zor’ olarak nitelendirdi ve iki tarafın da bastırdığı ve geri adım atmadığını söyledi. Johnson, anlaşmalı Brexit’i hedeflediklerini ancak kolay ulaşılamayacağını belirtti. Başbakanlık Sözcüsü, Brüksel’in devlet yardım planı olmadan Britanya’nın gelecek balıkçılık kotaları hakkında teklifini görüşmeyi reddettiğini söyledi.

The New York Times | Başkan, polise destek vermek için gergin Kenosha'yı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların karşı çıkmasına rağmen siyah vatandaş Jacob Blake'in polis tarafından sırtından vurularak felç edilmesinin ardından protestoların düzenlendiği Wisconsin'in Kenosha kentine gitti. Trump burada yaptığı konuşmayla kolluk kuvvetleri politikalarında değişime gidilmesine karşı çıktı ve polise destek verdi. NYT'nin aktardığına göre Trump, ziyareti boyunca Blake'in ismini hiç kullanmadı.

The Washington Post | Markey, Massachusetts'te Kennedy'i yendi

Senatör Edward J. Markey, Massachusetts'te Demokrat Parti'nin senatör adayını belirlemek için yapılacan ön seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Joe Kennedy'yi yendi. Bu vesileyle Markey, Massachusetts genelinde yapılan seçimlerde bir Kennedy'yi yenen ilk isim oldu. ABD siyasetinin en tanınan ailelerinden birindin ferdi olan Joe, yüzde 45'te kaldı.

Moscow Times | Facebook, ABD'de kaos yaratmayı hedefleyen Rusya bağlantılı kampanyayı yakaladı

2016 ABD seçimlerine müdahale eden Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nın sahte bir solcu haber platformu kurduğu, site için yapay zeka tarafından üretilmiş fotoğrafları olan sahte editörler oluşturduğu ve haber üretimi için de serbest çalışan muhabirler tuttuğu tespit edildi.

Facebook, sitenin durumunu fark edip sayfalarını kapattı.

Facebook'un güvenlik politikaları başkanı Nathaniel Gleicher, Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nın son "operasyonu"nu FBI'dan gelen bir ihbar sayesinde erken tespit ettiklerini söyledi.

Sahte haber platformuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 hesap ve 2 sayfa kapatıldı. Bunların toplam 14 bin takipçisi olduğu ifade edildi. Sayfaların kullanıcıları bahsi geçen PeaceData.net platformuna yönlendirmeye çalıştığı gözlemlendi.

PeaceData.net, global bir haber organizasyonu olduğunu iddia etse de haber platformunun editöryal ekibi hayal ürünü. Sitenin editörleri sahte isimler ve yapay zeka tarafından üretilmiş fotoğraflar kullanıyor. Sosyal medya hesaplarının bu hayal ürünü editörlere ait olduğu ifade edildi.

Twitter'da PeaceData.net ile bağlantılı 5 hesabı askıya aldığını duyurdu.

Sitenin birçok içeriğinin başka sitelerden kopyalandığı tespit edilse de, platforma özgün içerik üretmesi için serbest çalışan gazeteciler de tutulduğu öğrenildi. The Guardian'a konuşan tecrübeli bir gazeteci, sitenin "editör"lerinden birinin kendisine haber yapması için 250 dolar teklif ettiğini bildirdi.

Platformda genellikle silahlı çatışmalar, ABD ile Britanya tarafından yapılan insan hakları ihlalleri, yozlaşma ve çevre üzerinde haberlere yer verildi.

Le Monde | “Charlie” Süper market kuşatması: Tarihi bir dava

Fransa'da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava bugün başlıyor. Sanıklar, 'terör saldırısına yardım, silah temin etmek ve saldırganlara finansman sağlamakla' suçlanıyor.Duruşmaların Kasım ayına kadar sürmesi, ilk duruşmalarda da hayatını kaybedenlerin anılması bekleniyor.

Al Jazeera | BAE-İsrail anlaşmasından sonra Kushner, Arap devletlerinden daha fazlasını istiyor

Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, İsrail heyetine normalleşme anlaşmasından sonra yapılan ilk Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine eşlik ettikten sonra diğer Körfez ülkelerine de gidecek. Kushner, BAE’den sonra Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a gidecek. Kushner buralarda üst düzey görüşmeler yapacak.