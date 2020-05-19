Dünya basınında bugün | "Britanya’da 5 yaş üstü herkes Koronavirüs testi yaptırabilecek"

T24 Dış Haberler

Britanya'da test kıtlığı aşıldı.Sağlık Bakanı Matt Hancock, 5 yaşının üzerinde semptom gösteren herkesin test yaptırabileceğini duyurdu. Moderna, insanlar üzerinde denenen ilk aşının şu ana kadar olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, kendi devlet kurumlarının uyarılarına rağmen sıtma ilacı hidroklorokin aldığını duyurdu. Hindistan ve Bangladeş'te kasırga uyarıları nedeniyle 2 milyon kişiye evlerini terk etmeleri söylendi.

19 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakımevlerinde çalışanlar nasıl Covid-19’u taşıdı?

Britanya’da bakımevlerinde artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının kaynağı araştırılıyor. Özel bir şirkete bağlı çalışan geçici bakımevi personelinin farklı bakımevleri arasında gidip gelirken Covid-19 taşıdığı tespit edildi. Londra’daki bakımevlerinde Koronavirüs vakaları incelendiğinde hastalanan ve evinde izole olan çalışanların yerine geçen kişilerin de bakımevine virüs taşıdığı ortaya çıktı. Yalnızca İngiltere ve Galler’de 22 bin kişinin bakımevlerinde Koronaviürs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

The Independent | Britanya’da 5 yaş üstü herkes Koronavirüs testi yaptırabilecek

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede semptom gösteren 5 yaş üstünde herkesin Covid-19 testi yaptırabileceğini duyurdu. Hancock, Koronavirüs vaka tespit ve takip mekanizmasının aksaklıklar nedeniyle başlamaması üzerine eleştirilere yanıt verirken uygulamanın ne zaman başlayacağını netleştirmedi.

New York Times | Aşının ilk test sonuçları umutları ve hisseleri yükseltti

İlaç şirketi Moderna, insanlar üzerinde denenen ilk aşısının güvenli olduğunun gözlemlendiğini ve Covid-19'a karşı bir bağışıklık sistemi reaksiyonu tetiklediğini ifade etti. Moderna, aşı testlerine katılan sekiz kişide virüsü etkisizleştiren antikorlar tespit edildiğini söyledi. Şirket, ilk bulguların başarılı olmasının ardından aşının artık daha fazla kişi üzerinde denemesi gerektiğini belirtti.

The Washington Post | Trump, ispatlanmamış ilacı kullandığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'e karşı kullanılmasını önerdiği sıtma ilacı hidroksiklorokini günlük olarak aldığını duyurdu. ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (CDC) daha önce ilacın Koronavirüs'e karşı ne kadar etkili olduğundan emin olmadıklarını ve potansiyel olarak zararlı yan etkileri olabileceğini belirtmişti. Restoran yöneticileri ile bir toplantı düzenleyen Trump, ilacı Beyaz Saray doktoruna danıştıktan sonra almaya başladığını söyledi ancak doktorun ilacı önerip önermediğiyle ilgili bir detay paylaşmadı. Trump, "Birkaç hafta önce kullanmaya başladım" dedi ve sıtma ilacını bir buçuk haftadır her gün aldığını bildirdi. Beyaz Saray Başhekimi, Trump'ın açıklamalarından sonra ABD liderinin yardımcılarından birinde Covid-19 tespit edildikten sonra hidroksiklorokin kullanmaya başladığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada ilacın yararlarının zararlarından daha fazla olduğu belirtildi. Muhalefetin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, açıklamalara sert tepki gösterdi. Pelosi, "O bizim başkanımız. Bilim insaları tarafından onaylanmamış bir şey almamasını tercih ederim. Özellikle yaş grubuna bakarsak ve morbed obez olduğunu düşünürsek" dedi. ABD Başkanı Trump, haftalardır ağır Koronavirüs hastalarına "kaybedecek bir şeyleri olmadığını" vurgulayarak hidroksiklorokini denemelerini söylüyor. Sağlık uzmanları, ilacın yan etkilerinin ağır olduğunu ve Covid-19'la mücadelede henüz kanıtlanmış bir etkisi olmadığını söylüyor.

Moscow Times | Putin, Rusya'nın Dağıstan bölgesi felaketle karşı karşıya kalınca müdahale etti

Rusya'da yeni tip Koronavirüs salgınından en çok etkilenen 5. bölge olan Dağıstan'da yerel yetkililer "bir felaketle karşı karşıya olduklarını" söyledi. Bölgenin en yüksek rütbeli dini yetkilisi, Kremlin' yardım çağrısında bulundu. Devlet Başkanı Vladimir Putin çağrıya cevap vererek acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Le Monde | Bolsonaro, Brezilya’da felaketi görmezden geliyor

Brezilya, dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının en çok görüldüğü ülkelerden biri haline geldi. Uzmanlar salgının Brezilya’da 3 ay içinde 190 bin insanı öldürebileceğini öngörüyor. Covid-19’u hafife aldığını açıkça belirten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için meclise gönderilen görevden alınma önergelerinin sayısı 30’a yaklaştı.

Al Jazeera | Hindistan ve Bangladeş’te kasırga önlemleri: 2 milyondan fazla insana tahliye emri

Hindistan ve Bangladeş’te 2 milyondan fazla insan yaklaşan Amphan Kasırgası için önlem olarak evlerinden tahliye edildi. Kasırganın saatte 240 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililer kasırganın bölgesinde olan insanların sığınaklara gitmesi için çağrı yaptı. Kasırganın Hindistan’ın doğu eyaletleri ve Bangladeş’in güney ve güneybatı kıyılarına ulaşmadan hafiflemesi bekleniyor.