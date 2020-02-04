Dünya basınında bugün | Britanya Başbakanı Johnson ve medya arasında gerilim

T24 Dış haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson ile görüş olarak muhafazakar kanada yakın gazetelerde çalışan muhabirlerin yaşadığı gerilim su yüzüne çıktı. ABD'de Donald Trump'ın rakibini belirleyecek ön seçim süreci resmi olarak başladı. Birçok ülkede Koronavirüs paniği sürüyor.

3 Şubat 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Suçluların erken tahliyesi tartışılırken yeni acil terör yasası duyuruldu

Britanya’da hükümet, Londra’da yaşanan bıçaklı terör saldırısının ardından harekete geçti. Bıçaklı saldırıyı düzenleyen kişinin hapisten 1 hafta önce çıkmış olduğunun anlaşılmasıyla suçluların erken tahliye edilmesine ilişkin tartışma başladı. Adalet Bakanı Robert Buckland’ın duyurduğu acil terör yasası suçluların erken tahliyesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Buckland’in duyurduğu yasayla, şu anda tahliyesi yaklaşan kişiler de etkilenerek daha uzun süre hapiste kalacak.

i | Gazeteciler 10 Numara’daki toplantıdan çıkartıldı

Britanya’da Başbakan Boris Johnson ve medya arasındaki gerilim ortaya çıktı. 10 Numara’da gerçekleşen bir toplantıda başbakanlığın yakını olan birkaç muhabiri bilgilendirerek diğerlerinin çıkasının talep edilmesi üzerine pek çok medya kuruluşundan gazeteciler tepki gösterdi. The Mirror, Independent gibi kuruluşların mensuplarına başbakanlık ofisinden “Kimi istersek onu bilgilendiririz” dedi.

New York Times | Dünya kapılarını kaparken Pekin 'büyük bir sınav' ile karşı karşıya olduğunu görüyor

Çin Komünist Parti yönetimi, ülkenin karşı karşıya olduğu Koronavirüs salgınını "büyük bir sınav" olarak nitelendirdi. NYT, diğer ülkeler Çin'i izole etmek için girişimlerini arttırdıkça ülkede piyasaların dengesizleştiğini, petrol fiyatlarının düştüğünü ve dünyanın en kalabalık ülkesinde endişelerin arttığını aktardı. Gazeteye demeç veren Hong Kong Üniversitesi Kamu Sağlığı Bilimleri Bölümü Başkanı Leo Poon, "Durumun iyileştiğine dair işaretler yok. Bu bir problem" dedi. Koronavirüs şu ana kadar Çin'de 423 kişiyi öldürdü ve 20 binden fazla kişiye bulaştı.

The Washington Post | Iowa'nın Demokratları seçimlerini yaptı

Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adayı belirleyecek olan ön seçimler Iowa eyaletinde yapılan oylamayla resmi olarak başladı. WP, sandıklarda büyük kalabalıkların oluştuğunu aktarırken, seçmenin sadece bir aday değil; bölünmüş partilerine yeni bir kimlik seçtiğini yazdı. Iowa ön seçimi için yapılan anketlerde Bernie Sanders bir adım önde gözükse de, Joe Biden, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg de yakın sonuçlar alıyordu.

Editörün notu: Bu haberin yayınladığı saat itibariyle Demokrat Parti "teknolojik problemler" sebebiyle Iowa ön seçiminin sonuçlarını açıklamaya başlamadı.

Moscow Times | Rusya S-500 hava savunma sistemlerini erken teslim etmeyi planlıyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, yeni nesil hava savunma sistemleri S-500'lerin bu yıl içinde orduya teslim edilebileceğini açıkladı. Sistemin ilk planlarda 2025 yılına yetiştirilmesi planlanıyordu.

Le Monde | Koronavirüs salgınının sonuçları

Koronavirüs salgını şu ana kadar dünya çapında 17 bin 200 kişiyi etkiledi ve 300’den fazla kişinin ölümüne neden aldı. Krizin Çin’in ulusal sağlık sistemindeki problemleri gün yüzüne çıkardı ve aynı zamanda Çin ekonomisi ağır darbe aldı. Pek çok ülkede virüse yönelik ciddi önlemler alınırken Çin, ABD’nin salgın önlemlerini ‘aşırı’ buldu.

Al Arabiya | Ruhani, ‘yeni bir durumla’ karşılaşırlarsa Birleşmiş Milletler müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislere erişimini durdurulabileceğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘yeni bir durumla’ karşılaşırlarsa Birleşmiş Milletler müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislere erişimini durdurulabileceğini söyledi. Ruhani, BM müfettişlerini engelleyebileceklerine ilişkin açıklamasını Avrupa Birliği’nin yeni Dış Politika Yüksel Temsilcisi Joseph Borrell ile görüştüğü sırada söyledi. Borrell’ın ziyaretinde de İran’ın nükleer anlaşmaya dönmesi amacı olduğu biliniyordu.