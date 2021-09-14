Dünya basınında bugün | Britanya Başbakanı Johnson, 50 yaş üstü için hatırlatıcı dozu önerecek

Navalni, tutulduğu ceza kampında 'kilit altına' alındığını ve avukatlarıyla görüşmelerinin artık sıklıkla yasa dışı bir biçimde gardiyanlar tarafından bölünmeye başladığını ifade etti.
Hapishaneden kendisi sosyal medya paylaşımı yaptığını belirten Navalni, avukatlarıyla iletişiminin kısıtlanmasıyla ilgili olarak, ''Kremlin'de birileri seçim öncesi bana ilham geleceğini ve ikna edici bir şeyler yazacağımı düşünmüş olmalı'' ifadelerini kullandı.
Navalni, ''Utanacak bir şey yok; ilham gelmedi ve her an gardiyanın gelebileceği düşüncesiyle bunu yazıyorum. Ancak hep 19 Eylül seçimlerinin oy vermeniz ve Birleşik Rusya Partisi'ni 'akıllı oylama' ile silmeniz için kampanya yürüttüm'' dedi.
''Ne kadar çok insanı ikna edebilirsem Devlet Duması'ndan o kadar iğrenç Putin yanlısı hırsızı atma ihtimalimiz artar'' diyen Navalni, ''Benim paylaşım yapmamı engelleyerek herkesi Birleşik Rusya Partisi'ne aşık edeceklerini düşünmelerine izin vermeyin'' ifadelerini kullandı.
Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "zeki oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Zeki oylama" ile son seçimlerde Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.
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