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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Britanya Başbakanı Johnson, 50 yaş üstü için hatırlatıcı dozu önerecek

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

14 Eylül 2021 09:10

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın bugün 50 yaş üstü için Covid-19 aşılarında hatırlatıcı dozu duyurması bekleniyor. ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California'da Demokrat Vali Gavin Newsom’un görevden alınması için bugün referandum yapılacak. Lübnan'da 13 ay sonra kurulan hükümet, uzun süren siyasi belirsizlik ve derinleşerek ülke tarihinin en ağır krizlerinden biri haline gelen ekonomik durum üzerine görüştü.

14 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Başbakanı Johnson, 50 yaş üstü için hatırlatıcı dozu önerecek

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın bugün 50 yaş üstü için Covid-19 aşılarında hatırlatıcı dozu duyurması bekleniyor. Delta varyantı nedeniyle Britanya'da aşı programı genişlerken hükümete danışmanlık eden bilim insanları, okullarda belli bir yaş üzeri öğrenciler için aşıların açılmasını da onayladı. Johnson'ın bugün yapacağı açıklamalarda çeşitli alanlarda maske zorunluluğu gibi önlemleri yeniden gündeme getirmesi de bekleniyor.

The Independent | Sağlık sistemi ve okullar, Covid salgınında kış zorluğuyla karşı karşıya

Britanya'da bugün Covid-19 salgınıyla kış mücadelesinin yol haritası açıklanacak. Ülkede Delta varyantı kaynaklı artan vakalara karşı Ulusal Sağlık Sistemi yeni bir yoğunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırken tamamen açılan okullarda da salgın kaynaklı sorunlar yaşanabileceği konuşuluyor. Bugün yeni yol haritasını duyuracak Boris Johnson'ın "kapanma" önlelerinin son çare olarak değerlendirdiğini söylemesi bekleniyor.

New York Times | California'da Cumhuriyetçiler görevden alma referandumunu daha ilgi çekici kılmayı başaramıyor

ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California'da Demokrat Vali Gavin Newsom’un görevden alınması için bugün referandum yapılacak. NYT, Demokrat Parti'nin kalesi sayılan eyalette Cumhuriyetçilerin referandumu mümkün kılmasını 'imkansızı başarmak' olarak nitelendirse de anketlerde aynı başarıyı gösteremediğine dikkat çekti. Anketler, Newsom'ın görevde kalacağına işaret ediyor.

The Washington Post | Yeni vergi planı ile en zengin yüzde 1 hedefleniyor

Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey Demokratlar, ABD'nin yüzde 1'lik en zengin kesimine daha yüksek vergiler uygulanması için en ciddi planı sundu. Yeni vergilerden 2 trilyon dolar gelir elde edilmesi planlanıyor. 

Moscow Times | Navalni, cezaevinden Kremlin yanlısı adaylara karşı oy kullanılması çağrısı yaptı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, Twitter'dan seçmenlere seslenerek bu hafta sonu yapılacak parlamento seçimlerinde yaşadıkları bölgedeki Kremlin yanlısı aday kim ise, onun karşısındaki isme oy vermelerini istedi. 

Navalni, tutulduğu ceza kampında 'kilit altına' alındığını ve avukatlarıyla görüşmelerinin artık sıklıkla yasa dışı bir biçimde gardiyanlar tarafından bölünmeye başladığını ifade etti.

Hapishaneden kendisi sosyal medya paylaşımı yaptığını belirten Navalni, avukatlarıyla iletişiminin kısıtlanmasıyla ilgili olarak, ''Kremlin'de birileri seçim öncesi bana ilham geleceğini ve ikna edici bir şeyler yazacağımı düşünmüş olmalı'' ifadelerini kullandı.

Navalni, ''Utanacak bir şey yok; ilham gelmedi ve her an gardiyanın gelebileceği düşüncesiyle bunu yazıyorum. Ancak hep 19 Eylül seçimlerinin oy vermeniz ve Birleşik Rusya Partisi'ni 'akıllı oylama' ile silmeniz için kampanya yürüttüm'' dedi.

''Ne kadar çok insanı ikna edebilirsem Devlet Duması'ndan o kadar iğrenç Putin yanlısı hırsızı atma ihtimalimiz artar'' diyen Navalni, ''Benim paylaşım yapmamı engelleyerek herkesi Birleşik Rusya Partisi'ne aşık edeceklerini düşünmelerine izin vermeyin'' ifadelerini kullandı.

Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "zeki oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Zeki oylama" ile son seçimlerde Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.

Le Monde | Macron, Hidalgo, Le Pen; seçim kampanyaları dönemi başlıyor

Fransa'da 2022'nin nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kampanya dönemi başlıyor. Son olarak Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da seçimde aday olacağını duyurdu. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in ise seçim kampanyasını "özgürlükler" üzerinden şekillendirmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden aday olduğunu resmi olarak açıklamasa da çok sayıda şehirde Macron destekçilerinin kampanya dönemi de başladı.

Al Jazeera | Lübnan'ın yeni başbakanı Mikati: Krizi çözmek için sihirli değnek yok

Lübnan'da 13 ay sonra kurulan hükümet, uzun süren siyasi belirsizlik ve derinleşerek ülke tarihinin en ağır krizlerinden biri haline gelen ekonomik durum üzerine görüştü. Toplantıda, ekonomik krizden çıkmak için IMF ile görüşmelerin devam etmesi üzerine konuşuldu. Başbakan Najib Mikati, krizden çıkış için irade, kararlılık ve bir plana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek "Sihirli bir değnek olmadığı doğru. Durum oldukça zorlu" dedi. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

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