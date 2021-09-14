Dünya basınında bugün | Britanya Başbakanı Johnson, 50 yaş üstü için hatırlatıcı dozu önerecek

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın bugün 50 yaş üstü için Covid-19 aşılarında hatırlatıcı dozu duyurması bekleniyor. ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California'da Demokrat Vali Gavin Newsom’un görevden alınması için bugün referandum yapılacak. Lübnan'da 13 ay sonra kurulan hükümet, uzun süren siyasi belirsizlik ve derinleşerek ülke tarihinin en ağır krizlerinden biri haline gelen ekonomik durum üzerine görüştü.

14 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Başbakanı Johnson, 50 yaş üstü için hatırlatıcı dozu önerecek

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın bugün 50 yaş üstü için Covid-19 aşılarında hatırlatıcı dozu duyurması bekleniyor. Delta varyantı nedeniyle Britanya'da aşı programı genişlerken hükümete danışmanlık eden bilim insanları, okullarda belli bir yaş üzeri öğrenciler için aşıların açılmasını da onayladı. Johnson'ın bugün yapacağı açıklamalarda çeşitli alanlarda maske zorunluluğu gibi önlemleri yeniden gündeme getirmesi de bekleniyor.

The Independent | Sağlık sistemi ve okullar, Covid salgınında kış zorluğuyla karşı karşıya

Britanya'da bugün Covid-19 salgınıyla kış mücadelesinin yol haritası açıklanacak. Ülkede Delta varyantı kaynaklı artan vakalara karşı Ulusal Sağlık Sistemi yeni bir yoğunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırken tamamen açılan okullarda da salgın kaynaklı sorunlar yaşanabileceği konuşuluyor. Bugün yeni yol haritasını duyuracak Boris Johnson'ın "kapanma" önlelerinin son çare olarak değerlendirdiğini söylemesi bekleniyor.

New York Times | California'da Cumhuriyetçiler görevden alma referandumunu daha ilgi çekici kılmayı başaramıyor

ABD'nin en yüksek nüfuslu eyaleti California'da Demokrat Vali Gavin Newsom’un görevden alınması için bugün referandum yapılacak. NYT, Demokrat Parti'nin kalesi sayılan eyalette Cumhuriyetçilerin referandumu mümkün kılmasını 'imkansızı başarmak' olarak nitelendirse de anketlerde aynı başarıyı gösteremediğine dikkat çekti. Anketler, Newsom'ın görevde kalacağına işaret ediyor.

The Washington Post | Yeni vergi planı ile en zengin yüzde 1 hedefleniyor

Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey Demokratlar, ABD'nin yüzde 1'lik en zengin kesimine daha yüksek vergiler uygulanması için en ciddi planı sundu. Yeni vergilerden 2 trilyon dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

Moscow Times | Navalni, cezaevinden Kremlin yanlısı adaylara karşı oy kullanılması çağrısı yaptı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, Twitter'dan seçmenlere seslenerek bu hafta sonu yapılacak parlamento seçimlerinde yaşadıkları bölgedeki Kremlin yanlısı aday kim ise, onun karşısındaki isme oy vermelerini istedi.