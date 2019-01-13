Dünya basınında bugün | "Brexit ve hükümet kapanması: İkiz açmazlar"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

İngiltere basınının gündeminde Başbakan Theresa May'e muhalif olan parlementerlerin onu siyasi olarak "saf dışı" bırakma planları var. ABD'de ise hükümet kapanmasının rekor uzunluğa ulaşması konuşuluyor. Washington Post ise Trump'ın Putin ile görüşmelerinde konuşulanların gizli tutulduğuyla ilgili bir haber yayımladı.

The Observer | İşçi Partisi May'i devirmek için oylama başlatacak

The Observer'ın haberine göre İşçi Partisi bir güvensizlik oylaması ile May hükümetini devirip erken seçime gitmeyi planlıyor. Başbakan Theresa May'in Brexit planı önümüzdeki hafta oylanacak, anlaşmanın parlamenterler tarafından reddedilmesi bekleniyor. Habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn güvensizlik oylaması için süreci Avam Kamarası'ndaki Brexit oylamasının hemen ardından, salı günü başlatabilir.

The Sunday Times | "Çok İngiliz bir darbe"

The Sunday Times'ın haberine göre bir grup kıdemli parlementer hafta içi yapılacak olan Brexit anlaşması oylamasının başarısız olması halinde Başbakan Theresa May'i dışlayarak Brexit görüşmelerini kendileri devam ettirmeyi planlıyor.

New York Times | Brexit ve hükümet kapanması: Popülizm 'ikiz- açmaza' yol açtı

New York Times'tan Ellen Barry ve Mark Landler ABD'deki hükümet kapanmasının ve Birleşik Krallık'taki Brexit sürecinin birbiriyle benzerliklerini ele aldı. Barry ve Landler iki sürecinde yaklaşık üç yıl önce yapılan bir oylama ile başladığını ve bugünlerde iki ülkenin de "felç olmuş" durumda olduğunu belirtti. Haberde ayrıca Trump'ın eski stretejisti Steve Bannon'ın yorumlarına da yer verildi. Bannon olası bir "ulusal acil durum" ile "anlaşmasız brexit" arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca hem Brexit'in hem de Trump'ın başkanlığının bir "popülist proje" olduğuna dair ifadeler yer aldı.

The Washington Post | Putin ile görüşmeler hakkında yetkililere bilgi verilmiyor

The Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeler kapalı kapılar arkasında yapılıyor ve çoğu zaman görüşmelerde ne konuşulduğu hakkında yetkililere bilgi verilmiyor.

Wall Street Journal | Hükümet kapanması rekor kırdı, modern tarihin en uzunu haline geldi

Wall Street Journal manşetine ABD'deki hükümet kapanmasının 23. gününe girmesini ve modern tarihin en uzunu haline gelmesini taşıdı.

Frankfurter Allgemeine | "AFD seçmenini Nazi olarak değil demokrat olarak görmeliyiz"

Yeşiller Partisi'nden Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, partisinin seçmeninin AfD'ye oy verenleri "Nazi" olarak görmemesi gerektiğini belirtti. Palmer, seçmenler arasındaki bölünmenin AfD'ye fayda sağladığını da belirtti.

Al Arabiya | Sudan protestolarındaki ölü sayısı 24'e çıktı

Al Arabiya'nın haberine göre Sudan'da meydan gelen hükümet karşıtı protestolardaki ölü sayısı 24'e çıktı.

