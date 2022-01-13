Dünya basınında bugün | "Boris Johnson, utanması olmayan bir adam"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde Koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını kabul ederek özür diledi. ABD'de 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komitesi, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy'yi soruşturma kapsamında komitenin sorularını yanıtlamaya çağırdı. ABD'de geçen aralık ayına kadar süren 12 aylık periyotta fiyatlar yüzde 7 yükseldi. Bu, ABD'de 2021'i enflasyon açısından 1982'den bu yana en kötü yıl yaptı.

13 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Katıldığı partiyle ilgili özür dileyen Başbakan'ın geleceği bıçak sırtında

The Independent | "Utanması olmayan bir adam"

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde Koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını kabul ederek özür diledi. Johnson'ın son itirafı üzerine Muhafazakâr Parti içinde de Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısı arttı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Johnson hakkında "Utanması olmayan bir adam" ifadelerini kullandı. Johnson katıldığı partinin "işle ilgili" olduğunu düşündüğünü söylerken Koronavirüs kısıtlamaları devam ederken Başbakanlık Konutu'nda ne tip partiler düzenlendiğine yönelik resmi soruşturmanın sonuçları bir hafta içinde açıklanabilir.

New York Times | Kevin McCarthy, 6 Ocak Komitesi'nin konuşma talebini reddetti

ABD'de 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komitesi, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy'yi soruşturma kapsamında komitenin sorularını yanıtlamaya çağırdı. McCarthy, saldırı sırasında, öncesinde ve sonrasında Trump ile yakın iletişim halindeydi ve soruşturmanın durdurulması için mesai harcıyordu. McCarthy, komite ile işbirliği yapmayacağını belirtti.

The Washington Post | Demokratlar, Biden'ın artan enflasyonun bedelini ödemek zorunda kalabileceğinden endişeli

Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden ve danışmanlarının uzun süredir yüksek enflasyonun uzun süreli olmayacağına inandığını, mevcut verilerin ise bunun aksini gösterdiğini belirtti.

ABD'de geçen aralık ayına kadar süren 12 aylık periyotta fiyatlar yüzde 7 yükseldi. Bu, ABD'de 2021'i enflasyon açısından 1982'den bu yana en kötü yıl yaptı.

Habere göre Demokratlar, seçmenin artan enflasyondan Biden'ı sorumlu tutabileceğinden ve kasımdaki ara seçimlerde kendisine siyasi bedel ödetebileceğinden endişeli. Ara seçimler, yeni dönemde Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin kontrolünün hangi partide olacağını belirleyecek.

Kathimerini | Altı kişi, Atina'da bir üniversitenin duvarını devirmeye çalışırken gözaltına alındı

Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nin bir duvarını yıkmaya çalışan altı kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Atina polisi, duvarın devilmeye çalıştığı anların kayıtlarını YouTube'da yayınladı.

Moscow Times | İşgal endişeleri yüksekken Rusya, Ukrayna yakınlarında askeri tatbikat başlattı

Rusya'nın batı komşusunu işgal edeceğine dair iddialar ortaya atılırken Rusya ordusu, Ukrayna sınırı yakınlarında salı günü canlı atış yapılan tatbikatlara başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata 3 bin asker ile 300 tank ve piyade savaş aracının katılacağı duyuruldu.

Tatbikatın Voronezh, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde yapılacağı açıklandı.

Aralık ayının sonunda Rusya, aralarında 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım'ın da bulunduğu Batı bölgelerinde 10 bin asker ile tatbikat yapmıştı.

Rusya tatbikatları, Batı güçleri ile görüşmelerinin olduğu haftada başlattı. Rus heyeti pazartesi ABD heyeti ile görüşmüştü. Heyet çarşamba NATO, perşembe de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcileriyle bir araya gelecek.

Le Monde | Siyasette seçilmiş kişilere yönelik şiddet vakaları endişe veriyor

Fransa'da 2021'in ocak-kasım ayları arasında 1186 seçilmiş ismin hedef alındığını, 162 milletvekili, 605 belediye başkanının fiziksel şiddete uğradığı aktarıldı. Le Monde gazetesi, Fransa'da Sarı Yelekler eylemleriyle başlayan toplumsal gerilimin hükümetin Covid stratejisi kapsamında duyurduğu sağlık sertifikasıyla sürdüğünü belirtti.

Al Jazeera | BM: Çatışmaların arttığı Yemen'e yardım için 3.9 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler, iç savaşın etkisindeki Yemen'de insanlara yardım için 3.9 milyar dolar gerektiğini açıkladı. BM yetkilisi, yedi yıldan uzun süredir süren iç savaştan etkilenen Yemen'deki 16 milyon insana yardım için şu an önlerindeki en büyük zorluğun finansman olduğunu söyledi. Yetkili "Tüm bağışçılara bu yıl yardımlarını sürdürmeleri hatta artırmaları çağrısı yapıyorum" dedi.