Dünya basınında bugün | "Boris Johnson, Muhafazakâr Parti desteğini kaybediyor"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın üst üste ortaya çıkan skandallarla mücadele ederken Muhafazakâr Parti'deki desteğini kaybetmeye başladığı belirtildi. ABD'nin California eyaletinde 70 bin Koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir araştırma, Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa sebep olduğunu gösterdi. Beyaz Saray, "Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki gerginliği çözme konusunda ciddi olup olmadığını anlamak için çok erken olduğunu" söyledi.

12 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Öfkeli Muhafazakâr Partililer, Johnson’ın parti konusunda açık olmasını istiyor



The Daily Telegraph | Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 2020’nin mayıs ayında ülkede kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’nda düzenlenen, 100 kişinin davetli olduğu bir bahçe partisine çağrıldığı ortaya çıktı. Johnson, Covid önlemlerini ihlal ettiği belirtilen partiye katılıp katılmadığına ilişkin açıklama yapmayı redderken kendi partisi de tepki gösterdi. Muhafazakâr Partili isimler, herhangi bir soruşturma başlatılmadan önce Johnson’ın partiye katılıp katılmadığını açıklaması gerektiğini söylüyor. Johnson’ın Muhafazakâr Parti’de desteğinin düşmeye başladığı belirtiliyor.

New York Times | California hastaneleri, Omicron'un daha nadir hastanede yatarak tedavi gerektirdiğini ve yatanların da daha kısa süre kaldığını tespit etti

ABD'nin California eyaletinde 70 bin Koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir araştırma, Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa sebep olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre Delta'yla kıyaslandığında Omicron varyantına yakalananların hastanede tedavi görme olasılıkları yarı yarıya daha düşük. Bu bulgular, farklı ülkelerde yapılan araştırmalarla uyuşuyor.

The Washington Post | Biden'ın sağlık yetkilileri pandeminin durumu nedeniyle sert eleştirildi

ABD'de Biden yönetiminin en üst düzey sağlık yetkililerinden biri salı günü pandeminin durumu ile ilgili endişe verici bir açıklamada bulundu: "Çoğu insan Covid'e yakalanacak". Omicron varyantı salgında ciddi vaka artışlarına sebep olurken Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'nde Biden yönetiminin sağlık yetkilileri sert bir dille eleştirildi. Cumhuriyetçi bir senatör, pandemiyle mücadelede istenilen noktaya gelinemediğini belirterek federal yönetimin sağlık yetkililerinde değişime gidip gitmemesi gerektiğini sorguladı.

Moscow Times | ABD, Rusya'nın güvenlik görüşmeleri konusunda ciddi olup olmadığını anlamak için "çok erken" olduğunu söyledi

Beyaz Saray, "Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki gerginliği çözme konusunda ciddi olup olmadığını anlamak için çok erken olduğunu" söyledi.

ABD ve Rus heyetleri arasında Cenevre'de yapılan Ukrayna başlıklı görüşmelerden sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Ruslar, diplomasiye giden yol konusunda ciddi mi henüz bilmiyoruz" dedi.

Psaki, "Rusya ciddi anlamda müzakereye hazır mı yoksa müzakereleri çalışmayacak bir diplomasiye giriş olarak mı kullanıyorlar bilmiyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi talebine de değinen Psaki, "Bu Ukrayna ve 30 NATO müttefikinin alacağı bir karar. Başka ülkelerin değil" ifadelerini kullandı.

NATO ve Rus yetkililer çarşamba günü görüşecek. Moskova temsilcileri perşembe günü de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile masaya oturacak.

Le Monde | Hükümet, eğitimcilerin öfkesiyle karşı karşıya

Fransa’da rekor kıran Omicron vakalarına rağmen eğitime çeşitli protokoller çerçevesinde geri dönüldü. Düzenli test yapılmasını ve Covid önlemlerine uyulmasını öngören sağlık protokollerine rağmen ülke genelinde eğitimciler, sistemin tıkanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ülke genelinde eğitim sendikaları, kendilerini korumak ve eğitimi sürdürmek için gereken ekipmanların eksik olduğunu da belirterek 13 Ocak’ta greve çıkılacağını duyurdu.

Al Jazeera | Lübnan Merkez Bankası Başkanı’na yurt dışına çıkış yasağı

Yolsuzlukla suçlanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Yerel medyada yayımlanan haberlere istinaden açıklama yaptığını belirten Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, hakkındaki suçlamalar ispatlanana kadar Selame için yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini ifade etti. Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından “zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk” gibi suçlamalarla dava açılmıştı.