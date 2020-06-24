Dünya basınında bugün | "Boris Johnson'ın 'kış uykusu' bitti"

T24 Dış Haberler

Britanya basınının gündeminde Başbakan Boris Johnson’ın dün duyurduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hafifleyen önlemler yer aldı. İngiltere ile başlayarak bar, restoran, müze, kuaför gibi işletmelerin açılması kararının ardından bilim insanları “Dikkatli olmaya devam” çağrısı yaptı. Fransa’nın gündeminde ise polis şiddeti yer aldı. Fransa’da Ocak ayında polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın görüntüleri polisin gözaltında kullandığı yöntemlere ilişkin tepkileri arttırdı. ABD Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkenin bazı noktalarında enfeksiyon seviyesinin "rahatsız edici seviyede" yükseliş gösterdiğini ifade etti.

24 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan ‘kış uykusunu’ bitirdi; bilim insanları dikkat çağrısı yaptı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki önlemlerin hafifletilmesini “ulusumuzun uzun kış uykusunun sonu” olarak açıkladı. İlk olarak İngiltere’de barlar, restoranlar, ibadet yerleri, müzeler ve berberler 4 Temmuz’dan itibaren açılacak. Johnson aynı zamanda tartışılam 2 metre sosyal mesafe kuralının da düşürüleceğini duyurdu. Öte yandan hükûmetin Covid-19 sürecine danışmanlık yapan bilim insanları yeni adımların ‘risksiz’ olmadığını, virüs gitmiş gibi davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

The Independent | “Risksiz değil”

Britanya’nın önde gelen bilim insanları,Başbakan Boris Johnson’ın dün açıkladığı ‘yeni normal’ sürecine dair dikkatle hareket edilmesi çağrısı yaptı. Sosyal mesafenin 2 metreden 1’e düşürülmesinin ‘risksiz olmadığı’ belirtilirken Britanya genelinde Covid-19 vakalarının en az bahara kadar süreceği uyarısı yapıldı.

New York Times | Uzmanlar, virüsün yayılması konusunda karanlık bir tablo çizdi

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkenin bazı noktalarında enfeksiyon seviyesinin "rahatsız edici seviyede" yükseliş gösterdiğini ifade etti. NYT, bu yükselişin insanların önlemlere yeterli özeni göstermediği ve biöok eyaletin "hızlı normalleştiği" bir dönemde meydana geldiğine dikkat çekti. Kongre'ye ifade veren Fauci, "Virüs, öylece ortadan kaybolmayacak" dedi.

The Washington Post | Aylar süren mücadelenin ardından beyzbol geri dönüyor

Uzun süren görüşmelerin ardından ABD'de beyzbol sezonu tekrar başlıyor. 23 Temmuz'da başlayan sezon MLB tarihinin en kısası olacak. 60 karşılaşmalık sezonu play-offlar takip edecek.

Moscow Times | Putin anayasa referandumuna kısa süre kala Koronavirüs'ün kontrol alttnda olduğunu ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Koronavirüs pandemisine karşı katettiği yolu övdü ve yeni sosyal/ekonomik destek hamlelerinde bulunacaklarını duyurdu. Açıklamaların 1 Temmuz'da yapılacak anayasa referandumundan önce gelmesi dikkat çekti. Anayasa değişiklikleri onaylanırsa Putin 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilecek.

Le Monde | “Boğuluyorum”: Fransa’da polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen kuryenin son sözleri

Fransa’da Ocak ayında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra boynuna bastırılarak öldürülen 42 yaşındaki postacı Cedric Chouviat’ın son görüntüleri yeniden gündeme geldi. ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un ölümü protestolara neden olup polis şiddetine yönelik öfkeyi dünya geneline taşırken Fransa’da da polislerin gözaltı sırasında kullandığı kişinin boynuna bastırma tekniği tepki çekiyor.

Al Jazeera | Kuzey Kore, Güney Kore’ye yönelik askeri operasyonu askıya aldı

Kuzey Kore, Güney Kore’ye yönelik askeri operasyonu askıya aldığını açıkladı. Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu. Kuzey Kore, broşür krizinde iletişimi kesmekle kalmayıp Güney'e ait sınırdaki bir irtibat bürosunu da havaya uçurmuştu.