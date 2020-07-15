Dünya basınında bugün | Boris Johnson'ın 'Huawei U dönüşü'

T24 Dış Haberler
ABD'de uzaktan öğrenime geçen okullara giden yabancı öğrencilerin vizesini iptal edilmesine neden olacak düzenleme geri çekildi. Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu nedeniyle yargılanan Ghislaine Maxwell kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Britanya, Huawei ekipmanlarının 5G teknolojisinde kullanımını yasakladı. Suudi Arabistan, Katarlı yayıncı BeIn Sports’un lisansını kalıcı olarak iptal ettiğini açıkladı.
15 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Epstein’le suç ortaklığı suçlamalarını reddeden Maxwell’in kefalet talebi reddedildi
Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu nedeniyle yargılanan Ghislaine Maxwell kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Video konferans yöntemiyle görülen duruşmada Maxwell’in kefaletle serbest kalma talebi reddedili, kaçma riski nedeniyle tutukluğunun devamına karar verildi. Maxwell, Temmuz 2021’de hakim karşısına çıkacak.
The Independent | Johnson’ın Huawei U dönüşüne Pekin’den tepki
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Çinli şirket Huawei’nin Britanya’nın 5G ağında yer almasını onayladıktan 6 ay sonra bir U dönüşü yaparak Huawei ekipmanlarının 5G teknolojisinde kullanımını yasakladıklarını duyurdu. Çin daha önce bu adımın gerçekleşmesi durumunda iki ülke ilişkileri için ‘sonuçları olacağını’ açıklamıştı. Pekin dün akşam Johnson’ın kararına yönelik rahatsızlığı dile getirdi.
New York Times | Rota değiştiren ABD, internet üzerinden eğitim için vize verecek
ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrenciler için vize sınırlaması kararı, Harvard ve mit konuyu yargıya taşıdıktan sonra geri çekildi. Trump yönetiminin aldığı karara göre, Eylül ayı ile birlikte tamamen uzaktan eğitime geçecek olan üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine dönmek zorunda kalacaktı.
The Washington Post | Dünyadaki vaka artışına yoksul ülkeler ve ABD sebep oluyor
The Washington Post, Koronavirüs salgınının pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi artık belli şehir ve ülkelerde bulunmadığını, neredeyse dünyanın her köşesine yayıldığını yazdı. Gazete, varlıklı Batı Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin göreceli olarak bir rahatlama döneminden geçtiğini belirtirken, virüsün yoksul bölgelerde giderek daha fazla etkilediğini yazdı. Post muhabirleri, ABD'nin elinde çok daha fazla kaynak olmasına rağmen tıpkı yoksul ülkeler gibi salgını kontrol altına alamadığını yazdı.
Le Monde | Ulaşım, beslenme, barınma; Fransa’da iklim için öneriler
Le Monde gazetesi, Fransa’da iklim için vatandaşlık konseyinin bu yaz hazırladığı 57 maddelik iklim öneri planına ulaştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da incelediği ve içindeki bazı maddeler için referandum olabileceğini söylediği planda bazı radikal önerilerle iklim krizi için ülkenin atabileceği adımlar incelendi. Öneriler arasında haftada en az bir gün evden çalışma sistemini yerleştirerek toplu taşıma yoğunluğunu azaltmak da yer alıyor.
Al Jazeera | Suudi Arabistan’da BeIn Sports lisansı kalıcı olarak iptal edildi
Suudi Arabistan, Katarlı yayıncı BeIn Sports’un lisansını kalıcı olarak iptal ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan Rekabet Kurumu, BeIn Sports’a rekabeti engelleyen adımları nedeniyle 2.67 milyon dolar ceza kesildiğini de açıkladı.