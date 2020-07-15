Dünya basınında bugün | Boris Johnson'ın 'Huawei U dönüşü'

T24 Dış Haberler

ABD'de uzaktan öğrenime geçen okullara giden yabancı öğrencilerin vizesini iptal edilmesine neden olacak düzenleme geri çekildi. Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu nedeniyle yargılanan Ghislaine Maxwell kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Britanya, Huawei ekipmanlarının 5G teknolojisinde kullanımını yasakladı. Suudi Arabistan, Katarlı yayıncı BeIn Sports’un lisansını kalıcı olarak iptal ettiğini açıkladı.

15 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Epstein’le suç ortaklığı suçlamalarını reddeden Maxwell’in kefalet talebi reddedildi

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile suç ortağı olduğu nedeniyle yargılanan Ghislaine Maxwell kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Video konferans yöntemiyle görülen duruşmada Maxwell’in kefaletle serbest kalma talebi reddedili, kaçma riski nedeniyle tutukluğunun devamına karar verildi. Maxwell, Temmuz 2021’de hakim karşısına çıkacak.

The Independent | Johnson’ın Huawei U dönüşüne Pekin’den tepki

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Çinli şirket Huawei’nin Britanya’nın 5G ağında yer almasını onayladıktan 6 ay sonra bir U dönüşü yaparak Huawei ekipmanlarının 5G teknolojisinde kullanımını yasakladıklarını duyurdu. Çin daha önce bu adımın gerçekleşmesi durumunda iki ülke ilişkileri için ‘sonuçları olacağını’ açıklamıştı. Pekin dün akşam Johnson’ın kararına yönelik rahatsızlığı dile getirdi.

New York Times | Rota değiştiren ABD, internet üzerinden eğitim için vize verecek

ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrenciler için vize sınırlaması kararı, Harvard ve mit konuyu yargıya taşıdıktan sonra geri çekildi. Trump yönetiminin aldığı karara göre, Eylül ayı ile birlikte tamamen uzaktan eğitime geçecek olan üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine dönmek zorunda kalacaktı.