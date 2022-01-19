Dünya basınında bugün | Boris Johnson'dan sonra hayat...

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın Covid kurallarını ihlal ederek partiye gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Muhafazakâr Parti içindeki tepkiler de büyüyor. 6 Ocak 2021'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırmasını ve eski başkanın olayla bağlantılarını inceleyen Temsilciler Meclisi komitesi, aralarında Rudy Giuliani de bulunan dört eski Trump avukatını ifade vermeye çağırdı. ABD ve Rusya dışişleri bakanları cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirme kararı aldı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce versiyonu, Gezi davasının tek tutuklu sanığı olarak yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın dün tahliye edilmemesinin ardından "Türk adeleti için kasvet" başlıklı bir başyazı yayımladı.

19 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Partililer, Boris Johnson’dan sonrasını konuşmaya başladı

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın Covid kurallarını ihlal ederek partiye gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Muhafazakâr Parti içindeki tepkiler de büyüyor. Johnson’ın dün akşam katıldığı televizyon programının ardından Muhafazakar Partili vekiller, Boris Johnson’ın nasıl görevden alınacağını ve ondan sonra kimin gelebileceğini konuşmaya başladı. Partililer yeterli sayıda dilekçeyle güven oylamasına gidilmesini planlıyor. Başbakan’a karşı güven oylamasının yapılması için 54 dilekçe gerekiyor.

The Independent | Johnson: Kimse bana partinin kuralları ihlal edeceğini söylememişti

2020’nin mayıs ayında, Britanya kapanma dönemindeyken Downing Sokağı’nda katıldığı partiyle tepki çeken Başbakan Boris Johnson, dün bir televizyon programına katılarak kendini savundu. Johnson, eski danışmanı Dominic Cummings’in iddiasının aksine, söz konusu partinin kuralları ihlal edeceğine dair önceden uyarılmadığını söyledi.

New York Times | 6 Ocak paneli yanlış seçim hilesi iddialarında daha derine dalıyor; Giuliani'yi ifadeye çağırdı

6 Ocak 2021'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırmasını ve eski başkanın olayla bağlantılarını inceleyen Temsilciler Meclisi komitesi, aralarında Rudy Giuliani de bulunan dört eski Trump avukatını ifade vermeye çağırdı.

Salı günü gönderilen mektup ile ifadeye çağrılanlar arasında Trump'ın kişisel avukatı Giuliani'nin yanı sıra eski başkanın savunma ekibinde yer alan Boris Epshteyn, Sidney Powell ve Jenna Ellis de bulunuyor. Bu dört isim de Trump'ın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için ortaya attığı seçim yolsuzluğu iddialarını desteklemişti.

Kongre üyesi Bennie Thompson, bu isimlerin Trump'la "eski başkanın seçmenler kurulu oyları sayımını durdurma girişimleri konusunda" direkt temas halinde oldukları ve o yüzden ifadeye çağrıldıkları ifade etildi.

Komite, Giuliani'nin Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin diğer üyeleri ile temasları hakkında yemin altında konuşmasını istediklerini belirtti.

Thompson, Giuliani'yi Biden'ın seçim zaferini tersine çevirmek için kendi girişimleri, Trump'a seçim makinelerine yasa dışı bir şekilde el koyması için çağrı yapması ve bazı yerel yasama üyelerine baskı kurmasıyla ilgili de sorgulayacaklarını belirtti.

The Washington Post | Beyaz Saray, Moskova'nın Ukrayna'ya "her an saldırabileceğini" söylerken Blinken, Rus mevkidaşıyla görüşecek

ABD ve Rusya dışişleri bakanları cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir görüşme gerçekleştirme kararı aldı.

Beyaz Saray'ın "Rusya, Ukrayna'ya her an saldırabilir" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Kiev'e ve ardından perşembe günü de Berlin'e uçacak. Böylece ABD baş diplomatı, Rusya ile görüşmeden önce Ukrayna hükümetinin ve Avrupalı müttefiklerinin fikrini almış olacak.

Kathimerini | Türk adaleti için kasvet

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce versiyonu, Gezi davasının tek tutuklu sanığı olarak yargılanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın dün tahliye edilmemesinin ardından "Türk adeleti için kasvet" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Gece saatlerinde yayıma alınan başyazıda, "Hiçbir suçlamadan suçlu bulunmadan 4 yıldan uzun süredir zaten cezaevinde olan Türk yardımsever Osman Kavala'nın pazartesi günü İstanbul'daki bir mahkeme tarafından tutukluluğunun uzatılması, Erdoğan rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

eKathimerini başyazısında, "İçeride hukukun üstünlüğünün ihlali ve uluslararası organizasyonların kararlarına uyulmaması, bu rejime her konuda nasıl davranılması gerektiğine dair bir işaret olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle yaptırım sürecini işletecek.

Moscow Times | Beyaz Saray: ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya "her an" saldırabileceğine inanıyor

Beyaz Saray, salı günü Rusya'nın Ukrayna'ya "her an saldırabileceğini" belirten bir açıklama yaptı. Ukrayna'ya saldırılması durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulanacağını bir kez daha vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Tüm olasılıklar masada" dedi ve krizden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Le Monde | Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avrupa üzerinden yenilenen tartışma

Avrupa Birliği(AB) dönem başkanlığının Fransa’ya geçmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Avrupa Parlamentosu’na bir konuşma yapacak. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 aydan az süre kala AB meselesi de adaylar için önemli gündemlerden biri oldu. AB’yi önemseyen duruşuyla bilinen Macron, rakiplerini bu noktadan zorlamak istese de adayların AB hakkındaki görüş ayrılıklarının 2017 kadar belirgin olmadığı belirtildi.

Al Jazeera | İsrail polisinin casus yazılım Pegasus’u kullandığı iddia ediliyor

İsrail polisi, ülkedeki vatandaşları takip etmek için casus yazılım Pegasus’u kullanmakla suçlanıyor. Calcalist isimli gazetenin haberine göre, İsrail polisi hükümet karşıtı protesto liderleri gibi takip edilmek istenen kişileri, bazen gerekli mahkeme iznini de almadan, Pegasus yazılımını kullanarak takip etti. İsrail parlamentosu, polisin ABD’nin kara listeye aldığı İsrailli şirketi NSO’nun geliştirdiği Pegasus’u kullandığına ilişkin suçlamalara karşı soruşturma başlatıyor.