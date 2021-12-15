Dünya basınında bugün | Boris Johnson'a kendi partisinden son dönemin en büyük muhalefeti

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündeminde Temsilciler Meclisi'nin 6 Ocak Kongre baskınına yönelik incelemeleriyle ilgili tam işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na yargılanması yönünde tavsiye verilen eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows yer aldı. Britanya'da Omicron varyantına karşı önlemler oylamasında Başbakan Boris Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti'den 100'e yakın milletvekili hükümete karşı oy kullandı. Al Jazeera, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD'yle 23 milyar dolarlık silah anlaşmasını askıya almasına yer verdi.

15 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü’nün yargılanmasını tavsiye etti

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows hakkında 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan komiteyle tam işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Kongre'ye suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Karar 222 'evet' oyu ile çıktı, 'hayır' diyenlerin sayısı 208'de kaldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, bu karar sonrası Meadows, yaklaşık 50 yıl önceki Watergate skandalından bu yana görevden ayrıldıktan sonra yargılanan ilk Beyaz Saray yetkilisi olabilir.

The Washington Post | CDC: Omicron ABD’de hızla yayılıyor; ocakta yeni bir dalga gelebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Koronavirüs’ün Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığını söyledi. CDC, Omicron varyantıyla birlikte ocak ayında salgında yeni bir dalga yaşanabileceğine karşı uyardı. ABD’de Omicron vakalarının bir haftada yedi katına çıktığı belirtildi. Uzmanlar, ellerindeki verilere göre varolan aşıların hatırlatıcı dozlarının Omicron’u kontrol altına almak için etkili olacağını söylüyor.

The Guardian | Boris Johnson’a Covid önlemleri görüşmesinde partisinden büyük muhalefet

Britanya’da hükümetin Avam Kamarası'na getirdiği Koronavirüs varyantı Omicron'a karşı alınacak yeni önlemler oylamasında, Başbakan Boris Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti'den 100'e yakın milletvekili hükümete karşı oy kullandı. Önlemler ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğiyle parlamentodan geçti. Bu, Johnson başbakan olduktan sonraki dönemde partililerin "en büyük isyanı" olarak değerlendiriliyor.

The Independent | Hükümet, Omicron dalgasının büyüklüğünü görmezden geliyor

Britanya’da rekor hızla artan Covid-19 vakaları, ülkedeki test sayısının eksikliğiyle birlikte hükümetin yeni varyant Omicron’un büyüklüğünü görmezden geldiğine ilişkin eleştirilere neden oldu. İngiltere’nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty, dün bakanlara yaptığı uyarıda, artan vakalarla kısa zaman içinde hastaneye başvurularda ciddi bir artış görülebileceğini belirtti.

Al Jazeera | Blinken, ABD’nin hâlâ BAE’ye F35 satmaya hazır olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilgili olması durumunda hâlâ F35 savaş jeti satmaya hazırlıklı olduklarını söyledi. Blinken’ın açıklamalarından bir gün önce Washington’daki BAE Büyükelçiliği, F35’in de dahil olduğu 23 milyar dolarlık bir silah anlaşmasına ilişkin görüşmeleri askıya aldıklarını söylemişti.

The Moscow Times | Rusya’dan AB’nin Wagner yaptırımlarına tepki: Histeri

Rusya, Avrupa Birliği’nin özel Rus askeri şirketi Wagner’a yönelik yaptırımlarının ‘Batı histerisi’ olduğu tepkisini gösterdi ve Afrika ile Orta Doğu ülkelerinin özgürlüğünü görmezden geldiklerini belirtti. Wagner grubu adına çalışan paralı askerlerin Rusya adına Ukrayna, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki çatışmalara katıldıkları biliniyor. AB Komisyonu tarafından getirilen ve AB dışişleri bakanları tarafından oy birliğiyle kabul edilen yaptırım kararı, AB’nin resmi gazetesinde yayımlandıktan sonra hemen yürürlüğe girecek.