Dünya basınında bugün | "Bolton Suriye'den çekilme konusunda 'tersine mühendislik' yapmak zorunda kaldı"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

Birçok dünya gazetesi ilk sayfasına Birleşik Krallık'ta "anlaşmasız Brexit" olasılığını engellemek için yapılan girişimleri taşıdı.

ABD'nin gündeminde ise yine "Sınır Duvarı" tartışmaları ve "Suriye'den çekilme var".

Al Arabiya manşetinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarına yer verdi. Pompeo verdiği röportajda Erdoğan Başkan Trump’a, Türkler’in bizim ayrılmamızdan sonra IŞİD’le mücadeleyi devam ettireceği ve IŞİD’e karşı kampanyada bize yardım eden, birlikte savaştığımız dostların korunacağı yönünde teminat verdi” dedi.

The Guardian | Ulusal Sağlık Sistemi şefi Başbakana "özelleştirmeyi frenleme zamanı" dedi

The Guardian'ın haberine göre Ulusal Sağlık Sistemi liderleri Başbakan Theresa May'den özelleştirmeyi azaltacak yasalar istedi.

Financial Times | Anlaşmasız Brexit durumunda kamyonlar 6 günlük bekleme süresiyle karşı karşıya kalabilir

İngiltere hükümeti "anlaşmasız bir Brexit durumunda olacakları" göstermek için 89 kamyon sürücüsüne para ödeyip gümrüklerde nasıl bir trafik olacağını canlandırdı.

New York Times | Bolton Suriye'den çekilme konusunda 'tersine mühendislik' yapmak zorunda kaldı

NYT'nin haberine göre "Bolton ani kararlar veren patronunun( Trump) yarattığı karışıklığı toparlamak zorunda kaldı". Habere göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, alınan çekilme kararıyla birlikte Eylül ayında verdiği sözler ile çelişmek durumunda kaldı, bu da İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimleri endişelendirdi. Bolton da bu sebepten dolayı Trump'a çekilme sürecinin yavaşlatılması konusunda talepte bulundu.

The Washington Post | Trump'ın yardımcıları duvarı yapmak amacıyla "ulusal acil durum" ilan edilmesi için zemin yaratmaya başladı

WP'nin yüksek rütbeli hükümet yetkililerinden aktardığına göre salı günü bir konuşma yapacak Trump, sınır duvarına fon sağlanması için "ulusal acil durum" ilan etme fikrine giderek daha sıcak bakıyor. Habere göre Trump bunu yaparsa ordu için yapılan harcamaları kısıtlamak durumunda kalacak.

Wall Steet Journal | ABD, Çin'i verdiği ticaret sözlerini tutmaya zorluyor

WSJ'nin haberine göre Çin ve ABD aralarındaki "ticaret savaşını" bitirmek için masaya oturuyor olsa da ABD Pekin'in yapılacak oaln anlaşmaya uymamasından korkuyor.

Moscow Times | "Burası Omsk'tan beter": Yeni kitap Abramovich'in neden Tottenham'ı almadığını anlatıyor

Moscow Times manşetine Wall Street Journal futbol yazarları Joshua Robinson ve Jonathan Clegg'in yeni kitabından bir kesiti taşıdı. Moscow Times'ın kitaptan aktardığına göre Rus iş adamı ve Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich Chelsea'den önce Tottenham kulübünü satın almayı planlıyordu, ancak stadın olduğu caddeyi görünce "Burası Omsk'tan beter" diyerek fikir değiştirdi.

Die Welt | Birleşik Krallık Brexit’i geciktirmeyi düşünüyor gibi görünüyor

Die Welt'in İngiliz medyasından aktardığına göre Birleşik Krallık Brexit anlaşmasının 29 Mart'a yetişmeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden süreci "50.madde"yi devreye sokup uzatmak istiyor.

Al Arabiya | Pompeo Türkiye'nin Suriyeli Kürt Savaşcıları koruyacağını söyledi

Al Arabiya manşetine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun CNBC'ye verdiği röportajı taşıdı. Pompeo röportajda "Erdoğan Başkan Trump’a, Türkler’in bizim ayrılmamızdan sonra IŞİD’le mücadeleyi devam ettireceği ve IŞİD’e karşı kampanyada bize yardım eden, birlikte savaştığımız dostların korunacağı yönünde teminat verdi” demişti.