Dünya basınında bugün | "Bloomberg'in yarıştan çekilmesi Biden'ı daha da yukarı taşıyacak"

T24 Dış haberler

ABD'nin gündeminde Demokrat Parti ön seçimleriyle ilgili gelişmeler var. The Washington Post, Michael Bloomberg'in adaylık yarışından çekilmesinin Joe Biden'ı daha da güçlendirdiğini yazdı. Farklı ülkelerden birçok gazete, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri manşetine taşıdı. Moscow Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Moskova'da yapılacak Suriye gündemli zirveden ateşkes beklediğini yazdı.

5 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmet, virüsün yayılması konusunda saydam davranmamakla suçlandı

The Guardian gazetesi, İngiltere Kamu Sağlığı Ofisi'nin yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili verileri paylaşmayı bırakmasının "eleştirildiğini" ifade etti. Eski İngiltere Kamu Sağlığı Ofisi direktörü, verilerin olabildiğince paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Daily Mirror | Bond, virüsün kurbanı oldu

Dünyada Koronavirüs salgınının büyümesinin ardından Nisan'da beyazperdeye gelmesi beklenen yeni James Bond filmi 'No Time to Die' yedi ay ertelendi. Daily Mirror, Britanya'da tespit edilen Koronavirüs vaka sayısının bir günde 51'den 87'ye çıktığını aktardı.

New York Times | Koronavirüs'te gelişmeler: New Jersey'de ilk vaka açıklandı ve California acil durum ilan etti

ABD'nin en kalabalık nüfuslu eyaleti California'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle acil durum ilan edildi. California'da 54 kişinin virüsü taşıdığı tespit edildi ve bir kişi hayatını yaşadı. New York'un ilk vakalarını geçen günlerde duyurmasının ardından komuş eyaletlerinden New Jersey'de de ilk kez bir kişinin Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

The Washington Post | Bloomberg'in yarıştan çekilmesi Biden'ı daha da yukarı taşıdı

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından medya patronu ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 'Süper Salı'da aldığı başarısız sonuçlardan sonra seçim kampanyasına son verdi. Bloomberg, seçmenlerine Joe Biden'a oy verme çağrısında bulundu. Bloomberg, son 4 günde Biden'a desteğini açıklayan dördüncü eski başkan aday adayı oldu. Pete Buttigieg, Beto O'Rourke ve Amy Klobuchar da eski başkan yardımcısına desteğini açıklamıştı. The Washington Post, bu gelişmenin 'Süper Salı'da çok başarılı sonuçlar alan Biden'ı daha da yukarı taşıyacağını ifade etti. Öte yandan Eliabeth Waaren'ın, progresiflerin Bernie Sanders'ın arkasında birleşmesi için kampanyasına son verebileceği konuşuluyor.

Moscow Times | Putin ve Erdoğan, önemli görüşmede Suriye'de tansiyonu düşürmeye çalışacak

Moscow Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da ilerleyen saatlerde yapacağı İdlib gündemli toplantıyı manşetine taşıdı. Haberde, Erdoğan'ın hızlı bir şekilde ateşkes ilan edilmesini istediği ile ilgili sözleri vurgulandı.

Al Arabiya | Koronavirüs: BAE, vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara seyahat etmekten kaçınmalarını söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara Koronavirüs salgını sebebiyle zorunlu olmadığı sürece seyahat etmeme çağrısında bulundu.