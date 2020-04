Dünya basınında bugün | Bloomberg haber merkezinde 'patron nasıl haber yapılır' açmazı

T24 Dış haberler

The New York Times gazetesi, Bloomberg medya grubunun sahibi Michael Bloomberg'in ABD liderliğine aday olmasının grupta çalışan gazetecileri nasıl etkilediğini inceleyen bir haber yaptı. Britanyalı Independent gazetesi Başbakan Boris Johnson’ın ülkedeki fırtınalara ilişkin sessizliğine vurgu yaptı. İran’da aktivist kadınlar seçimin boykot edilmesi için çağrıda bulundu.

18 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson’ın yeni danışmanı ırkla zeka arasında kurduğu bağ tepki çekince istifa etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson’a danışmanlık görevine getirilen Andrew Sabisky’nin siyahların IQ’larına ilişkin yaptığı açıklamaları ortaya çıktı. Sabisky’nin ırk ve zeka arasında bağ kuran görüşlerine Johnson’ın da katılıp katılmadığı ısrarla sorulduktan sonra yeni danışmanın istifa haberi geldi. Sabisky’nin 2014’te yazdığı bir makalede göç sistemlerinin belirlenmesinde ırk ve zeka faktörlerinin göz önünde bulunması gerektiği yer alıyor.

The Independent | Daha çok fırtına felaketi; Başbakan’dan iz yok

Britanya’da iki hafta içinde art arda yaşanan fırtına felaketleri ülkenin pek çok bölgesinde sorunlara neden oldu. Dennis fırtınası ardından Galler ve İngiltere’de pek çok yerde sel meydana geldi. The Independent’ın manşetinde fırtınanın etkisini gösteren bir fotoğraf yer alırken Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın fırtınalara ilişkin sessizliğine vurgu yapıldı.

The New York Times | Bloomberg haber merkezi açmazda: Başkan olmaya çalışan patron nasıl haber yapılır

Bloomberg medya grubunun sahibi Michael Bloomberg'in ABD liderliğine aday olması, grupta çalışan gazetecilerin bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda tartışma yaratmıştı. İlk olarak genel yayın yönetmeni, çalışanlarına Bloomberg ve diğer Demokrat aday adayları hakkında araştırmacı haberler yapmamaları konusunda bir not göndermişti. Ancak daha sonra bu durumun sadece "araştırmacı gazeteciler" için geçerli olduğu belirtildi. Durum hakkında The New York Times'a konuşan 12 Bloomberg gazetecisi, kendilerinden hesap sorulmasından korktukları için isimlerini vermedi. Birçok gazeteci endişeli olduklarını dile getirdi. Michael Bloomberg 2018'deki bir röportajında, "Maaşını benim ödediğim muhabirlerin beni haber yapmasını istemiyorum" demişti.

The Washington Post | Virüsü taşıyan 14 kişi ABD'ye vardı

Japonya'da karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 300'den fazla ABD'li vatandaş tahliye edildi. Washington Post'un haberine göre ABD'ye getirilen yolculardan 14'ü Koronavirüs taşıyor.

Moscow Times | İlk kez bir Rus vatandaşında Koronavirüs görüldü

Japonya'nın Yokohoma kentinin limanında karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinde bir Rus vatandaşının Koronavirüs taşıdığı tespit edildi. İsmi paylaşılmayan yolcu, virüsü kapan ilk Rus vatandaşı oldu.

Le Monde | Çin, Koronavirüs karantina koşullarını sertleştiriyor

Çin’de hükümet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için alınan karantina önlemlerini sıkılaştırıyor. Virüs kaynaklı ölü sayısı 1800’ü geçerken Çin’de nüfusun yarısından fazlasının karantina altında olduğu belirtildi. Başkent Pekin’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Parlamento Mart ayında yapılacak, ülke çapında 2500 delegenin katılacağı yıllık toplantıyı erteleme kararı aldı.

Al Arabiya | İran’da aktivist kadınlardan seçimi boykot çağrısı: Rejimin suç ortağı olmayın

İran’da siyasi tutuklu kadınlar bir kampanya başlatarak bu hafta gerçekleşecek seçimleri boykot çağrısı yaptı. Kadınlar, parlamento seçimlerinde oy vereceklerin rejimi ve suçlarını desteklemiş sayılacağını belirtti. Öte yandan seçimlerde düşük katılım oranı ihtimalini göz önünde bulunduran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani seçmenleri Pazar günü oy vermeye çağırdı. Tutuklu olan 12 kadın aktivist kampanyada şunların söyledi: “Sandığa gidenler rejimin devrimci gençliği öldürmesinin suç ortağı olacaktır”